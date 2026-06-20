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Pinterest: H νέα ΑΙ εφαρμογή που αλλάζει τον τρόπο των online αγορών

Το Pinterest επενδύει δυναμικά στην τεχνητή νοημοσύνη, παρουσιάζοντας ένα νέο εργαλείο που υπόσχεται πιο έξυπνες και προσωποποιημένες αγορές

Tεχνητή νοημοσύνη 20.06.2026, 21:45
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Pinterest: H νέα ΑΙ εφαρμογή που αλλάζει τον τρόπο των online αγορών
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Η επόμενη μεγάλη μάχη στον χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου δεν δίνεται στα e-shops αλλά στις συνομιλίες με την τεχνητή νοημοσύνη.

Το Pinterest κάνει το επόμενο βήμα παρουσιάζοντας το Ask Pinterest, ένα πειραματικό εργαλείο που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αναζητούν έμπνευση και πραγματοποιούν αγορές.

H νέα εμπειρία αναζήτησης του Pinterest με τη δύναμη της AI

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μηχανές αναζήτησης, το Ask Pinterest έχει σχεδιαστεί ώστε να κατανοεί ερωτήματα που απαιτούν πολλαπλά βήματα σκέψης.

Για παράδειγμα, ένας χρήστης μπορεί να ζητήσει ιδέες για τη διοργάνωση ενός οικονομικού δείπνου ή να αναζητήσει προτάσεις για αγορές που ταιριάζουν σε συγκεκριμένες ανάγκες και προτιμήσεις.

Η εφαρμογή διατηρεί το ιστορικό και το πλαίσιο των συνομιλιών, επιτρέποντας πιο ολοκληρωμένες και εξατομικευμένες απαντήσεις.

Σύμφωνα με τo Retail Dive, τα δεδομένα που θα προκύπτουν από τη χρήση της πλατφόρμας θα αξιοποιηθούν και για τη βελτίωση των μελλοντικών λειτουργιών της τεχνητής νοημοσύνης στο βασικό περιβάλλον του Pinterest.

Η στρατηγική επένδυση στην τεχνητή νοημοσύνη

Ο διευθύνων σύμβουλος του Pinterest, Bill Ready, έχει επανειλημμένα τονίσει ότι η πλατφόρμα εξελίσσεται σε έναν «βοηθό αγορών με τεχνητή νοημοσύνη». Η παρουσίαση του Ask Pinterest έρχεται λίγο μετά την επένδυση-ρεκόρ ύψους 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση της συνεργασίας της εταιρείας με την Amazon Web Services και τη βελτίωση των δυνατοτήτων οπτικής αναζήτησης.

Η πλατφόρμα εξελίσσεται σε έναν «βοηθό αγορών με τεχνητή νοημοσύνη»

Το νέο εργαλείο αξιοποιεί το λεγόμενο «taste graph» του Pinterest, ένα σύνολο δεδομένων που αποτυπώνει τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις των χρηστών.

Σε συνδυασμό με οπτικά δεδομένα και άλλες ιδιόκτητες τεχνολογίες, προσφέρει πιο στοχευμένες προτάσεις και έμπνευση.

Ο ανταγωνισμός και οι ανησυχίες των καταναλωτών

Το Pinterest δεν είναι η μόνη εταιρεία που επενδύει στην agentic AI. Μεγάλοι παίκτες του λιανεμπορίου, όπως οι Etsy, Target, Walmart και Amazon, αναπτύσσουν αντίστοιχες λύσεις, συνεργαζόμενοι με πλατφόρμες όπως το ChatGPT, το Gemini και το Copilot.

Παρά την αυξανόμενη δημοτικότητα των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, οι καταναλωτές εξακολουθούν να εκφράζουν επιφυλάξεις.

Οι έρευνες δείχνουν ότι σημαντικό ποσοστό των χρηστών ανησυχεί για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα αγορών, ενώ πολλοί φοβούνται πρακτικές εξατομικευμένης τιμολόγησης που βασίζονται στην παρακολούθηση της συμπεριφοράς τους.

Με το Ask Pinterest, η εταιρεία επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην καινοτομία και την εμπιστοσύνη των χρηστών, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στον χώρο των ψηφιακών αγορών.

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