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Πετρέλαιο: Συνεχίζεται η πτώση στις τιμές

Οι επενδυτές κρατούν το βλέμμα προσηλωμένο στα Στενά του Ορμούζ - Αναμένουν ενδείξεις για αποκατάσταση των ροών σε πετρέλαιο

Commodities 23.06.2026, 08:19
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Πετρέλαιο: Συνεχίζεται η πτώση στις τιμές
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Συνεχίστηκαν οι απώλειες στις τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, με τους επενδυτές να κρατούν το βλέμμα στραμμένο στα Στενά του Ορμούν, αναζητώντας σαφέστερα σημάδια προόδου στην αποκατάσταση της ροής αργού πετρελαίου μετά τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 20 σεντς, ή 0,3%, στα 77,70 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό  αργό υποχώρησε στα 73,74 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση 12 σεντς, ή 0,2%, στις 03:23 ώρα Ελλάδος.

Τη Δευτέρα οι τιμές κατρακύλησαν περισσότερο από 3% τη Δευτέρα, όταν έγινε γνωστό ότι οι ΗΠΑ ανέστειλαν για 60 ημέρες τις κυρώσεις μετά τις αρχικές ειρηνευτικές συνομιλίες, ενώ αξιωματούχοι ανέφεραν προσωρινή κατάπαυση των εχθροπραξιών στο Λίβανο στο πλαίσιο της ευρύτερης συμφωνίας.

Σκεπτικισμός στις αγορές

«Η σταδιακή αύξηση των ροών πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ συνεχίζει να ασκεί πίεση στην αγορά», ανέφεραν οι αναλυτές της ING σε σημείωμά τους.

Δύο δεξαμενόπλοια με λίγο λιγότερα από 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου διέπλευσαν το Στενό του Ορμούζ τη Δευτέρα, όπως έδειξαν τα στοιχεία παρακολούθησης πλοίων, σε ένδειξη ότι η κυκλοφορία αυξανόταν μετά τις μειωμένες ροές της Κυριακής, οι οποίες οφείλονταν σε ανησυχίες σχετικά με τη διέλευση από τη θαλάσσια οδό.

«Οι διελεύσεις τις τελευταίες ημέρες φαίνεται να έχουν αυξηθεί απότομα, κάτι που η αγορά θα εκλάβει ως ένδειξη τόσο για το φυσικό πετρέλαιο, ίσως και για το «χαρτοπετρέλαιο», όσο και για τη διπλωματική πρόοδο», ανέφερε ο επικεφαλής έρευνας της Sparta Commodities, Neil Crosby, σε σημείωμά του. «Φαίνεται ότι θα παραμείνουμε εγκλωβισμένοι σε αυτό το πτωτικό κλίμα αποφυγής κινδύνου/αισιοδοξίας έως ότου κάτι αλλάξει».

Η πτώση των τιμών έρχεται μετά από ένα σαββατοκύριακο που φαινόταν να θέτει σε κίνδυνο τη συμφωνία που είχε υπογραφεί πριν από μία εβδομάδα, μεταξύ άλλων λόγω των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ να ξαναρχίσει ο πόλεμος αν το Ιράν διακόψει τη ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ, αφού η Τεχεράνη είχε κηρύξει κλειστή τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

«Εξακολουθεί να επικρατεί μια δόση σκεπτικισμού στην αγορά, η οποία πηγάζει από τη βαθιά ριζωμένη δυσπιστία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, υποδηλώνοντας ότι οποιαδήποτε επιστροφή στις προπολεμικές τιμές του πετρελαίου είναι πιθανότερο να καθυστερήσει παρά να επέλθει άμεσα», δήλωσε ο Τιμ Γουότερ, επικεφαλής αναλυτής αγοράς της KCM Trade.

Τα στρατηγικά αποθέματα στις ΗΠΑ

Παράλληλα, αναλυτές σε δημοσκόπηση του Reuters αναμένουν ότι τα αποθέματα αμερικανικού αργού πετρελαίου θα έχουν μειωθεί την περασμένη εβδομάδα, μαζί με τα αποθέματα αποσταγμάτων και βενζίνης.

Τη Δευτέρα, κυβερνητικά στοιχεία έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ στο Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου μειώθηκαν στα 331,2 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 1983, καθώς η προσφορά περιορίστηκε λόγω της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

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