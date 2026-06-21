Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Επιστρέφει το «Buy Europe»

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Για ένα εξαιρετικό δεύτερο εξάμηνο προετοιμάζονται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με το βλέμμα στην επίτευξη ειρήνης στη Μέση Ανατολή, καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν σε ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη και μείωση του πληθωρισμού.

Ο δείκτης Stoxx Europe 600 σημείωσε άνοδο περίπου 1,5% αυτόν τον μήνα, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε ενδιάμεση συμφωνία για το άνοιγμα τα Στενού του Ορμούζ. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού 0 S&P 500 έχει υποχωρήσει κατά 1%.

Ενώ η συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης απέχει πολύ από το να ολοκληρωθεί και είναι εύθραυστη οι τιμές του πετρελαίου έχουν μειωθεί σχεδόν κατά 30% τον τελευταίο μήνα. Αυτό υποδηλώνει ότι οι επενδυτές δεν αναμένουν επί του παρόντος μια σημαντική κλιμάκωση του πολέμου.

Ψήφο εμπιστοσύνης στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Αυτό αποτελεί καλό οιωνό για τους τομείς που εξαρτώνται από την οικονομία, όπως οι τράπεζες, οι αυτοκινητοβιομηχανίες και οι εταιρείες πολυτελών αγαθών. Εν τω μεταξύ, η απουσία μεγάλων ονομάτων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη θεωρείται πλεονέκτημα, καθώς ο τεχνολογικός κλάδος των ΗΠΑ παρουσιάζει ανοδική τάση λόγω ανησυχιών ότι η άνοδος έχει προχωρήσει υπερβολικά.

«Η επενδυτική περίπτωση για το trade «buy Europe» επέστρεψε» εξηγεί στο Bloomberg ο Raphael Thuin, επικεφαλής στρατηγικών κεφαλαιαγοράς στην Tikehau στο Παρίσι. «Όταν επενδύετε στην Ευρώπη, διαφοροποιείτε την επένδυσή σας μακριά από τον κίνδυνο στην τεχνολογία και έτσι μας αρέσει η έκθεσή μας στην Ευρώπη, την οποία έχουμε ενισχύσει πρόσφατα. Αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να επαναφέρουμε τους κυκλικούς παράγοντες στα χαρτοφυλάκια».

Μια σειρά από στρατηγικούς αναλυτές αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των Goldman Sachs Group Inc. και Barclays Plc, έχουν ήδη ενισχύσει τις προσδοκίες τους για τις αποδόσεις των ευρωπαϊκών μετοχών φέτος.

Οι αναλυτές της Deutsche Bank AG δεν προτιμούν πλέον τις μετοχές των ΗΠΑ έναντι των ευρωπαϊκών, ενώ μια έρευνα του Bloomberg έδειξε ότι 16 αναλυτές εκτιμούν, κατά μέσο όρο, ότι ο δείκτης αναφοράς Stoxx 600 θα κλείσει το 2026 κοντά στο ιστορικό υψηλό του.

Οι επενδυτές στρέφονται σε τομείς ευαίσθητους στην ανάπτυξη στην Ευρώπη. Οι μετοχές τραπεζών, βιομηχανικών προϊόντων και μέσων ενημέρωσης ήταν μεταξύ των μετοχών με τις ισχυρότερες επιδόσεις την εβδομάδα από την ανακοίνωση της ενδιάμεσης συμφωνίας. Οι πιο αμυντικές μετοχές των εταιρειών κοινής ωφέλειας και των τηλεπικοινωνιών έχουν μείνει πίσω.

Οι συμμετέχοντες στην αγορά αποφεύγουν επίσης τις μετοχές ενέργειας με υψηλές αποδόσεις, καθώς επαναπροσδιορίζουν τις προοπτικές για τις τιμές του πετρελαίου.

Ωστόσο, ορισμένοι επενδυτές διατηρούν την αμφιβολία για τις προοπτικές της Ευρώπης τους επόμενους μήνες, καθώς ο αντίκτυπος των ακόμη υψηλών τιμών ενέργειας επηρεάζει την οικονομία. Πρόσφατη έρευνα της Bank of America Corp. έδειξε ότι ένα καθαρό 4% των διαχειριστών κεφαλαίων αναμένει ότι οι περιφερειακές μετοχές θα μειωθούν τους επόμενους μήνες, η πιο πτωτική ένδειξη από τον Σεπτέμβριο του 2024.

Οι στρατηγικοί αναλυτές της UBS Group AG εκτιμούν ότι το ράλι της Ευρώπης χρειάζεται επίσης μια διαρκή διεύρυνση των κεφαλαιουχικών δαπανών μακριά από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Ενώ η συναλλαγή έχασε έδαφος νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η τεράστια δημόσια εγγραφή της SpaceX αναζωογονεί το ενδιαφέρον των επενδυτών στον τομέα.

Οι μετοχές τεχνολογίας προσέλκυσαν εισροές ρεκόρ 19 δισ. δολαρίων την εβδομάδα έως την Τετάρτη, σύμφωνα με σημείωμα της BofA. Για τον Alexandre Drabowicz, επικεφαλής επενδύσεων στην Indosuez Wealth Management, τα γερακίσια μηνύματα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καθιστούν τις μετοχές μη ελκυστικές «από μακροοικονομική άποψη». Ωστόσο, είπε ότι η περιοχή προσφέρει «τσέπες αξίας», συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών, της στρατηγικής αυτονομίας και της άμυνας.

Συνολικά, οι ευρωπαϊκές μετοχές συνεχίζουν να παρουσιάζουν ελκυστική εικόνα έναντι των αμερικανικών ομολόγων τους. Ο Stoxx Europe 600 διαπραγματεύεται με λόγο τιμής προς κέρδη (forward price-to-earnings ratio) 15 φορές, με έκπτωση 25% σε σχέση με τον S&P 500.