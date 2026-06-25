Nike: Η στρατηγική αλλαγή στο τιμόνι φέρνει τον David Denton από την Pfizer στη θέση του CFO

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στο επίκεντρο των εηελίξεων βρίσκεται ο αθλητικός κολοσσός που έχει συνδέσει το όνομά του με την παγκόσμια κουλτούρα του performance και του lifestyle, αυτή τη φορά όχι για ένα νέο παπούτσι ή μια καμπάνια, αλλά για μια κομβική αλλαγή στην κορυφή της οικονομικής του διοίκησης.

Σε μια στιγμή όπου η αγορά παρακολουθεί στενά κάθε ένδειξη ανάκαμψης ή πίεσης, η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια νέα φάση εσωτερικής αναδιάρθρωσης.

Ο νέος οικονομικός διευθυντής της Nike

Η Nike ανακοίνωσε ότι ο David Denton, μέχρι σήμερα οικονομικός διευθυντής της Pfizer Inc., αναλαμβάνει τη θέση του νέου CFO, αντικαθιστώντας τον Matthew Friend.

Σύμφωνα με το Yahoo Finance, o Denton, 60 ετών, διαθέτει εμπειρία άνω των τριών δεκαετιών σε μεγάλες εισηγμένες εταιρείες, έχοντας προηγουμένως διατελέσει οικονομικός διευθυντής στη Lowe’s Companies Inc. και σε υψηλές διοικητικές θέσεις στη CVS Health Corporation.

Ο Denton, 60 ετών, διαθέτει εμπειρία άνω των τριών δεκαετιών σε μεγάλες εισηγμένες εταιρείες

Η μεταβατική περίοδος

Η αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ στις 17 Αυγούστου, ενώ ο Matthew Friend θα παραμείνει σε συμβουλευτικό ρόλο έως τις 4 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, θα συμμετάσχει κανονικά στην τηλεδιάσκεψη αποτελεσμάτων για το τέταρτο οικονομικό τρίμηνο του 2026 στις 30 Ιουνίου, όπως είχε προγραμματιστεί.

Η στρατηγική επιλογή της Nike

Ο πρόεδρος και CEO της Nike, Elliott Hill, τόνισε ότι ο Denton είναι ένας δοκιμασμένος CFO με ικανότητα να συνδυάζει πειθαρχία στη διαχείριση και επενδυτική στρατηγική για ισχυρά καταναλωτικά brands.

Η επιλογή του εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια επανατοποθέτησης της εταιρείας σε πιο σταθερή αναπτυξιακή τροχιά.

Το πακέτο αποδοχών του Denton περιλαμβάνει ετήσιο βασικό μισθό 1,45 εκατ. δολάρια, στόχο μπόνους στο 120% του μισθού και μακροπρόθεσμα κίνητρα ύψους περίπου 11,5 εκατ. ετησίως.

Επιπλέον, θα λάβει εφάπαξ 7,25 εκατ. δολάρια ως αποζημίωση μετακίνησης από την Pfizer.

Οι οικονομικές προοπτικές και οι προκλήσεις

Η αλλαγή έρχεται σε μια περίοδο που η Nike προσπαθεί να αντιστρέψει την πτωτική πορεία των πωλήσεων, με πιέσεις σε βασικές αγορές όπως η Κίνα και το brand Converse. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για μείωση εσόδων 2% έως 4%, ενώ η αγορά της Κίνας ενδέχεται να καταγράψει πτώση έως και 20%.

Παράλληλα, η διοίκηση εξετάζει και τα έκτακτα θετικά στοιχεία από επιστροφές δασμών που θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα του τελευταίου τριμήνου.

Η συνολική εικόνα δείχνει μια εταιρεία σε φάση αναπροσαρμογής, όπου οι αλλαγές σε ανώτατο επίπεδο δεν αποτελούν απλώς διοικητικές κινήσεις, αλλά μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας επαναφοράς της ανάπτυξης και της εμπιστοσύνης των επενδυτών.