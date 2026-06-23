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ΕΛ.Α.Σ: Η «σκιώδης κυβέρνηση» του Αλέξη Τσίπρα – Όλα τα ονόματα

Τους επικεφαλής στους 24 τομείς Πολιτικής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας

Πολιτική 23.06.2026, 19:12
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ΕΛ.Α.Σ: Η «σκιώδης κυβέρνηση» του Αλέξη Τσίπρα – Όλα τα ονόματα
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Τα ονόματα των στελεχών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, που θα αναλάβουν ρόλους στην «σκιώδη κυβέρνηση», ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας.

Κάθε ένας από τους 24 τομείς πολιτικής αποκτά τομεάρχη και ομάδα πολιτικής που επεξεργάζεται θέσεις και προτάσεις.

Οι ομάδες ευθύνης και οι οι επικεφαλής τους:

Πυλώνας: Ζωή με Αξιοπρέπεια & Ισχυρό Κοινωνικό Κράτος

Τομέας Εργασίας:  Τεμπονέρας Διονύσης

(Αναπλ. Τομεάρχης) Αγγελάκη Νεκταρία – Ελευθερία

Τεμπονέρας – Αγγελάκη στον τομέα Εργασίας της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα

Τομέας Υγείας: Δρίτσας Σπύρος

(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπουλμπασάκος Γιώργος

Δρίτσας και Μπουλμπασάκος στον τομέα Υγείας.

Τομέας Παιδείας: Λαλιώτου Ιωάννα

(Αναπλ. Τομεάρχης) Κασσιανός Παναγιώτης

Λαλιώτου και Κασσιανός στον τομέα Παιδείας.

Τομέας Αθλητισμού: Ζανιάς Αναστάσης

(Αναπλ. Τομεάρχης) Τσικλή Βασιλική

Ζανιάς και Τσιγκλή στον τομέα Αθλητισμού.

Τομέας Πολιτισμού: Μαυρουδής Χάρης

(Αναπλ. Τομεάρχης) Ρέντζου Εύα

Μαυρουδής και Ρέντζου στον τομέα Πολιτισμού.

Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής/ Παιδί & Οικογένεια: Αντωνοπούλου Μαριζέτα

(Αναπλ. Τομεάρχης) Κουντούρη Φανή

Αντωνοπούλου και Κουντούρη στον τομέα Κοινωνικής Πολιτικής/ Παιδί & Οικογένεια

Τομέας Στεγαστικής Πολιτικής: Λυρίτσης Δημήτρης

(Αναπλ. Τομεάρχης) Παγκάλου Φωτεινή

Λυρίτσης και Παγκάλου στον τομέα Στεγαστικής Πολιτικής

Πυλώνας: Ισχυρή Δημοκρατία

Τομέας Δικαιοσύνης / Θεσμοί / Δικαιώματα: Λεπενιώτη Μαρία

(Αναπλ. Τομεάρχης) Τσαγκλή Χριστίνα

Λεπενιώτη και Τσαγκλή στον τομέα Δικαιοσύνης.

Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης: Ιωακειμίδης Γιώργος

(Αναπλ. Τομεάρχης) Καλογιάννης Απόστολος

Ιωακειμίδης και Καλογιάννης στον τομέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Τομέας Δημόσιας Διοίκησης: Θεοδωράκης Γρηγόρης

(Αναπλ. Τομεάρχης) Σπανουδάκης Γιώργος

Θεοδωράκης και Σπανουδάκης στον τομέα Δημόσιας Διοίκησης

Πυλώνας: Δίκαιη Ανάπτυξη

Τομέας Οικονομικών: Κουτεντάκης Φραγκίσκος

(Αναπλ. Τομεάρχης) Παππάς Γιώργος

Κουτεντάκης και Παππάς στον τομέα Οικονομικών

Τομέας Ανάπτυξης / Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας: Πετράκος Γιώργος

(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπεντενιώτης Αργύρης

(Αναπλ. Τομεάρχης Εμπορίου) Πούλιος Ευάγγελος

Πετράκος, Μπεντενιώτης και Πούλιος στον τομέα Ανάπτυξης / Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας

Τομέας Τουρισμού: Κωνσταντινίδης Γιώργος

(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπακαδήμα Φωτεινή

Κωνσταντινίδης και Μπακαδήμα στον τομέα Τουρισμού

Τομέας Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής: Σαλπέας Γιάννης

(Αναπλ. Τομεάρχης Νησιωτικής Πολιτικής) Καμμά Μαρία

Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης: Μόσχος Θωμάς

(Αναπλ. Τομεάρχης) Κίντζιος Σπύρος

Τομέας Βιομηχανικής Πολιτικής: Μαγκλάρας Βασίλης

Ο Βασίλης Μαγκλάρας στον τομέα Βιομηχανικής Πολιτικής

Πυλώνας: Ανθεκτικότητα στις Κρίσεις

Τομέας Ενέργειας & Περιβάλλοντος: Λαγουβάρδος Κώστας

(Αναπλ. Τομεάρχης Ενέργειας) Τσέκερης Δημήτρης

(Αναπλ. Τομεάρχης) Αντωνίου Πένυ

Τομέας Υποδομών & Μεταφορών: Τρίαντος Νίκος

(Αναπλ. Τομεάρχης Μεταφορών) Δημητρίου Δημήτρης

Τομέας Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας: Πλειώνης Μανώλης

(Αναπλ. Τομεάρχης) Κατσαρδή Βανέσσα

Τομέας Μεταναστευτικής Πολιτικής: Τσιριγώτη Ζαχαρούλα

(Αναπλ. Τομεάρχης) Γιωτάκη Φανή

Πυλώνας: Ψηφιακή Κυριαρχία

Τομέας Ψηφιακής Πολιτικής: Πάντζιου Γραμματή

(Αναπλ. Τομεάρχης) Νταφόπουλος Δημήτρης

 

Πυλώνας: Ισχυρή Ελλάδα —Εξωτερικών & Άμυνα

Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής:Τζήμητρας Χάρης

(Αναπλ. Τομεάρχης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων) Λάλη Ζωρζέττα

(Αναπλ. Τομεάρχης) Παπαγεωργίου Παυσανίας

Τομέας Άμυνας: Χριστοδούλου Χρήστος

(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπέρδου  Κατερίνα

Τομέας Προστασίας του Πολίτη: Σκανδάμης Μαρίνος

(Αναπλ. Τομεάρχης) Σαουλίδης Αντώνης

Συντονιστής Τομεαρχών:  Γαβρόγλου Κώστας

Υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού:  Φωτονιάτα Ευγενία

Διευθ. Πολιτικού Γραφείου Αλ.Τσίπρα:  Βασιλειάδης Γιώργος

Διευθ. Νομικού Γραφείου Αλ.Τσίπρα:  Πεππέ  Γιάννα

Πρόεδρος ΙΝΑΤ:  Καλογήρου Μιχάλης

Πηγή: in.gr 

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