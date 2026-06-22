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Κικίλιας: Αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα της κοινωνίας

Ο υπουργός Ναυτιλίας υποστήριξε ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών κερδίζεται με έργο και αποτελέσματα

Πολιτική 22.06.2026, 10:55
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Κικίλιας: Αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα της κοινωνίας
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«Έχουμε έναν πραγματικό αντίπαλο: τα υπαρκτά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Η αισιοδοξία μου δεν στηρίζεται στις δημοσκοπήσεις. Στηρίζεται στο έργο. Ο πολίτης ενδιαφέρεται για μετρήσιμα αποτελέσματα που ακουμπούν την καθημερινότητά του», τόνισε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξή του στη Realnews.

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το πρόγραμμα “ΑΙΓΙΣ”, το οποίο υλοποιήθηκε στην Πολιτική Προστασία μέσα σε μόλις 18 μήνες. Όπως είπε, «συμπυκνώσαμε υπερδεκαετή προγράμματα σε πολύ μικρό διάστημα. Βάλαμε τη χώρα σε μια νέα εποχή: drones, τεχνητή νοημοσύνη, σύγχρονο επιχειρησιακό κέντρο, νέα εναέρια μέσα, καλύτερο εξοπλισμό, πιο γρήγορες διαδικασίες και με απόλυτη διαφάνεια. Αυτή είναι η νοοτροπία με την οποία δουλεύουμε. Η συζήτηση για τη μη επίτευξη αυτοδυναμίας είναι στη λάθος κατεύθυνση. Όποιος μιλά από τώρα για δεύτερα και τρίτα σενάρια, έχει ήδη μπει στη μάχη με χαμηλωμένο βλέμμα. Η Νέα Δημοκρατία μπαίνει στις κάλπες για να κερδίσει και να κυβερνήσει αυτοδύναμα. Τα σενάρια συνεργασιών αφορούν, κυρίως, όσους ανταγωνίζονται για τη δεύτερη και την τρίτη θέση».

Σε ερώτηση πώς κερδίζεται η εμπιστοσύνη των πολιτών, ο Υπουργός απάντησε ότι αυτό μπορεί να γίνει «με αλήθεια, δουλειά και αποτέλεσμα. Η εμπιστοσύνη δεν ζητιέται, κερδίζεται ξανά, κάθε μέρα, ένα αποτέλεσμα τη φορά. Καμία κυβέρνηση δεν δικαιούται να θεωρεί δεδομένους τους πολίτες. Όσο περισσότερο μένεις στην εξουσία, τόσο μεγαλύτερη είναι η υποχρέωση να ακούς, να διορθώνεις και να προχωράς πιο γρήγορα. Αυτό κάνουμε. Στην Υγεία, μέσα στην πανδημία, κρατήσαμε όρθιο το ΕΣΥ και προστατεύσαμε ανθρώπινες ζωές σε συνθήκες πρωτόγνωρης πίεσης. Στην Πολιτική Προστασία προχωρήσαμε σε μια συνολική αναβάθμιση, με νέα μέσα, drones, τεχνητή νοημοσύνη και καλύτερο συντονισμό. Στη Ναυτιλία δουλεύουμε για ασφαλέστερες θάλασσες, ισχυρότερα λιμάνια, περισσότερες ευκαιρίες. Η Νέα Δημοκρατία έχει κυβερνήσει σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Έχει κάνει λάθη, αλλά έχει και αποδεδειγμένη ικανότητα να κρατά τη χώρα σταθερή και να παράγει έργο. Αυτό είναι το κρίσιμο για εμένα: λιγότερη αυτοαναφορικότητα, περισσότερη δουλειά. Λιγότερη πολιτική φασαρία, περισσότερα μετρήσιμα αποτελέσματα. Γιατί στο τέλος, ο πολίτης δεν κρίνει προθέσεις. Κρίνει αν η ζωή του έγινε καλύτερη».

Για τις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι «τα σύνορά μας στη θάλασσα δεν είναι θεωρία διπλωματικών γραφείων. Είναι καθημερινή ευθύνη ανθρώπων που επιχειρούν μέρα και νύχτα. Ο διάλογος είναι εργαλείο, όταν ξέρεις τι θέλεις, όταν έχεις σταθερές θέσεις και όταν υπερασπίζεσαι με σοβαρότητα τα εθνικά συμφέροντα. Το νομοσχέδιο για τη “γαλάζια πατρίδα”, δεν είναι κάτι που αγνοούμε. Είναι μονομερής αξίωση που δεν έχει έρεισμα στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας. Η θέση μας είναι σαφής και αταλάντευτη. Δεν χρειάζονται ούτε κραυγές ούτε ψευδαισθήσεις. Χρειάζεται καθαρή στρατηγική, ισχυρές συμμαχίες και η δύναμη που απορρέει από ένα κράτος που λειτουργεί. Και σε αυτό δουλεύουμε καθημερινά και από το Υπουργείο Ναυτιλίας με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, ενισχύοντας την παρουσία μας στα θαλάσσια σύνορα».

Η ελληνική ναυτιλία

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις και στον στρατηγικό ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας, ο Υπουργός ανέφερε ότι «οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και κρίσεις που προηγήθηκαν, όπως ο Covid, ή εξακολουθούν, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, υπενθύμισαν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι η ναυτιλία αποτελεί στρατηγικό πυλώνα του παγκόσμιου εμπορίου, της ενεργειακής ασφάλειας, της σταθερότητας των οικονομιών και της ευημερίας των κοινωνιών μας. Σήμερα, περίπου το 90% του παγκόσμιου εμπορίου πραγματοποιείται δια θαλάσσης. Όταν διαταράσσεται η ελεύθερη ναυσιπλοΐα, επηρεάζονται άμεσα οι εφοδιαστικές αλυσίδες, η ενέργεια, οι μεταφορές, οι τιμές των προϊόντων και τελικά, η καθημερινότητα εκατομμυρίων, αν όχι δισεκατομμυρίων πολιτών. Σε αυτό το διεθνές περιβάλλον, η Ελλάδα διαθέτει ένα μοναδικό στρατηγικό πλεονέκτημα. Διαθέτει περισσότερα από 5.800 ελληνόκτητα πλοία, που αντιστοιχούν περίπου στο 20% του παγκόσμιου στόλου και στο 61% του ευρωπαϊκού. Αυτό αποτελεί πολύ ισχυρό στρατηγικό πλεονέκτημα, που μας επιτρέπει να συμμετέχουμε καθοριστικά στη διαμόρφωση των μεγάλων αποφάσεων για τη ναυτιλία και το διεθνές εμπόριο».

Προσέθεσε, δε, ότι «αυτή η δυναμική εκτείνεται πολύ πέρα από τον ίδιο τον στόλο και δημιουργεί σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές για τη χώρα. Η ναυτιλία είναι ένας ισχυρός αναπτυξιακός πυλώνας και γύρω της αναπτύσσεται ένα ολόκληρο οικοσύστημα. Τα ναυπηγεία, τα λιμάνια, οι ενεργειακές υποδομές, η ακτοπλοΐα, η κρουαζιέρα, το yachting και συνολικά η οικονομία της θάλασσας μπορούν να φέρουν σημαντικές επενδύσεις, να δημιουργήσουν νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την αναπτυξιακή δυναμική και τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας μας. Η ναυτιλία και γενικότερα η γαλάζια οικονομία, πρέπει να βρουν τη θέση που τους αξίζει και στις αναπτυξιακές πολιτικές της Ε.Ε., στο μοντέλο που προωθεί η Ελλάδα».

Λιμάνι Ελευσίνας

Για την αξιοποίηση του λιμανιού της Ελευσίνας, ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι «η Ελλάδα έχει μπει σε μια περίοδο κατά την οποία προσελκύει σημαντικές επενδύσεις και αυτό είναι αποτέλεσμα της σταθερότητας, της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης που έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια. Το λιμάνι της Ελευσίνας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της νέας δυναμικής. Πρόκειται για μια επένδυση στρατηγικής σημασίας, με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα για τη Δυτική Αττική και συνολικά για τη χώρα».

Όπως ανέφερε, «η αξιοποίηση του λιμανιού μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά την εικόνα της ευρύτερης περιοχής. Η αναβάθμιση της παραλιακής ζώνης, η δημιουργία μιας σύγχρονης μαρίνας υψηλών προδιαγραφών, η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων γύρω από τη θάλασσα και η μεγαλύτερη οικονομική κίνηση στην περιοχή, μπορούν να δώσουν νέα προοπτική στην πόλη. Μπορεί να φέρει νέες επιχειρήσεις, να ενισχύσει τη ναυπηγική δραστηριότητα, να δημιουργήσει νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και να προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους να μείνουν, να εργαστούν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους. Όταν μια περιοχή αναβαθμίζεται πραγματικά, αυτό αποτυπώνεται παντού. Στις υποδομές, στην τοπική αγορά, στην ποιότητα ζωής και στην αξία των περιουσιών των ανθρώπων που ζουν εκεί εδώ και χρόνια. Αυτή είναι η υπεραξία που μπορούν να δημιουργήσουν οι μεγάλες επενδύσεις για τις τοπικές κοινωνίες».

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