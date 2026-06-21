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Τραμπ: Η άγνωστη αυτοκρατορία που αξίζει σχεδόν 1 δισ.

Με γήπεδα σε τρεις ηπείρους και νέες επενδύσεις, η αυτοκρατορία γκολφ του Τραμπ παραμένει βασικός πυλώνας της περιουσίας του

World 21.06.2026, 08:00
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Τραμπ: Η άγνωστη αυτοκρατορία που αξίζει σχεδόν 1 δισ.
Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη

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Απέραντες καταπράσινες εκτάσεις, πολυτελή clubhouses και αποκλειστικές λέσχες μελών συνθέτουν ένα επιχειρηματικό βασίλειο που εδώ και χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο συζητήσεων, αντιπαραθέσεων και δικαστικών ελέγχων.

Παρά τις κατηγορίες ότι κατά καιρούς υπερέβαλε σχετικά με την αξία των περιουσιακών του στοιχείων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να διαθέτει μία από τις ισχυρότερες αυτοκρατορίες γκολφ στον κόσμο, με περιουσιακά στοιχεία που σύμφωνα με εκτιμήσεις του Forbes αγγίζουν το 1 δισ. δολάρια.

Η σχέση του Τραμπ με τους αριθμούς έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές και τα μέσα ενημέρωσης. Νομικά έγγραφα και οικονομικές καταθέσεις έχουν κατά καιρούς αμφισβητήσει τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονταν οι αξίες ορισμένων ακινήτων ή οι υποχρεώσεις των γκολφ κλαμπ απέναντι στα μέλη τους. Ωστόσο, ακόμη και αν αφαιρεθούν οι υπερβολές που του έχουν αποδοθεί, η πραγματική εικόνα παραμένει εντυπωσιακή.

Το δίκτυο του Τραμπ που εκτείνεται σε όλο τον κόσμο

Σήμερα, δεκαπέντε γήπεδα γκολφ φέρουν το όνομα του Τραμπ. Τα δεκατέσσερα ανήκουν άμεσα στον ίδιο ή στον οργανισμό του, ενώ ένα λειτουργεί μέσω συμφωνίας αδειοδότησης.

Συνολικά, οι εγκαταστάσεις αυτές εκτιμάται ότι παρήγαγαν έσοδα άνω των 350 εκατ. δολαρίων το 2024.

Δεκαπέντε γήπεδα γκολφ φέρουν το όνομα του Τραμπ

Το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο του χαρτοφυλακίου είναι το Trump National Doral στη Φλόριντα, το οποίο αποτιμάται σε περίπου 255 εκατ. δολάρια μετά την αφαίρεση του χρέους. Πρόκειται για το δεύτερο πολυτιμότερο ακίνητο του επιχειρηματικού του ομίλου μετά το θρυλικό Mar-a-Lago.

Παράλληλα, το επιχειρηματικό αποτύπωμα συνεχίζει να διευρύνεται. Νέα γήπεδα με το εμπορικό σήμα Trump κατασκευάζονται στο Ομάν, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, το Βιετνάμ και την Ινδονησία. Μέσα από τέτοιες συμφωνίες ο οργανισμός εισπράττει σημαντικά ποσά ήδη από το στάδιο της ανάπτυξης των έργων, ενώ διατηρεί δικαιώματα και μελλοντικά έσοδα για πολλά χρόνια.

Το Doral και η επιστροφή στην ανάπτυξη

Το Trump National Doral στο Μαϊάμι αποτελεί την «καρδιά» της αυτοκρατορίας. Ο Τραμπ απέκτησε το θέρετρο το 2012, όταν βρισκόταν σε διαδικασία πτώχευσης, και ακολούθησε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ανακαίνισης εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

Τα τελευταία χρόνια η πορεία του συγκροτήματος έχει βελτιωθεί σημαντικά. Αν και είχε χάσει μέρος της παραδοσιακής πελατείας του μετά την πρώτη προεδρική του εκστρατεία, η δραστηριότητα ανέκαμψε μετά την πανδημία. Το εμβληματικό γήπεδο Blue Monster φιλοξενεί ξανά μεγάλες διοργανώσεις, ενισχύοντας τη φήμη και την εμπορική αξία του συγκροτήματος.

Παράλληλα εξετάζονται μεγάλα αναπτυξιακά σχέδια που περιλαμβάνουν κατοικίες, εμπορικούς χώρους και νέες υποδομές, μετατρέποντας το Doral σε έναν πολυδιάστατο προορισμό πέρα από το γκολφ.

Τα «θερινά» και «χειμερινά» κέντρα εξουσίας

Ανάμεσα στα πιο γνωστά κλαμπ του δικτύου ξεχωρίζει το Trump National Bedminster στο Νιου Τζέρσεϊ. Το συγκρότημα έχει αποκτήσει το προσωνύμιο «θερινός Λευκός Οίκος», καθώς ο Τραμπ συνηθίζει να περνά εκεί μεγάλο μέρος των καλοκαιρινών του Σαββατοκύριακων.

Trump National Golf Club Trump, Bedminster, New Jersey

Η έκταση των περίπου 600 στρεμμάτων φιλοξενεί δύο γήπεδα 18 οπών, οικογενειακές εγκαταστάσεις και ακόμη και το κοιμητήριο της οικογένειας Τραμπ.

Παράλληλα έχει βρεθεί στο επίκεντρο πολιτικών αντιδράσεων, ιδιαίτερα μετά τις εξελίξεις του Ιανουαρίου 2021, που οδήγησαν την PGA στην απομάκρυνση σημαντικής διοργάνωσης από το κλαμπ.

Παρόλα αυτά, το Bedminster κατάφερε να προσελκύσει διοργανώσεις του LIV Golf, της σειράς αγώνων που χρηματοδοτείται από σαουδαραβικά κεφάλαια, διατηρώντας υψηλή προβολή και εμπορική δραστηριότητα.

Η σκωτσέζικη βιτρίνα του ομίλου

Αν υπάρχει ένα γήπεδο που θεωρείται το «διαμάντι» της συλλογής, αυτό είναι το Trump Turnberry στη Σκωτία.

Με ιστορία που συνδέεται με το British Open και μερικές από τις πιο ιστορικές στιγμές του αθλήματος, το θέρετρο διαθέτει ιδιαίτερο κύρος στον κόσμο του γκολφ.

Ο Τραμπ επένδυσε σημαντικά ποσά για την αναβάθμισή του και, παρά τις αρχικές ζημιές, τα οικονομικά αποτελέσματα εμφανίζουν πλέον σαφή βελτίωση. Η αύξηση των εσόδων και οι συζητήσεις για πιθανή επιστροφή μεγάλων διοργανώσεων ενισχύουν τις προοπτικές του συγκροτήματος.

Στην ίδια χώρα λειτουργεί και το Trump International Scotland στο Αμπερντίνσαϊρ, όπου πρόσφατα προστέθηκε δεύτερο γήπεδο 18 οπών, σηματοδοτώντας μια νέα φάση ανάπτυξης.

Φλόριντα: το επίκεντρο της δραστηριότητας

Η Φλόριντα αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη γεωγραφική βάση της αυτοκρατορίας του γκολφ. Εκτός από το Doral, ο Τραμπ διαθέτει τα κλαμπ West Palm Beach και Jupiter.

Το West Palm Beach υπήρξε το πρώτο γήπεδο που απέκτησε και βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το Mar-a-Lago.

Το Jupiter, σχεδιασμένο από τον θρύλο του γκολφ Τζακ Νίκλαους, θεωρείται ένα από τα πιο ποιοτικά ιδιωτικά κλαμπ της πολιτείας.

Και τα δύο έχουν βρεθεί κατά καιρούς στο επίκεντρο συζητήσεων για τις αποτιμήσεις τους, ωστόσο παραμένουν ιδιαίτερα δημοφιλή σε εύπορους παίκτες και μέλη.

Από τη Βιρτζίνια μέχρι την Καλιφόρνια

Το δίκτυο περιλαμβάνει επίσης ισχυρή παρουσία σε πολλές αμερικανικές πολιτείες. Το Trump National Washington, κοντά στην αμερικανική πρωτεύουσα, αποτελεί συχνό προορισμό του προέδρου και φιλοξενεί σημαντικές διοργανώσεις.

Στη Βόρεια Καρολίνα, το Trump National Charlotte αναπτύχθηκε γύρω από μια ολόκληρη οικιστική κοινότητα, ενώ στην Καλιφόρνια το Trump National Los Angeles δεσπόζει πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό, αποτελώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά δημόσια γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παράλληλα, τα κλαμπ στο Νιου Τζέρσεϊ, τη Νέα Υόρκη και την περιοχή της Φιλαδέλφειας συμπληρώνουν ένα δίκτυο που καλύπτει στρατηγικά πολλές από τις πλουσιότερες αγορές της χώρας.

Η αξία του ονόματος Τραμπ

Η επιχειρηματική επιτυχία δεν προέρχεται μόνο από την ιδιοκτησία των εγκαταστάσεων. Σε αρκετές περιπτώσεις ο οργανισμός αξιοποιεί το brand Trump μέσω συμφωνιών αδειοδότησης και διαχείρισης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Trump International Dubai, όπου ο όμιλος δεν κατέχει το γήπεδο αλλά εισπράττει σημαντικά έσοδα για τη χρήση του ονόματος και την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης.

Το ίδιο μοντέλο εφαρμόζεται και σε νέες αναπτύξεις στη Μέση Ανατολή και την Ασία, επιτρέποντας την επέκταση με περιορισμένο επενδυτικό ρίσκο.

Η σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με το γκολφ ξεπερνά τα όρια μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Πρόκειται για ένα άθλημα που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της δημόσιας εικόνας και της καθημερινότητάς του. Κατά την πρώτη του θητεία πραγματοποίησε συμπλήρωσε εκατοντάδες παρτίδες γκολφ ενώ συνεχίζει να επισκέπτεται συχνά τα κλαμπ του και ως πρόεδρος.

Αυτή η προσωπική σύνδεση έχει συμβάλει στη μετατροπή των γηπέδων του σε σημεία πολιτικής, κοινωνικής και επιχειρηματικής δικτύωσης.

Και παρά τις διαμάχες που συχνά συνοδεύουν το όνομά του, η αυτοκρατορία του γκολφ παραμένει ένα από τα πιο ανθεκτικά και κερδοφόρα κεφάλαια του επιχειρηματικού του χαρτοφυλακίου, αποδεικνύοντας ότι το πράσινο των γηπέδων εξακολουθεί να αποφέρει χρυσές αποδόσεις.

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Νατάσα Σινιώρη

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