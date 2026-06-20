Με… 200 το ΧΑ, ελατήριο η ElvalHalcor, στους μεγάλους η CrediaBank, τι συνέβη στην Bally’s Intralot, ο αδρανής «εθνικός κουμπαράς»

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Σε υψηλά 199 μηνών, ή πιο απλά υψηλά σχεδόν 17 ετών βρίσκεται πλέον το Χρηματιστήριο Αθηνών, έχοντας ανοίξει μάλιστα μια σταθερή «γραμμή» κεφαλαίων πολλών εισηγμένων.

Χωρίς κανένα σημάδι κόπωσης, το τελευταίο διάστημα η αγορά έχει δει διαδοχικές εκδόσεις και αυξήσεις κεφαλαίου από τη Motor Oil, την Optima Bank, τη Lamda Development, τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, αλλά και τον ΑΔΜΗΕ, του οποίου η ΑΜΚ ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα ισχυρή υπερκάλυψη, ακολουθώντας το παράδειγμα της ΔΕΗ.

Στην αγορά εκτιμούν ότι αυτή η «παραγωγή» εταιρικών πράξεων είναι ίσως το πιο αισιόδοξο στοιχείο της τρέχουσας ανόδου.

Οι εισηγμένες δεν αξιοποιούν το θετικό momentum μόνο για να ενισχύσουν τους ισολογισμούς τους, αλλά για να χρηματοδοτήσουν νέα επενδυτικά σχέδια που μπορούν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερη παραγωγική δυναμική και υψηλότερη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία.

Εξάλλου, οι υψηλότερες αποτιμήσεις δύσκολα διατηρούνται χωρίς αντίστοιχη ενίσχυση των θεμελιωδών μεγεθών.

Το comeback της ElvalHalcor

Προφανώς σε αυτό το momentum η ElvalHalcor παίρνει τη σκυτάλη των αυξήσεων κεφαλαίου με την αγορά να υποδέχεται την κίνησή της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η ανακοίνωση της αύξησης κεφαλαίου λειτούργησε σαν ελατήριο, με τη μετοχή να κάνει άλμα 14,19%, σβήνοντας μονομιάς τις απώλειες δέκα συνεχόμενων πτωτικών συνεδριάσεων.

Οι συναλλαγές μάλιστα ξεπέρασαν τα 5 εκατ. ευρώ, σχεδόν τετραπλάσιες του συνηθισμένου, δείχνοντας ότι επρόκειτο για νέες τοποθετήσεις.

Προφανώς η αγορά «διαβάζει» θετικά και το επενδυτικό πρόγραμμα των 455 εκατ. ευρώ έως το 2030, με έμφαση στην αύξηση της παραγωγής, την ανακύκλωση και την αποδοτικότητα.

Στο ίδιο κύμα κινήθηκε και η μητρική Viohalco (+9,11%).

Η αγορά περιμένει (;) τις ΑΜΚ

Αν υπάρχει ένα συμπέρασμα από τις τελευταίες εβδομάδες, είναι ότι το Χρηματιστήριο όχι μόνο δεν φοβάται τις αυξήσεις κεφαλαίου, αλλά τις ανταμείβει όταν συνοδεύονται από πειστικό επενδυτικό αφήγημα.

Ο ΑΔΜΗΕ συνέχισε να γράφει νέα ιστορικά υψηλά, έχοντας πλέον αποδώσει περίπου 40% από την ανακοίνωση της ΑΜΚ και 55% από τις αρχές του έτους.

Και προφανώς οι κινήσεις σε ορισμένους τίτλους το τελευταίο διάστημα έχουν να κάνουν και με την αίσθηση που υπάρχει στην αγορά ότι θα ακολουθήσουν κι άλλες εισηγμένες τη λύση της αύξησης κεφαλαίου, προκειμένου να ενισχύσουν την αναπτυξιακή τους δυναμική.

Νέα κανονικότητα

Σε αυτό το πλαίσιο, να σας πω ότι στην αγορά υπάρχει και δευτερεύουσα συζήτηση, αναφορικά με τις ΑΜΚ.

Διότι η κατάργηση πάντως του δικαιώματος προτίμησης στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εξελίσσεται σταδιακά σε νέα «κανονικότητα», ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική των accelerated book buildings και των ιδιωτικών τοποθετήσεων σε θεσμικούς επενδυτές.

Για τις ίδιες τις εισηγμένες η επιλογή αυτή έχει προφανή πλεονεκτήματα, όπως η ταχύτερη άντληση κεφαλαίων, η μεγαλύτερη ευελιξία και η ευκολότερη προσέλκυση ξένων funds.

Δεν είναι τυχαίο ότι όλο και περισσότερες εταιρείες υιοθετούν το συγκεκριμένο μοντέλο, επιχειρώντας να ευθυγραμμιστούν με τις ώριμες αγορές του εξωτερικού.

Ποιοτικά στοιχεία

Το ενδιαφέρον είναι ότι οι ίδιοι οι θεσμικοί επενδυτές δεν φαίνεται πλέον να αντιμετωπίζουν την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης ως «κόκκινη σημαία».

Εκεί που στρέφεται πλέον η προσοχή τους είναι στην τιμή της διάθεσης, στην ποιότητα των νέων επενδυτών που εισέρχονται στο μετοχολόγιο και κυρίως στη χρήση των κεφαλαίων που αντλούνται.

Γι’ αυτό και βλέπουμε όλο και περισσότερες εισηγμένες να συνοδεύουν την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης με κάποια μορφή προνομιακής κατανομής προς τους υφιστάμενους μετόχους.

Στην πράξη, πρόκειται για μια προσπάθεια να συμβιβαστούν δύο κόσμοι… όπως σχολίασαν στη στήλη βετεράνοι της αγοράς που βλέπουν να έχει αλλάξει η πρακτική.

Από τη μία η διεθνής αγορά, που ζητά ταχύτητα και ευελιξία στις αυξήσεις κεφαλαίου, και από την άλλη η ελληνική επενδυτική κουλτούρα, που εξακολουθεί να θεωρεί το δικαίωμα προτίμησης βασική δικλίδα προστασίας του παλαιού μετόχου.

Η σειρά της CrediaBank

Για να επιστρέψω όμως στο ταμπλό, η CrediaBank δεν έκανε «θόρυβο» στην τιμή, την Παρασκευή, αλλά τον έκανε στον όγκο. Άλλωστε, από Δευτέρα θα είναι η 7η τραπεζική μετοχή στον FTSE 25 του Euronext Athens.

Σχεδόν 19,4 εκατ. μετοχές άλλαξαν χέρια, καθώς τα παθητικά χαρτοφυλάκια προσαρμόστηκαν στις αλλαγές των δεικτών.

Η τράπεζα εισέρχεται τόσο στους δείκτες του STOXX όσο και στον FTSE/ΧΑ Large Cap, με τον Σαράντη να υποχωρεί στη μεσαία κεφαλαιοποίηση και τον Ελλάκτωρ να αποχωρεί από τους δείκτες STOXX.

Το rebalancing ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, αλλά οι διαχειριστές εκτιμούν ότι οι εισροές που συνεπάγεται η αναβάθμιση θα συνεχίσουν να αποτελούν σημείο αναφοράς και στις επόμενες συνεδριάσεις.

Σχεδόν το ¼ του όγκου

Ωστόσο, και η Bally’s Intralot ήταν από τα χαρτιά που τράβηξαν τα περισσότερα βλέμματα στη συνεδρίαση της Παρασκευής.

Περίπου 25 εκατ. μετοχές άλλαξαν χέρια, δηλαδή περισσότερο από το ένα τέταρτο του συνολικού όγκου της αγοράς, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να αποτιμούν τα δεδομένα της δημόσιας πρότασης για την εξαγορά της βρετανικής Evoke.

Η προσφορά αποτιμά την εταιρεία στα 243 εκατ. στερλίνες, με αντάλλαγμα 0,52 λίρες ανά μετοχή, συνδυάζοντας μετρητά και ανταλλαγή μετοχών.

Στα χρηματιστηριακά γραφεία, πάντως, το ενδιαφέρον στρέφεται περισσότερο στην «επόμενη μέρα» της συναλλαγής.

Αν ολοκληρωθεί, ο νέος όμιλος θα αποκτήσει πολύ ισχυρότερη παρουσία στο online gaming και το αθλητικό στοίχημα, ιδιαίτερα στη βρετανική αγορά, με έντεκα brands, δραστηριότητα σε έξι βασικές αγορές και οικονομικά μεγέθη που, σε pro forma βάση, προσεγγίζουν τα 3,2 δισ. ευρώ σε έσοδα και πάνω από 1 δισ. ευρώ σε EBITDA μετά τις συνέργειες.

Αδρανής «εθνικός κουμπαράς»

Κι ενώ η αγορά κινείται σε άλλους ρυθμούς, η κυβέρνηση μάλλον δείχνει να μην μπορεί να την ακολουθήσει.

Εξού και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης αποφάσισε να πάρει πρωτοβουλία και να φέρει στη Βουλή το ζήτημα της 13ετούς αδράνειας του Ταμείου Αλληλεγγύης Γενεών (ΕΛΚΑΓ) για τους υδρογονάνθρακες, με ερώτηση προς τρία συναρμόδια υπουργεία.

Όπως επισημαίνει, το Ταμείο, που θεσμοθετήθηκε το 2013 κατά το νορβηγικό πρότυπο με στόχο τη δημιουργία αποθεματικού για τη στήριξη του ασφαλιστικού συστήματος και των επόμενων γενεών, παραμένει ανενεργό, με τα σχετικά έσοδα του Δημοσίου να ενσωματώνονται στον κρατικό προϋπολογισμό αντί να κεφαλαιοποιούνται.

Ο κ. Μανιάτης ζητά από την κυβέρνηση να απαντήσει γιατί δεν έχει ακόμη εκδοθεί η απαιτούμενη Κοινή Υπουργική Απόφαση για την ενεργοποίηση του Ταμείου, ποιο είναι το ύψος των εσόδων που έχουν εισπραχθεί μέχρι σήμερα από τις δραστηριότητες υδρογονανθράκων, πού έχουν καταχωρηθεί, ποιο θα ήταν σήμερα το αποθεματικό του ΕΛΚΑΓ αν λειτουργούσε κανονικά και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την πλήρη ενεργοποίησή του.

Βραβείο για Μαραγκουδάκη

Ο Μανώλης Μαραγκουδάκης ήταν ο τιμώμενος με το ειδικό βραβείο ΑΙΟΛΟΣ 2026 της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), σε αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του στην ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 συνέδεσε το όνομά του με την πορεία του κλάδου και, ως διευθύνων σύμβουλος της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή μέχρι πρόσφατα, συνέβαλε καθοριστικά στην ανάδειξή της στη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία ΑΠΕ, ενώ υπήρξε και από τους πρωτοπόρους στην ανάπτυξη της εγχώριας αλυσίδας αξίας μέσω της κατασκευής πυλώνων ανεμογεννητριών.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε κατά την ετήσια δεξίωση της ΕΛΕΤΑΕΝ για την Παγκόσμια Ημέρα Αιολικής Ενέργειας, παρουσία περισσότερων από 600 εκπροσώπων του κλάδου.

Το βραβείο απένειμε ο Δημήτρης Λάλας, πρώτος πρόεδρος του ΚΑΠΕ και της ΕΛΕΤΑΕΝ, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή.