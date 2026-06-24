Τερκενλής: Αύξηση πωλήσεων και βελτιωμένη κερδοφορία το 2025 – Σε ποια αεροδρόμια έχει καταστήματα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Θετικό πρόσημο σε όλους τους βασικούς δείκτες κατέγραψε η αλυσίδα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής Τερκενλής για τη χρήση του 2025, αφού παρουσίασε αυξημένο τζίρο και βελτίωση στα κέρδη, συνεχίζοντας έτσι το σερί σταθερών οικονομικών επιδόσεων που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια.

Από την πλευρά της διοίκησης η εικόνα της εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική, καθότι ο κύκλος εργασιών ανέβηκε στα 19 εκατ. ευρώ έναντι 18 εκατ. ευρώ στη χρήση 2024, σημειώνοντας αύξηση 5,4%, και αυτό παρά την αύξηση σε κόστος πωλήσεων αλλά και στον πληθωρισμό.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της εταιρείας, το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων προήλθε από την πώληση προϊόντων (17 εκατ. ευρώ), ενώ έπονται τα έσοδα από τις πωλήσεις εμπορευμάτων (1,2 εκατ. ευρώ) και τις υπηρεσίες (443 χιλ. ευρώ).

Έπειτα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2025 ανήλθαν στα 1.26 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη κατέγραψαν επίσης άνοδο, σκαρφαλώνοντας στα 635.989,06 ευρώ έναντι των 542.485,37 ευρώ το 2024.

Ξεχωριστή είναι η θέση των επενδύσεων για την Τερκενλής, αφού τα ενσώματα πάγια (ακίνητα και εξοπλισμός) ανήλθαν σε 3,75 εκατ. ευρώ το 2025 σε σχέση με τα 3,36 ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Επισημαίνεται ότι η εταιρεία διατηρεί τις παραγωγικές της εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ Νέας Ραιδεστού στη Θεσσαλονίκη.

Αναβάθμιση εξαγωγικού προφίλ – Μέρισμα που ξεπερνά τα κέρδη

Παρότι η εσωτερική αγορά καταλαμβάνει στις εμπορικές δραστηριότητες της Τερκενλής τη «μερίδα του λέοντος», η επιχείρηση αναπτύσσει παράλληλα το εξαγωγικό της προφίλ, καταγράφοντας άνοδο στα 356 χιλ. ευρώ έναντι 240 χιλ. ευρώ το 2024 στην ευρωπαϊκή αγορά, ενώ η αξία των εξαγωγών προς τρίτες χώρες ανήλθαν στις 91 χιλ. ευρώ το 2025 έναντι 68 χιλ. ευρώ πέρυσι.

Σημειώνεται ότι από τα 24 σημεία πώλησης που διαθέτει η εταιρεία, τα έξι είναι στρατηγικά τοποθετημένα σε αεροδρόμια με σημαντική τουριστική κίνηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Πιο ειδικά, δύο καταστήματα βρίσκονται στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, δύο στο αεροδρόμιο Μακεδονία και ένα στο «Νίκος Καζατζάκης».

Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς με την παρουσία της σε κομβικά εμπορικά σημεία η Τερκενλής προωθεί το brand της στο εξωτερικό μέσω των χιλιάδων επισκεπτών που επισκέπτονται εμβληματικούς τουριστικούς προορισμούς ανά την Ελλάδα.

Την ίδια ώρα, το Δ.Σ. της εταιρίας πρότεινε για τη χρήση του 2025 τη διάθεση μερίσματος στους μετόχους ύψους 1 εκατ. ευρώ, δηλαδή μεγαλύτερο από τα ετήσια κέρδη.