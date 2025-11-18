Nissan: Φρένο στην παραγωγή του Κιούσου λόγω προβλημάτων με προμήθεια τσιπ

Σε μείωση της παραγωγής της κατά 1.400 οχήματα θα προχωρήσει η Nissan στο εργοστάσιό της στο Κιούσου την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι επιπτώσεις από τις διακοπές στην προμήθεια τσιπ που συνδέονται με την κινεζικής ιδιοκτησίας Nexperia συνεχίζουν να επηρεάζουν τις εγχώριες δραστηριότητές της, δήλωσε στο Reuters ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από μια μείωση της παραγωγής κατά 900 οχήματα την περασμένη εβδομάδα. Οι περικοπές αυτή τη φορά θα περιλαμβάνουν το μίνιβαν Serena, καθώς και το SUV Rogue, γνωστό τοπικά ως X-Trail, δήλωσε το άτομο, το οποίο αρνήθηκε να κατονομαστεί επειδή οι πληροφορίες δεν είναι δημόσιες.

Η Nissan ανακοίνωσε πτώση 16,5% στις λιανικές πωλήσεις στην Ιαπωνία για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους, η οποία τροφοδοτήθηκε από τις ανησυχίες των πελατών για την οικονομική της κατάσταση

Η Νissan Motor ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι θα εργαστεί για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις παραδόσεις των πελατών μόλις σταθεροποιηθούν οι προμήθειες.

«Λαμβάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές παραγωγής για τη διαχείριση των σχετικών κινδύνων», ανέφερε, αρνούμενη να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες.

Λιγότερα Note Compact στο εργοστάσια της Οπάμα

Η αναστάτωση στην παραγωγική αλυσίδα της Nissan έρχεται σε μια κακή στιγμή για την ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία. Η εταιρεία ανακοίνωσε πτώση 16,5% στις λιανικές πωλήσεις στην Ιαπωνία για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους, η οποία τροφοδοτήθηκε από τις ανησυχίες των πελατών για την οικονομική της κατάσταση.

Το εργοστάσιο του Κιούσου, το οποίο λειτουργεί η θυγατρική Nissan Motor Kyushu στην νομαρχία Φουκουόκα, επανέλαβε την κανονική λειτουργία του τη Δευτέρα, αλλά θα μειώσει ξανά την παραγωγή του από τις 24 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το ίδιο άτομο.

Το σχέδιο ενδέχεται να αλλάξει εάν η εταιρεία αντιμετωπίσει εγκαίρως την κατάσταση της προμήθειας τσιπ, όπως εξασφαλίζοντας εναλλακτικά εξαρτήματα.

Επιπρόσθετα, η Nissan θα παράγει λιγότερα compact Note από ό,τι είχε αρχικά προγραμματιστεί στο εργοστάσιό της στην Οπάμα κοντά στο Τόκιο για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, ανέφερε το ίδιο άτομο, προσθέτοντας ότι τα σχέδια παραγωγής για τον Δεκέμβριο και στα δύο εργοστάσια βρίσκονται ακόμη υπό αναθεώρηση.

Η πίεση στις αυτοκινητοβιομηχανίες μειώνεται

Αρκετές αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως αναγκάστηκαν να μειώσουν ή να σταματήσουν την παραγωγή τους λόγω των διακοπών από την Nexperia, αν και κάποιες εταιρείες έχουν βρει λύσεις.

Η Honda ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα ξεκινήσει την επανέναρξη της κανονικής λειτουργίας του εργοστασίου της στη Βόρεια Αμερική από τη Δευτέρα, αφού εξασφαλίσει ένα ορισμένο επίπεδο προμήθειας τσιπ.

Η Nexperia από τη μεριά της, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι συνεχίζει να προσφέρει εναλλακτικές επιλογές προμήθειας για να μετριάσει τις επιπτώσεις μιας διαμάχης μεταξύ της Ολλανδίας, όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρείας, και της Κίνας.

Η Nexperia τέθηκε υπό τον έλεγχο της ολλανδικής κυβέρνησης τον Σεπτέμβριο λόγω ανησυχιών για την εθνική ασφάλεια, προκαλώντας προσωρινή απαγόρευση των εξαγωγών από το κινεζικό εργοστάσιό της στο Πεκίνο, γεγονός που προκάλεσε την αναστάστωση στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Η ιαπωνική εταιρεία είχει κάνει γνωστό τον περασμένο μήνα ότι αναμένει να καταγράψει ετήσιες λειτουργικές ζημίες 275 δισεκατομμυρίων γεν (1,78 δισεκατομμύρια δολάρια) κατά το έτος έως τον επόμενο Μάρτιο λόγω των αμερικανικών δασμών, της διακοπής της παραγωγής τσιπ και άλλων προβλημάτων εφοδιασμού.