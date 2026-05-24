Nissan: Ακυρώνει επένδυση για ηλεκτρικούς κινητήρες στη Βρετανία

Σε ακύρωση του σχεδίου της για την κατασκευή συστημάτων κίνησης ηλεκτρικών οχημάτων (EV) στο Σάντερλαντ της Βρετανίας, λόγω της χαμηλής ζήτησης για τα ηλεκτρικά οχήματα της Nissan στην Ευρώπη, προχώρησε η θυγατρική της γιαπωνέζικης φίρμας, JATCO.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της οικονομικής εφημερίδας Nikkei την Κυριακή, τον Ιανουάριο του 2025, η JATCO ανακοίνωσε ένα σχέδιο επένδυσης 48,7 εκατομμυρίων λιρών (65,39 εκατομμύρια δολάρια) για την κατασκευή έως 340.000 μονάδων ετησίως συστημάτων κίνησης ηλεκτρικών οχημάτων που ενσωματώνουν τον κινητήρα, τον μετατροπέα και τον μειωτήρα σε ένα εργοστάσιο της Nissan στο Σάντερλαντ.

Ωστόσο, αργότερα εκείνο το έτος, η Nissan, η οποία υπέστη σοβαρές ζημίες λόγω της πτώσης των πωλήσεων στις ΗΠΑ και την Κίνα, ανακοίνωσε ότι θα μειώσει τον αριθμό των εργοστασίων παραγωγής αυτοκινήτων της από 17 σε 10 και θα προχωρήσει σε αναθεώρηση των εργοστασίων που κατασκευάζουν συστήματα κίνησης.

Κανείς δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για σχόλιο στη Nissan εκτός των κανονικών ωρών εργασίας, ενώ ένα ερώτημα που υποβλήθηκε μέσω της ιστοσελίδας της JATCO δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση, αναφέρει.

Το κλείσιμο εργοστασίων της Nissan

Τον περασμένο Σεπτέμβριο η Nissan έκλεισε ενα κεφάλαιο στην ιστορία της με την αποχώρησή της απο τη Νότια Αφρική. Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνωσε ότι προτίθεται να μεταβιβάσει το εργοστάσιό της στο Rosslyn στην τοπική θυγατρική της κινεζικής Chery Automobile, υπό όρους που περιλαμβάνουν τη λήψη των απαιτούμενων ρυθμιστικών εγκρίσεων. Το ακριβές ποσό της συμφωνίας δεν εγινε γνωστό απο την εταιρεία, σύμφωνα με το Reuters.

Η παραγωγή του pick-up Navara, του μοναδικού μοντέλου που κατασκευάζεται στο εργοστάσιο, αναμένεται να σταματήσει τον Μάιο. Το όχημα προορίζεται τόσο για την τοπική αγορά όσο και για εξαγωγές κυρίως σε χώρες της Αφρικής.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο αναδιάρθρωσης της Nissan, που περιλαμβάνει κλείσιμο ή συγχώνευση επτά εργοστασίων παγκοσμίως. Ο Γιόρντι Βιλα, πρόεδρος της Nissan Africa, τόνισε ότι «εξωτερικοί παράγοντες έχουν επηρεάσει σημαντικά τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα του εργοστασίου Rosslyn».