Dassault: Κέρδισε αγωγή κατά της ΕΕ ότι τα ιδιωτικά τζετ μπορούν να είναι περιβαλλοντικά βιώσιμα

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Νομική αξίωση που υποστηρίζει ότι τα ιδιωτικά αεροσκάφη θα πρέπει να μπορούν να χαρακτηριστούν ως περιβαλλοντικά βιώσιμα σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, κέρδισε η Dassault Aviation, η γαλλική εταιρεία κατασκευής των επαγγελματικών τζετ Falcon,

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τάχθηκε την Τετάρτη υπέρ της Dassault, αποφαινόμενο ότι ο αποκλεισμός από τους νέους πράσινους κανόνες της ΕΕ θα μπορούσε να τιμωρήσει την εταιρεία παρεμποδίζοντας την πρόσβασή της στη χρηματοδότηση και ότι ορισμένα από τα κριτήρια στα οποία βασίστηκε η ΕΕ για να αποκλείσει τα ιδιωτικά τζετ δεν ήταν ικανοποιητικά, σύμφωνα με τους Financial Times.

«Η Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη ορισμένους σχετικούς παράγοντες, ιδίως την ικανότητα αυτών των αεροσκαφών να λειτουργούν με βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα», υποστήριξε το δικαστήριο στην απόφασή του.

Πρόσθεσε ότι η μέτρηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των επαγγελματικών τζετ εξετάζοντας τις εκπομπές CO₂ ανά επιβάτη και ανά χιλιόμετρο σε σύγκριση με άλλα μέσα μεταφοράς δεν ήταν από μόνη της ένα καλό μέτρο, καθώς άλλοι παράγοντες όπως η ευελιξία και η ταχύτητα έπρεπε να προστεθούν στην εξίσωση.

Η απόφαση, που σχετίζεται με την αποκαλούμενη ταξινόμηση, αποτελεί μια νίκη σε έναν τομέα που συχνά έχει επικριθεί από τους οικολόγους και έχει γίνει ακόμη και στόχος πολιτικών. Στη Γαλλία, τα αριστερά κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν κάνει ανεπιτυχείς εκστρατείες στο παρελθόν για την απαγόρευση των ιδιωτικών τζετ.

Η Dassault απειλεί και με μεταφορά συναρμολόγησης εκτός ΕΕ

Η Dassault, η οποία υπέβαλε την αγωγή της το 2024, είχε παραπονεθεί ότι τιμωρούνταν όταν ευρύτερες αεροπορικές εταιρείες συμπεριλήφθηκαν στους πράσινους κανόνες της ΕΕ. Αυτοί έχουν ως στόχο να λάβουν υπόψη τα μέτρα που έλαβαν διάφορες βιομηχανίες για τη μείωση των εκπομπών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Dassault, Ερίκ Τραπιέ, δήλωσε σε ακρόαση στη γαλλική κοινοβουλευτική επιτροπή τον περασμένο Σεπτέμβριο ότι οι κανόνες της ΕΕ τον «θυμώνουν».

«Πάω προς τη σωστή κατεύθυνση (με τα βιώσιμα καύσιμα) και δεν ανήκω στην ευρωπαϊκή ταξινόμηση. Υπάρχει πολιτική βούληση να πούμε «είναι επιχειρηματικό τζετ, δεν μας νοιάζει… Και είναι γελοίο», δήλωσε ο Τραπιέ, προσθέτοντας ότι η ΕΕ αποθαρρύνει την κατασκευή στην Ευρώπη και τη Γαλλία ως αποτέλεσμα.

«Θα ήταν προς το συμφέρον μου να κατασκευάζω όλα τα Falcon στις ΗΠΑ», προειδοποίησε, ζητώντας «έναν ειλικρινή διάλογο».

Η εταιρεία δεν προχώρησε σε κάποιο άμεσο σχόλιο την Τετάρτη. Τα αεροσκάφη Falcon αποτελούν το δεύτερο σκέλος μιας επιχείρησης που περιστρέφεται επίσης γύρω από το μαχητικό αεροσκάφος Rafale και τα επιχειρηματικά σχέδια αποτελούσαν σχεδόν το 40% των εσόδων της, ύψους 7,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, το 2025. Βρίσκεται κοντά στην κυκλοφορία του μεγαλύτερου ιδιωτικού τζετ που έχει ποτέ κατασκευάσει, του Falcon 10X, το οποίο ήδη διαθέτει στην αγορά σε πελάτες.

Οποιαδήποτε έφεση κατά της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου, ενός κατώτερου βαθμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να ασκηθεί εντός δύο μηνών και 10 ημερών.