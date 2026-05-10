Nike: Γιατί την μηνύουν οι καταναλωτές;

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Μηνύσεις από καταναλωτές δέχθηκε πριν από λίγες ημέρες η Nike, καθώς την κατηγόρησαν ότι δεν επέστρεψε τα έξοδα που σχετίζονται με τους δασμούς τα οποία μετακύλισε με τη μορφή υψηλότερων τιμών.

Σε μια ομαδική αγωγή, οι καταναλωτές δήλωσαν ότι δεν θα πρέπει να επιτρέπεται στη Nike να διατηρεί «σημαντικές» επιστροφές χρημάτων που μπορεί να αναμένει, αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ τον Φεβρουάριο απέρριψε τους σαρωτικούς δασμούς που επέβαλε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βάσει του Διεθνούς Νόμου περί Έκτακτης Οικονομικής Εξουσίας.

Οι δασμοί και η Nike

Η εταιρεία με έδρα το Μπίβερτον του Όρεγκον σημείωσε πως πλήρωσε περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε δασμούς σε εισαγόμενα προϊόντα ως αποτέλεσμα των ενεργειών του Τραμπ.

Οι καταναλωτές επισήμαναν ωστόσο ότι η Nike αύξησε τις τιμές σε ορισμένα υποδήματα κατά 5 έως 10 δολάρια και σε ορισμένα ενδύματα κατά 2 έως 10 δολάρια προκειμένου να αντισταθμίσει το κόστος.

«Η Nike δεν έχει αναλάβει καμία νομικά δεσμευτική δέσμευση να επιστρέψει τις υπερχρεώσεις που σχετίζονται με τους δασμούς στους καταναλωτές που τις πλήρωσαν», ανέφερε η καταγγελία.

«Εκτός εάν περιοριστεί από αυτό το δικαστήριο, η Nike δικαιούται να ανακτήσει τις ίδιες πληρωμές δασμών δύο φορές — μία φορά από τους καταναλωτές μέσω υψηλότερων τιμών και ξανά από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση μέσω επιστροφών δασμών».

Κι άλλοι στη λίστα

Έτσι η Nike βρέθηκε στην ίδια… λίστα και με άλλες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Costco και του κατασκευαστή γυαλιών ηλίου Ray-Ban της EssilorLuxottica, οι οποίες έχουν μηνυθεί από καταναλωτές επειδή φέρονται να μην μετακύλισαν τις επιστροφές δασμών στους καταναλωτές.

Όπως αναφέρει το Reuters, η αγωγή κατά της Nike κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Πόρτλαντ του Όρεγκον.

Σε τηλεδιάσκεψη στις 31 Μαρτίου, εξάλλου, η Nike δήλωσε ότι το οικονομικό τρίμηνο που θα λήξει τον Αύγουστο του 2026 πιθανότατα θα είναι το τελευταίο τρίμηνο κατά το οποίο οι δασμοί θα αποτελέσουν σημαντικό εμπόδιο για το ακαθάριστο περιθώριο κέρδους σε ετήσια βάση.