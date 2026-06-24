ΕΛ.Α.Σ: Οι 23 «εκλεκτοί» του Τσίπρα για την οικονομία

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Με αρκετά μέλη από τον ακαδημαϊκό χώρο αλλά και την αγορά φρόντισε να στελεχώσει ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ Αλέξης Τσίπρας τους «σκιώδεις» υπουργούς των παραγωγικών τομέων.

Όπως αποτυπώνεται στη χθεσινή παρουσίαση, τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν κομβικούς τομείς πολιτικής περιλαμβάνονται ο Διονύσης Τεμπονέρας στον Τομέα Εργασίας, ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης στον Τομέα Οικονομικών και ο Κώστας Λαγουβάρδος στον Τομέα Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

Ο Αλέξης Τσίπρας, μέσα από τη διαμόρφωση του νέου πολιτικού του σχήματος και τη συγκρότηση στελεχιακών ομάδων για κρίσιμους παραγωγικούς τομείς, φαίνεται να επιχειρεί μια πιο σύνθετη και πολυσυλλεκτική προσέγγιση στη στελέχωση της λεγόμενης «σκιώδους κυβέρνησης».

Στη σύνθεση των τομεαρχών και των αναπληρωτών τους διακρίνεται μια σαφής προσπάθεια υπέρβασης των παραδοσιακών κομματικών ορίων, με την ένταξη προσώπων που προέρχονται τόσο από τον ακαδημαϊκό χώρο όσο και από την αγορά και το επιχειρείν.

Η επιλογή αυτή υποδηλώνει μια στρατηγική μετατόπιση προς ένα μοντέλο πολιτικής εκπροσώπησης που δεν βασίζεται αποκλειστικά στην κομματική διαδρομή, αλλά αξιοποιεί τεχνοκρατική γνώση, επιστημονική εξειδίκευση και εμπειρία από την πραγματική οικονομία.

Ιδιαίτερα σε κρίσιμους οικονομικούς τομείς, η παρουσία πανεπιστημιακών, ερευνητών και επαγγελματιών με ενεργή εμπλοκή σε αγορές και θεσμούς δείχνει μια προσπάθεια συνδυασμού κοινωνικού αποτυπώματος με οικονομική αποτελεσματικότητα.

Σε πολιτικό επίπεδο, αυτή η σύνθεση μπορεί να ερμηνευθεί ως απόπειρα ενίσχυσης της αξιοπιστίας και της κυβερνησιμότητας του σχήματος, καθώς επιχειρεί να απαντήσει ταυτόχρονα σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και οικονομικής διαχείρισης με εργαλεία που αντλούνται τόσο από την επιστήμη όσο και από την επιχειρηματική πρακτική.

Ποια είναι τα πρόσωπα που στελεχών τους παραγωγικούς τομείς

Τομέας Οικονομικών

Κουτεντάκης Φραγκίσκος

(Αναπλ. Τομεάρχης) Παππάς Γιώργο

Κουτεντάκης Φραγκίσκος

Ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Γεννήθηκε το 1972 στην Αθήνα και είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στα Πανεπιστήμια Warwick και Sciences-Po, ενώ ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Το ερευνητικό του έργο έχει δημοσιευτεί σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά, και εστιάζει στα Οικονομικά της Εργασίας, τη Δημόσια Οικονομική, την Οικονομική Ανισότητα και την Οικονομική Ιστορία.

Επιδιώκει τη σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την εμπειρική οικονομική ανάλυση, συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση της σχέσης μεταξύ κράτους, οικονομίας και κοινωνίας.

Πέρα από την ακαδημαϊκή του απασχόληση έχει αναλάβει θέσεις ευθύνης στον τομέα της εφαρμοσμένης δημοσιονομικής πολιτικής.

Από το 2015 έως το 2018 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, θέση από την οποία συνέβαλε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της δημοσιονομικής στρατηγικής σε μια περίοδο κρίσης και ιδιαίτερα σημαντικών προκλήσεων για την ελληνική οικονομία.

Από το 2018 έως το 2023 υπηρέτησε ως Συντονιστής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, με αντικείμενο την παρακολούθηση και κριτική ανάλυση της δημοσιονομικής πολιτικής και των μακροοικονομικών εξελίξεων.

Παππάς Γιώργος

Ο Γιώργος Παππάς είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής.

Είναι εισηγητής στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ), στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και στο Μεταπτυχιακό στο Φορολογικό Δίκαιο του Τμήματος Νομικής του ΕΚΠΑ. Έχει διατελέσει επί δεκαετία, διδάσκων στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του πρώην ΑΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος.

Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών από το Παν. Πειραιώς, μεταπτυχιακού τίτλου επαγγελματικής εκπαίδευσης Λογιστική και Ελεγκτική από το ΙΕΣΟΕΛ, μεταπτυχιακού ΜΒΑ στις Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Παν. Πατρών και μεταπτυχιακού Master στην Τραπεζική από το ΕΑΠ. Είναι υποψήφιος διδάκτορας Λογιστικής και Φορολογίας στο ΕΑΠ.

Διετέλεσε Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος από τον Δεκέμβριο του 2019 μέχρι τον Μάιο 2026.

Τομέας Ανάπτυξης / Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας

Πετράκος Γιώργος

(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπεντενιώτης Αργύρης

(Αναπλ. Τομεάρχης Εμπορίου) Πούλιος Ευάγγελος

Πετράκος Γιώργος

Ο Γιώργος Πετράκος είναι Οικονομολόγος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου Αναπτυξιακής Πολιτικής. Σπούδασε στην ΑΣΟΕΕ και έκανε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Arizona State University.

Διδάσκει οικονομικά μαθήματα σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού και έχει σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό αναπτυξιακών προγραμμάτων περιφερειακής και εθνικής κλίμακας.

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις οικονομικές και περιφερειακές ανισότητες, την αναπτυξιακή πολιτική και την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Διαθέτει εκτεταμένο συγγραφικό έργο σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενεργή συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά δίκτυα και σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων.

Έχει διατελέσει Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (2014 – 2018), Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (2010 –2012), Αξιολογητής του European Research Council (2022, 2024), Αντιπρόεδρος του European Regional Science Association (2007-11) και Επισκέπτης Καθηγητής στο London School of Economics and Political Sciences (2018-19).

Μπεντενιώτης Αργύρης

Ο Αργύρης Μπεντενιώτης, γεννημένος το 1988 με καταγωγή από τον Πειραιά, είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και εταίρος της δικηγορικής εταιρείας Μπεντενιώτης & Συνεργάτες.

Εξειδικεύεται στο εταιρικό δίκαιο, στη νομική διάρθρωση επενδύσεων και συναλλαγών, στο ασφαλιστικό δίκαιο και στην κανονιστική συμμόρφωση με έμφαση στο πλαίσιο καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Έχει συμβουλεύσει ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις, νεοφυείς εταιρείες, επενδυτικά σχήματα, καθώς και ασφαλιστικές και τεχνολογικές εταιρείες, κατά την είσοδο, οργάνωση και ανάπτυξή τους στην ελληνική αγορά. Η συμβουλευτική του εμπειρία καλύπτει ζητήματα εταιρικής δομής και διακυβέρνησης, στρατηγικής ανάπτυξης και κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σύνθετων συναλλαγών, επενδύσεων και επιχειρηματικών έργων.

Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και Νομική στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στον τομέα της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, και από το University College London, στο διεθνές δίκαιο, με εξειδίκευση στην προστασία ξένων επενδύσεων. Είναι υποψήφιος διδάκτορας στο διεθνές δίκαιο επενδύσεων και διαπιστευμένος διαμεσολαβητής.

Έχει διδάξει δίκαιο επιχειρήσεων και διαθέτει συγγραφική και επιστημονική παρουσία σε ζητήματα επενδυτικού δικαίου, οικονομικής ανάπτυξης και κανονιστικής συμμόρφωσης. Μεταξύ άλλων, έχει υπάρξει βασικός συγγραφέας συγγράμματος για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Στον πυρήνα της επαγγελματικής και ακαδημαϊκής του διαδρομής βρίσκεται η σύνδεση δικαίου, οικονομίας και επενδύσεων, με στόχο την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, της θεσμικής εξέλιξης και της ανάπτυξης ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού επενδυτικού περιβάλλοντος.

Πούλιος Ευάγγελος

Ο Ευάγγελος Πούλιος είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Nιcolae Titulescu (Craiova, Ρουμανία), κάτοχος διδακτορικού τίτλου του ίδιου Πανεπιστημίου και συγγραφέας των βιβλίων «Fundamentele Civile ale contractelor comerciale de intermediere in dreptul roman si I dreptul elen», «Στα μονοπάτια της σκέψης», «Κι όμως το πιστεύω..» και το «Τικ Τακ Έρχεται!».

Συμμετείχε ως legal expert σε αρκετά κοινοτικά έργα της Ανατολικής Ευρώπης και της Ασίας – ενεργειακά και διασυνοριακά (PHARE, INOGATE, TRACECA κ.α.), υπήρξε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου πολλών εταιριών.

Ζει και δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Τομέας Εργασίας

Τεμπονέρας Διονύσης

(Αναπλ. Τομεάρχης) Αγγελάκη Νεκταρία – Ελευθερία

Τεμπονέρας Διονύσης

Ο Διονύσης Τεμπονέρας γεννήθηκε στην Πάτρα. Αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μετέπειτα από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο εργατικό δίκαιο και υποψήφιος διδάκτωρ στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου του ΕΚΠΑ.

Από το 2008 εργάζεται ως μαχόμενος δικηγόρος, με εξειδίκευση στα θέματα του Εργατικού, του Δημοσίου και του Κοινωνικοασφαλιστικού Δικαίου, συνδράμοντας ομοσπονδίες και σωματεία ως νομικός παραστάτης.

Έχει διατελέσει σύμβουλος του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμβουλος του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθώς και ειδικός σύμβουλος του υποδιοικητή του ΕΤΕΑΕΠ.

Έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και μιλά αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

Αγγελάκη Νεκταρία – Ελευθερία

Ονομάζομαι Νεκταρία-Ελευθερία Αγγελάκη. Γεννήθηκα στη Ρόδο και ζω στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον γιο μου.

Είμαι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω-Εργατολόγος-Δημοσιολόγος και Νομικός Σύμβουλος στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο ΑΠΘ στον τομέα αστικού, αστικού δικονομικού και εργατικού δικαίου με εξειδίκευση στο εργατικό και κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο. Η διπλωματική μου εργασία του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τιτλοφορείται ως η «Δικονομία στην Κοινωνική Ασφάλιση».

Ασκώ μάχιμη δικηγορία με εξειδίκευση στο εργατικό και διοικητικό δίκαιο με πάνω από 2.000 παραστάσεις στα διοικητικά, πολιτικά δικαστήρια, καθώς και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Είμαι Νομικός Σύμβουλος στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης στο οποίο παρέχω εθελοντικά νομική στήριξη για εργασιακά, συνταξιοδοτικά και κοινωνικοασφαλιστικά ζητήματα.

Ως δικηγόρος του Σωματείου Εργαζομένων στην εταιρεία «Μαλαματίνα» στάθηκα στο πλευρό των εργαζομένων-απεργών της εταιρείας και αγωνίστηκα για τα δίκαια αιτήματά τους. Απέναντι στις αντεργατικές πρακτικές, τις αυθαίρετες απολύσεις και τις περικοπές μισθών της εταιρείας και μαζί κατόρθωσαμε να πετύχουμε σημαντικές νίκες.

Στις εθνικές εκλογές του Μαΐου και Ιουνίου του 2012 συμμετείχα ως υποψήφια βουλευτής στην Α’ Θεσσαλονίκης με το κόμμα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και κατέλαβα την τρίτη θέση με περίπου 6.100 ψήφους. Ομοίως και στις εθνικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου του 2023 συμμετείχα ως υποψήφια βουλευτής στην Α’ Θεσσαλονίκης με το κόμμα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Προοδευτική Συμμαχία και κατέλαβα την έβδομη θέση με περίπου 9.000 ψήφους.

Σημειώνεται ότι υπήρξα μέλος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-Προοδευτική Συμμαχία συμμετέχοντας στις κομματικές δραστηριότητες ως εκλεγμένο μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Α’ Θεσσαλονίκης, της επιτροπής δεοντολογίας κ.τ.λ.

Έδωσα την μάχη με τον καρκίνο δύο φορές. Αυτή η εμπειρία με έκανε να εστιάσω στην προστασία και στα δικαιώματα των καρκινοπαθών.

Μιλώ άπταιστα Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά και σε καλό επίπεδο Γερμανικά

Τομέας Στεγαστικής Πολιτικής

Λυρίτσης Δημήτρης

(Αναπλ. Τομεάρχης) Παγκάλου Φωτεινή

Λυρίτσης Δημήτρης

Ο Δημήτριος Α. Λυρίτσης γεννήθηκε το 1978 στην Καρδίτσα. Είναι μαχόμενος δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής της Αθήνας, με πολυετή εξειδίκευση στα ζητήματα αντιμετώπισης του ιδιωτικού χρέους, προστασίας της πρώτης κατοικίας και στεγαστικής πολιτικής.

Είναι εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Η προστασία της κατοικίας αποτελεί κεντρικό πεδίο της δικηγορικής και δημόσιας διαδρομής του. Στο πλαίσιο του ν. 3869/2010, του γνωστού «νόμου Κατσέλη», πέτυχε την έκδοση της πρώτης θετικής δικαστικής απόφασης για την προστασία πρώτης κατοικίας. Υπήρξε, επίσης, ένας από τους χειριστές και παραστάτες δικηγόρους στην ιστορική υπ’ αριθ. 6/2026 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, με την οποία κρίθηκε υπερ των δανειοληπτών ο τρόπος εκτοκισμού των ρυθμίσεων του ν. 3869/2010.

Έχει διατελέσει σύμβουλος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων για την αναμόρφωση του Πτωχευτικού Κώδικα και του δικαίου αστικής αφερεγγυότητας.

Είναι υπεύθυνος ομάδας εργασίας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και υποβολή προτάσεων σχετικά με τις πολιτικές αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης.

Συμμετέχει, ως εκπρόσωπος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, σε επιτροπές της Βουλής, συνέδρια και ημερίδες για το ιδιωτικό χρέος, το πτωχευτικό δίκαιο, την προστασία της κατοικίας και τη στεγαστική πολιτική.

Αρθρογραφεί τακτικά στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο και έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε πλήθος νομικών και επιστημονικών συνεδρίων.

Παγκάλου Φωτεινή

Η Φωτεινή Παγκάλου είναι οικονομολόγος και μηχανολόγος, Διδάκτωρ με αντικείμενο τη βιωσιμότητα και την εταιρική υπευθυνότητα και μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ε

ίναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και στην Εκπαιδευτική Ηγεσία. Έχει διατελέσει σε θέσεις ευθύνης, μεταξύ άλλων στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία στον σχεδιασμό και την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών.

Η επιστημονική και επαγγελματική της πορεία εστιάζει στη σύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης με τη βιωσιμότητα και την κοινωνική διάσταση των πολιτικών, πεδία που αποτελούν βασικούς πυλώνες μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής στεγαστικής πολιτικής

Τομέας Τουρισμού

Κωνσταντινίδης Γιώργος

(Αναπλ. Τομεάρχης) Μπακαδήμα Φωτεινή

Κωνσταντινίδης Γιώργος

Ο Γιώργος Κωνσταντινίδης είναι επιχειρηματικό στέλεχος με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στους τομείς του τουρισμού, των στρατηγικών επενδύσεων & αναπτύξεων, του real estate και της διοίκησης επιχειρήσεων.

Έχει διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος, μέλος Διοικητικών Συμβουλίων και ανώτατο διοικητικό στέλεχος σε ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις, με σημαντική εμπειρία στον στρατηγικό σχεδιασμό, την εταιρική διακυβέρνηση, την ανάπτυξη επενδύσεων και τη διαχείριση σύνθετων αναπτυξιακών έργων.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει συνεργαστεί με διεθνείς επενδυτικούς και ξενοδοχειακούς οργανισμούς, συμμετέχοντας στην ανάπτυξη και υλοποίηση σημαντικών τουριστικών και επενδυτικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η δραστηριότητά του συνδέεται με την προσέλκυση επενδύσεων, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού.

Η πολυετής παρουσία του στην πραγματική οικονομία τού έχει προσφέρει άμεση γνώση των αναγκών των επιχειρήσεων, των εργαζομένων και των τοπικών κοινωνιών, καθώς και βαθιά κατανόηση των προκλήσεων και των προοπτικών του ελληνικού τουρισμού ως ενός από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης της χώρας.

Υποστηρίζει πολιτικές που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, μέσα από την προσέλκυση & διευκόλυνση διεθνών επενδύσεων, τη βελτίωση του επιχειρηματικού και θεσμικού περιβάλλοντος, την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Πιστεύει στη σύνδεση του τουρισμού με την περιφερειακή ανάπτυξη και την παραγωγική οικονομία, με στόχο τη δημιουργία μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας, ποιοτικότερων θέσεων εργασίας και ευρύτερης ευημερίας για την ελληνική κοινωνία.

Μπακαδήμα Φωτεινή

Γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1981. Είναι πολιτική επιστήμων-ιστορικός και εκπονεί τη διδακτορική της διατριβή στο ΑΠΚυ, με εστίαση στο «Ελληνικό παρελθόν και την πολιτική». Κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους (Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη / Επικοινωνία και Νέα Μέσα, ΑΠΚυ), πτυχίο στον «Ελληνικό Πολιτισμό» (ΑΠΚυ) και στις «Διεθνείς Σχέσεις» (Vesalius College Brussels). Παράλληλα, διαθέτει ολοκληρωμένη μουσική παιδεία (Μουσικολογία στο Deree College, κλασικό τραγούδι – μονωδία, ανώτερα θεωρητικά, πιάνο).

Η κοινοβουλευτική της θητεία (2019-2023) χαρακτηρίστηκε από έντονο ελεγκτικό έργο, από ενεργό συμμετοχή στις επιτροπές Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, Παρακολούθησης Αποφάσεων του ΕΔΔΑ, Σωφρονιστικού Συστήματος, Κανονισμού και Βιβλιοθήκης της Βουλής, καθώς και από τη συμμετοχή της στις κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες της χώρας στις Συνελεύσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE) και του ΝΑΤΟ. Διαθέτει πολυετή και πολυεπίπεδη εργασιακή εμπειρία σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα (Υπουργεία Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομικών). Είναι πολύγλωσση, μιλώντας, μεταξύ άλλων, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά, γερμανικά, τουρκικά, αραβικά, σουηδικά και ρωσικά.

Τομέας Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

Σαλπέας Γιάννης

(Αναπλ. Τομεάρχης Νησιωτικής Πολιτικής) Καμμά Μαρία

Σαλπέας Γιάννης

Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Αθήνα, συνδέθηκε από μικρή ηλικία με την υδατοσφαίριση. Υπήρξε αθλητής του ΝΟ Βουλιαγμένης, όπου αγωνίστηκε από τα παιδικά του χρόνια, ενώ συμμετείχε και στις Εθνικές Ομάδες Υδατοσφαίρισης των μικρών ηλικιακών κατηγοριών. Αργότερα αγωνίστηκε και στον Απόλλωνα Σμύρνης, συμμετέχοντας στην προσπάθεια επανεκκίνησης του τμήματος υδατοσφαίρισης του συλλόγου.

Σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ενώ συνέχισε τις σπουδές του στο Λονδίνο, ολοκληρώνοντας μεταπτυχιακό στη Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική στο The Costas Grammenos Centre for Shipping, Trade and Finance.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του δραστηριοποιήθηκε στον ιδιωτικό τομέα και στη συνέχεια εντάχθηκε στη διοίκηση της SALFO & Associates SA, εταιρείας συμβούλων μηχανικών που συνίδρυσε ο πατέρας του. Σήμερα είναι μέτοχος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, η οποία έχει αναπτύξει διεθνή παρουσία σε έργα υποδομών, ενέργειας, πολεοδομικού σχεδιασμού και ανάπτυξης ακινήτων. Πέρα από την Ελλάδα, η SALFO διατηρεί παρουσία στη Σαουδική Αραβία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Κατάρ, στο Ομάν και στην Κύπρο, ενώ δραστηριοποιείται και σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Καμμά Μαρία

Η Μαρία Καμμά-Αλειφέρη είναι Δήμαρχος Τήλου από τις 8 Μαρτίου 2012, καθιστώντας την τη μακροβιότερη εν ενεργεία γυναίκα δήμαρχο στην Ελλάδα. Είναι η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε το αξίωμα στην ιστορία του νησιού και η μοναδική γυναίκα δήμαρχος στα Δωδεκάνησα.

Γεννημένη και μεγαλωμένη στην Τήλο, η Μαρία Καμμά σπούδασε Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Πριν αναλάβει τη δημαρχία, εργάστηκε στον Δήμο Τήλου και στη συνέχεια στον Δήμο Ρόδου, όπου κατείχε θέσεις ευθύνης. Το 2010 εξελέγη δημοτική σύμβουλος με την παράταξη του Τάσου Αλιφέρη και ανέλαβε τη δημαρχία μετά τον θάνατό του το 2012.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της, η Τήλος έχει αναδειχθεί σε πρότυπο βιωσιμότητας και κοινωνικής ευαισθησίας. Υπό την ηγεσία της, το νησί υλοποίησε το πρόγραμμα “Just Go Zero Tilos”, επιτυγχάνοντας 100% εκτροπή αποβλήτων από την ταφή και ποσοστό ανακύκλωσης 93%. Επιπλέον, η Τήλος έγινε το πρώτο νησί στην Ελλάδα με πλήρη ενεργειακή αυτονομία μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η Μαρία Καμμά έχει επίσης διακριθεί για την ανθρωπιστική της στάση στο προσφυγικό ζήτημα, υποστηρίζοντας την υποδοχή και φιλοξενία προσφύγων στο νησί. Η προσήλωσή της στην κοινωνική δικαιοσύνη και την περιβαλλοντική προστασία την καθιστούν πρότυπο ηγεσίας στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Τομέας Αγροτικής Ανάπτυξης

Μόσχος Θωμάς

(Αναπλ. Τομεάρχης) Κίντζιος Σπύρος

Μόσχος Θωμάς

Ο Μόσχος Θωμάς γεννήθηκε το 1987 στην Καστοριά από γονείς κτηνοτρόφους, τον Δημήτρη και την Φιλαρέτη. Κατοικεί στην Πολύκαρπη και είναι σύζυγος και πατέρας δυο παιδιών.

Σπούδασε γεωπονία στη Βουλγαρία στο Δασοτεχνικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας, ολοκλήρωσε το τελευταίο έτος στην Γερμανία κερδίζοντας υποτροφία και στη συνέχεια ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην γαλακτοκομική σχολή Ιωαννίνων. Μαζί με τον δίδυμο αδερφό του Χρίστο ο οποίος σπούδασε κτηνίατρος στο Δασοτεχνικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας είναι κτηνοτρόφοι 5ης γενιάς και συνιδιοκτήτες της καθετοποιημένης κτηνοτροφικής επιχείρησης «Φάρμα Μόσχου», στην οποία καλλιεργούνται 1180 στρέμματα και εκτρέφονται 1200 αιγοπρόβατα. Οι ίδιοι μεταποιούν τα προϊόντα τους στο τυροκομείο της επιχείρησης και προμηθεύουν εξειδικευμένα καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Είναι τεχνικός σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας και πρεσβευτής της Ελλάδας στην Copa Cogeca για το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Το 2023 βραβεύτηκε o καλύτερος βιοκαλλιεργητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διατελεί για δεύτερη φορά πρόεδρος του ενεργού και δραστήριου Αγροτικού Συλλόγου Καστοριάς «Μακεδνός», όπου το 2023 έγινε μέλος της

Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Αγροτικών Συλλόγων ECVC, ενώ συμμετέχει πλέον ενεργά στις ευρωπαϊκές διαβουλεύσεις σχετικά με την αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κίντζιος Σπύρος

Ο Σπύρος Κίντζιος είναι o Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει αποκτήσει το διδακτορικό του από το Πολυτεχνείο του Μονάχου.

Είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Κυτταρικής Τεχνολογίας του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του ΓΠΑ.

Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 150 πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες σε διεθνή έγκριτα περιοδικά και έχει επιμεληθεί/συγγράψει έξι διεθνή και τέσσερα ελληνικά βιβλία, ανήκοντας στο κορυφαίο 2% των ερευνητών παγκοσμίως στο αντικείμενο του.

Είναι κάτοχος τεσσάρων εθνικών και τριών διεθνών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, καθώς και σειράς διεθνών και εθνικών διακρίσεων, συμπεριλαμβανόμενου του IDea Incubator Award 2021 που του απονεμήθηκε για το αποτελεσματικότερο διαγνωστικό τεστ κορονοϊού.

Έχει συντονίσει και συμμετάσχει σε περισσότερα από 40 διεθνή και εθνικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Έχει επιβλέψει περισσότερες από 200 πτυχιακές και μεταπτυχιακές μελέτες και 12 διδακτορικές διατριβές.

Είναι Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Κοινωνίας Νανοτεχνολογικών Εφαρμογών στην Ιατρική και Επιστήμες Υγείας (ΕΛΕΝΕΠΥ), μέλος του ΔΣ της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας (ΕΓΑ), ιδρυτικό μέλος του Hellenic Biotechnology Cluster (HBio) και συνιδρυτής των τεχνοβλαστών CeBTec και Key2Core.

Έχει δραστηριοποιηθεί έντονα για την ενίσχυση της συμβολής της έρευνας και της διδασκαλίας στη κοινωνία, ιδιαίτερα στα πλέον ευάλωτα τμήματα αυτής.

Είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα.

Τομέας Βιομηχανικής Πολιτικής

Βασίλης Μαγκλάρας

Ο Βασίλης Μαγκλάρας είναι οικονομολόγος, στέλεχος επιχειρήσεων. Σήμερα, υπηρετεί ως Διευθύνων Σύμβουλος στην Εταιρεία «Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο». Η εκτεταμένη επαγγελματική του εμπειρία καλύπτει τόσο τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα, όπου έχει αναλάβει ηγετικές θέσεις υψηλής ευθύνης.

Στο παρελθόν, υπηρέτησε ως Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ενώ διετέλεσε και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Βιομηχανικών Πόρων του Ν.Α.Τ.Ο.

Ως Διευθύνων Σύμβουλος του Θριασίου Εμπορευματικού Κέντρου, ηγείται ενός από τους σημαντικότερους, υπό κατασκευή, κόμβους logistics στην Ελλάδα, προωθώντας την καινοτομία, την επιχειρησιακή αποδοτικότητα και την στρατηγική ανάπτυξη του τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας στην χώρα μας.

Τομέας Ενέργειας & Περιβάλλοντος

Λαγουβάρδος Κώστας

(Αναπλ. Τομεάρχης Ενέργειας) Τσέκερης Δημήτρης

(Αναπλ. Τομεάρχης) Αντωνίου Πένυ

Λαγουβάρδος Κώστας

Ο Δρ. Κώστας Λαγουβάρδος είναι Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, με μακρά επιστημονική και ερευνητική εμπειρία στους τομείς της μετεωρολογίας, της κλιματολογίας, της πολιτικής προστασίας και της μελέτης φυσικών καταστροφών. Σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι διδάκτορας Δυναμικής Μετεωρολογίας του Πανεπιστημίου Paris 6 στη Γαλλία.

Έχει συντονίσει και συμμετάσχει ως επιστημονικά υπεύθυνος σε μεγάλο αριθμό εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, με αντικείμενο την παρακολούθηση και πρόγνωση του καιρού, την κλιματική πληροφορία και τις κλιματικές υπηρεσίες, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, την πολιτική προστασία, την ενέργεια και το αστικό περιβάλλον. Είναι συν-δημιουργός της ιστοσελίδας πρόγνωσης καιρού www.meteo.gr, η οποία αποτελεί σημείο αναφοράς για την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών στην Ελλάδα.

Τσέκερης Δημήτρης

Ο Δημήτρης Τσέκερης είναι Μηχανολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ, με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στις βιώσιμες ενεργειακές τεχνολογίες από το Πολυτεχνείο της Δανίας (DTU). Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα ενέργειας και κλίματος σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, έχοντας συμμετάσχει και στις παγκόσμιες κλιματικές διαπραγματεύσεις.

Έχει διατελέσει ειδικός σύμβουλος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων του ΔΕΔΔΗΕ και της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών. Σήμερα εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα στους τομείς της ενέργειας και του κλίματος, ενώ συμμετέχει ενεργά στο κίνημα των ενεργειακών κοινοτήτων.

Αντωνίου Πένυ

Η Πηνελόπη (Πένυ) Κοκονιά Αντωνίου είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του ΔΠΘ με δύο μεταπτυχιακούς τίτλους στο αντικείμενο των Μεταφορών και του Τουρισμού & Τοπικής Ανάπτυξης από το ΑΠΘ. Διαθέτει εξειδίκευση στη βιώσιμη αστική κινητικότητα, τον στρατηγικό σχεδιασμό πόλεων, την κλιματική ουδετερότητα και τη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων, ενώ είναι πιστοποιημένη σε θέματα ESG και Πρέσβειρα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα (EU Climate Pact Ambassador). Σήμερα εργάζεται ως Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός στον ΟΣΕΘ, συμβάλλοντας στον στρατηγικό σχεδιασμό των δημόσιων συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης με έμφαση στη βιώσιμη κινητικότητα και τη διασύνδεση των μεταφορικών μέσων.

Κατά την επαγγελματική της πορεία έχει αναλάβει θέσεις ευθύνης σε ευρωπαϊκά προγράμματα του Δήμου Θεσσαλονίκης (Horizon Europe, Horizon 2020, Interreg Europe), υποστηρίζοντας έργα που αφορούν την κλιματική ουδετερότητα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των πόλεων, τη βιώσιμη κινητικότητα, τον τουρισμό και την αστική αναγέννηση. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση έργων, στον συντονισμό φορέων, στην ανάπτυξη πολιτικών, στην τεχνική υποστήριξη και στη σύνταξη αναφορών και στρατηγικών σχεδίων. Παράλληλα έχει εργαστεί σε τεχνικά γραφεία, στις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., στο Μετρό Θεσσαλονίκης και στο Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, αποκτώντας ολοκληρωμένη γνώση των υποδομών, των μεταφορών και της τεχνικής διοίκησης έργων.

Ξεχωρίζει για τον συνδυασμό τεχνικής κατάρτισης, ακαδημαϊκής αριστείας και διεθνούς εμπειρίας σε θέματα βιωσιμότητας. Διαθέτει άριστη γνώση αγγλικών, γερμανικών και ιταλικών, ισχυρές δεξιότητες επικοινωνίας, διαχείρισης έργων και συνεργασίας με πολλαπλούς εμπλεκόμενους φορείς. Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα εκπαιδεύσεων και πιστοποιήσεων σχετικών με τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις «έξυπνες» πόλεις και την κλιματική πολιτική, ενώ συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση στρατηγικών για μια πιο ανθεκτική, βιώσιμη και κλιματικά ουδέτερη Κεντρική Μακεδονία.

Τομέας Υποδομών & Μεταφορών

Τρίαντος Νίκος

(Αναπλ. Τομεάρχης Μεταφορών) Δημητρίου Δημήτρης

Τρίαντος Νίκος

Ο Νίκος Τρίαντος γεννήθηκε το 1963 στη Λάρισα, μεγάλωσε στην Αθήνα και από το 1993 ζει και εργάζεται στην Κέρκυρα, ως ελεύθερος επαγγελματίας. Σπούδασε στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ.

Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά. Διετέλεσε μέλος της Αντιπροσωπείας του τοπικού Τμήματος του ΤΕΕ επί σειρά ετών, Αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας, Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής και Πρόεδρος της κατά την περασμένη τριετία.

Δημητρίου Δημήτρης

Ο Δημήτριος Δημητρίου είναι Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ). Είναι ο Διευθυντής του ερευνητικού εργαστηρίου Διοίκησης, Διακυβέρνησης, Επιχειρηματικής Ευφυίας και Ηθικής στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, καθώς και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Συμμετέχει στα προγράμματα μεταπτυχιακών του ΜΒΑ του τμήματος Οικονομικών Επιστημών και ΠΜΣ Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας καθώς και ΠΜΣ στη Βιοηθική στο Τμήμα Ιατρικής του ΔΠΘ. Επίσης, συμμετέχει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Εξόρυξη και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων του ΑΠΘ και είναι μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ.

Η ερευνητική του συνεισφορά περιλαμβάνει ερευνητικά έργα, επιστημονικές εργασίες και παρουσιάσεις σε διεθνή περιοδικά, συνέδρια και φορείς, έχει συμμετοχή σε επιστημονικά βιβλία και εκδόσεις στα θέματα της ειδικότητας του, ενώ συμμετέχει ενεργά σε εκδόσεις επιστημονικών περιοδικών, συντακτικές επιτροπές, επιστημονικές επιτροπές σε διεθνή συνέδρια. Στην επαγγελματική του πορεία έχει συμμετέχει σε θέσεις διοίκησης – μάνατζμεντ και θέσεις ευθύνης, ειδικά επαγγελματικά έργα και παροχή συμβουλών σε εταιρίες και οργανισμούς σε θέματα σχετικά με τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την οικονομία των υποδομών στις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα, με έμφαση την αειφόρο ανάπτυξη κρίσιμων υποδομών και τη βιώσιμη λειτουργία δικτύων.

Έχει λάβει το βραβείο Πολύτιμης Προσφοράς και Συνεισφοράς στην αειφόρο επιχειρηματικότητα από το Επιμελητήριο Έβρου, ενώ το 2018 του απονεμήθηκε το Professional Achievement Award in Greece από το British Council στα πλαίσιο του θεσμού Study UK Alumni awards. Είναι τακτικό μέλος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της εκκλησίας της Ελλάδος. Έχει συμμετάσχει σε επιτροπές εμπειρογνωμόνων και επιστημονικές δράσεις σε διεθνείς οργανισμούς και επαγγελματικούς φορείς όπως είναι (UNECE, OECD, ICAO, ACI, COST/EU, UITP, etc.), ενώ είναι μέλος και έχει εκλεγεί στα ΔΣ σε σχετικές επαγγελματικές και επιστημονικές ενώσεις (ΣΕΣ, ΕΑΕ, ΤΕΕ). Είναι ιδρυτής και υπεύθυνος του Διεθνούς Δικτύου Ειδικών (experts) για Αειφόρες και Περιβαλλοντικά Φιλικές Επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές και δίκτυα: VIP4Ride (Valuable Investment Projects For Reasonable Infrastructure Development, https://vip4ride.com/).

Τομέας Ψηφιακής Πολιτικής

Πάντζιου Γραμματή

(Αναπλ. Τομεάρχης) Νταφόπουλος Δημήτρης

Πάντζιου Γραμματή

Η Γραμματή Πάντζιου είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Διαθέτει εκτενή και πολυεπίπεδη ακαδημαϊκή και διοικητική εμπειρία, έχοντας υπηρετήσει ως Αντιπρύτανις (2019 -2023), μέλος της Διοικούσας Επιτροπής και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου (2018 -2019), καθώς και ως Πρόεδρος Τμήματος και Διευθύντρια Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών.

Έχει διατελέσει μέλος της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (2003 – 2013) και μέλος Δ.Ε.Π. σε Πανεπιστήμια υψηλού κύρους των Η.Π.Α. (Dartmouth College, University of Central Florida).

Η ερευνητική της δραστηριότητα επικεντρώνεται στους τομείς των αλγορίθμων, του παράλληλου και κατανεμημένου υπολογισμού και της ασφάλειας υπολογιστικού περιβάλλοντος.

Το συγγραφικό και ερευνητικό της έργο περιλαμβάνει βιβλία, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους και πάνω από 180 άρθρα σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, με περίπου 6.000 αναφορές.

Επιπλέον, έχει δημοσιεύσει μελέτες για την πολιτική συμμετοχή στην εποχή των κοινωνικών δικτύων, την προστασία της ιδιωτικότητας στις τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορικής, καθώς και τον ρόλο των γυναικών στην έρευνα και τη μηχανική.

Είναι συντάκτρια (editor) και προσκεκλημένη συντάκτρια (guest-editor) σε κορυφαία διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει διατελέσει επιστημονικά υπεύθυνη ή κύρια ερευνήτρια σε πολυάριθμα ανταγωνιστικά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, καθώς και από το National Science Foundation των Η.Π.Α.

Είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα.

Νταφόπουλος Δημήτρης

Ο Δημήτρης Νταφόπουλος είναι Έλληνας επιχειρηματίας με πολυδιάστατη δραστηριότητα στους τομείς των FMCG, της ανάπτυξης εμπορικών σημάτων (brand development), της φιλοξενίας και της κυβερνοασφάλειας. Ξεχώρισε ως συνιδρυτής της Three Cents, μιας ελληνικής εταιρείας premium mixers που κατάφερε να αποκτήσει παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες και να εξαγοραστεί από την Coca-Cola HBC, αποτελώντας χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχημένου ελληνικού brand με διεθνή απήχηση.

Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά στη στρατηγική ανάπτυξη της ελληνικής εταιρείας φυσικού μεταλλικού νερού Δίρφυς ως μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου, με έμφαση στην εξωστρέφεια, την εμπορική ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων προϊοντικών κατηγοριών. Στον χώρο της φιλοξενίας είναι ιδρυτής και εταίρος του LINE Athens, ενός διεθνώς αναγνωρισμένου bar με σημαντικές διακρίσεις στη λίστα The World’s 50 Best Bars, το οποίο έχει συνδεθεί με τη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την ανάδειξη της Αθήνας ως σύγχρονου γαστρονομικού και τουριστικού προορισμού.

Επιπλέον, είναι συνιδρυτής της MottaSec, εταιρείας κυβερνοασφάλειας που εξειδικεύεται στην προστασία κρίσιμων υποδομών, βιομηχανικών συστημάτων και περιβαλλόντων SCADA/OT. Μέσα από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες έχει αναπτύξει σημαντική εμπειρία στη δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων, στην καινοτομία, στη στρατηγική ανάπτυξη brands και στη διαχείριση έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ξεκίνησε τις σπουδές του στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ωστόσο η επαγγελματική του πορεία τον οδήγησε νωρίς στην επιχειρηματικότητα και στη δημιουργία επιτυχημένων εταιρειών με διεθνή προσανατολισμό.