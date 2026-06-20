Aldi: Επενδύσεις ύψους 9 δισ. για νέα καταστήματα στις ΗΠΑ – Ποια είναι η στρατηγική της

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Στη λειτουργία ως 4.000 καταστημάτων από το Μέιν μέχρι την Καλιφόρνια προσανατολίζεται η γερμανική αλυσίδα σούπερ μάρκετ, την ώρα που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τον προβληματισμό των καταναλωτών για τους λογαριασμούς των τροφίμων που μονίμως… «τρέχουν».

Σε αυτή τη συνθήκη, η Aldi USA έχει βάλει μπρος ένα φιλόδοξο σχέδιο επέκτασης ύψους 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο του οποίου ανοίγει ένα νέο κατάστημα κάθε λίγες μέρες.

Αυτή την εβδομάδα η εταιρεία θα παρουσιάσει ένα κατάστημα στην πολυσύχναστη 42η Οδό του Μανχάταν, ενώ μέσα σε λίγους μήνες ο αριθμός των καταστημάτων της αναμένεται ξεπεράσει την Kroger, τη μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στις ΗΠΑ.

«Προσπαθούμε να πάρουμε μερίδιο αγοράς από όποιον πουλάει είδη παντοπωλείου», δήλωσε στους Financial Times ο Scott Patton, εμπορικός διευθυντής της Aldi USA.

Επί σειρά ετών, οι αυξανόμενες τιμές στα τρόφιμα έχουν ασκήσει υψηλές πιέσεις στους προϋπολογισμούς των καταναλωτών και έχουν δώσει στην Aldi την ευκαιρία να… φέρει τα πάνω κάτω στον κλάδο των σούπερ μάρκετ στις ΗΠΑ.

Σε μια χαρακτηριστική αποστροφή του, ο Patton χαρακτήρισε τον πληθωρισμό των τροφίμων «μια ευκαιρία για τους καταναλωτές να επανεξετάσουν πού ψωνίζουν».

Φαίνεται ότι η εταιρεία θα ακολουθήσει και στις ΗΠΑ την ίδια στρατηγική που ακολουθεί ήδη στην Ευρώπη: υποβάθμιση του τοπικού ανταγωνισμού και συμπίεση των περιθωρίων κέρδους άλλων αλυσίδων, συμπεριλαμβανομένης της Tesco.

Πώς η Aldi θεμελιώνεται στην αμερικανική αγορά

Στις ΗΠΑ, η Aldi κατακτά μερίδιο στην αγορά με ρυθμό που την τοποθετεί στην ίδια «ομάδα» με άλλους κολοσσούς του λιανικού εμπορίου, όπως τη Walmart, τη Sam’s Club και την Costco, σύμφωνα με την Morgan Stanley.

Τα δεδομένα πιστωτικών καρτών που αναλύθηκαν από την τράπεζα διαπίστωσαν ότι με κάθε νέο κατάστημα η Aldi μείωνε κατά μέσο όρο σε μία ποσοστιαία μονάδα τις ετήσιες πωλήσεις από τους ανταγωνιστές της σε ακτίνα περίπου 16 χιλιομέτρων.

Τα καταστήματα Aldi διαθέτουν μόνο περίπου έξι άτομα προσωπικό και είναι σχεδιασμένα για τη μέγιστη απόδοση: οι κωδικοί τοποθετούνται στα ράφια χωρίς να χρειάζεται να φύγουν από τα χάρτινα κουτιά αποστολής τους, ενώ οι υπερμεγέθεις κωδικοί είναι τυπωμένοι στη συσκευασία, ώστε οι χειριστές του ταμείου να μπορούν να τους σαρώνουν με ταχύτητα.

Αυτή η εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους ουσιαστικά χρηματοδοτεί τις χαμηλές τιμές της αλυσίδας. Μάλιστα, σχεδόν το 90% των προϊόντων της είναι μάρκες καταστημάτων που πωλούνται με έκπτωση σε σχέση με τα αντίστοιχα εθνικά προϊόντα.

Ως ιδιωτική επιχείρηση, η Aldi έχει το περιθώριο να υιοθετήσει μια τέτοια μακροπρόθεσμη προοπτική. Στην επέκτασή της σε όλη την Ευρώπη, ο γίγαντας των σούπερ μάρκετ έχει δείξει προθυμία να απορροφήσει τις πρώιμες ζημίες για να ενισχύσει το μερίδιό της στην αγορά.

Όμως, η Aldi εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει μόνο το 4% των δαπανών για είδη παντοπωλείου στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων Kearney.

Από την πλευρά της, η Morgan Stanley εκτίμησε τα έσοδα της Aldi στις ΗΠΑ στα 30 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, λιγότερο από το μισό του μεγέθους της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Albertsons, αλλά δήλωσε ότι αυξανόταν με διψήφιο ποσοστό σε μια περίοδο υποτονικών πωλήσεων τροφίμων.

Στόχος τα 4.000 καταστήματα

Με ήδη 2.671 καταστήματα στις ΗΠΑ, η αλυσίδα σούπερ μάρκετ σχεδιάζει να ανοίξει πενήντα ακόμη στο Κολοράντο, ενώ η Αριζόνα και η Φλόριντα είναι δύο άλλες οι ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές της Αριζόνα και της Φλόριντα έχουν μπει επίσης στο στόχαστο.

Μάλιστα, η Aldi στοχεύει σε 3.200 καταστήματα έως το 2028, σύμφωνα με τον Dan Gavin, αντιπρόεδρο εθνικών ακινήτων της Aldi USA. «Κατά την άποψή μας, υπάρχουν πιθανώς πάνω από 4.000 ευκαιρίες συνολικά στις ΗΠΑ, ίσως και περισσότερες», είπε στους Financial Times.

Τα μικρά καταστήματα της Aldi, τα οποία διαθέτουν μόνο περίπου 2.000 κωδικούς προϊόντων, βρίσκονται συχνά κοντά σε ανταγωνιστές όπως η Walmart, της οποίας τα καταστήματα μεγάλου μεγέθους διαθέτουν περίπου 120.000 προϊόντα.

Όμως η Aldi ενδέχεται να δυσκολευτεί να κατακτήσει το ίδιο μερίδιο αγοράς με τις κορυφαίες αγορές της στην Ευρώπη, εν μέρει επειδή οι Αμερικανοί καταναλωτές τείνουν να δίνουν μεγαλύτερη αξία στις αγορές από ένα σημείο και σε μια ευρύτερη γκάμα προϊόντων, δήλωσε ο Mirko Warschun, ανώτερος συνεργάτης στην Kearney.