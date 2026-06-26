Τραμπ: Νέες απειλές για δασμούς σε χώρες που θα επιβάλουν φόρο ψηφιακών υπηρεσιών σε αμερικανικές εταιρείες

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Με επιβολή δασμών 100% σε όλα τα αγαθά απειλεί ο Τραμπ οποιαδήποτε χώρα επιβάλλει φόρο ψηφιακών υπηρεσιών σε αμερικανικές εταιρείες, στοχοποιώντας στην ανάρτησή του στο Truth Social ευθέως όσες ευρωπαϊκές χώρες συζητούν για σχετική φορολόγηση.

«Αυτός ο δασμός θα αντικαταστήσει τις εμπορικές συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τη χώρα, ανεξάρτητα από το αν έχουν εφαρμοστεί, υπογραφεί ή όχι. Επιπλέον, ο δασμός 100% θα επιβληθεί άμεσα, εάν εκείνη προχωρήσει» στην επιβολή φόρου, έγραψε πριν λίγη ώρα ο αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Πρόσθεσε ότι αυτοί οι δασμοί «θα επιβληθούν αμέσως» σε περίπτωση που οι χώρες προχωρήσουν στα σχέδιά τους για τον ψηφιακό φόρο.

Προηγουμένως, ο Τραμπ είχε ορκιστεί να προβεί σε αντίποινα κατά των χωρών που επιβάλλουν φόρους στις ψηφιακές υπηρεσίες, ισχυριζόμενος ότι στοχοποιούν άδικα αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς.

Για παράδειγμα, πέρυσι, ο Τραμπ δεσμεύτηκε να διακόψει όλες τις εμπορικές συνομιλίες με τον Καναδά, λόγω της δικής του προτεινόμενης εκδοχής του φόρου. Αποτέλεσμα; Η Οτάβα τελικά κατάργησε τον φόρο λίγο πριν τεθεί σε ισχύ.

Στο «στόχαστρο» οι φόροι ψηφιακών υπηρεσιών

Οι φόροι στις ψηφιακές υπηρεσίες είναι συνήθως δομημένοι έτσι ώστε να ισχύουν μόνο για τις μεγαλύτερες και πιο εδραιωμένες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο, όπως η Meta, η Alphabet και η Amazon, οι οποίες είναι αμερικανικές εταιρείες.

Περισσότερες από δώδεκα χώρες έχουν επιβάλει φόρους στις ψηφιακές υπηρεσίες, όπως αναφέρει το CNBC. Η ανάρτηση του Τραμπ πάντως αναφέρθηκε σε «πολλές ευρωπαϊκές χώρες» που, όπως λέει, εξετάζουν το ενδεχόμενο επιβολής των φόρων.

Πάντως, δεν είναι σαφές ποιος νόμος θα έδινε στον πρόεδρο των ΗΠΑ την εξουσία να επιβάλει άμεσα τέτοιους δασμούς σε μεμονωμένες χώρες.

Μήνες νωρίτερα, το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών απέρριψε τους «αμοιβαίους» δασμούς του Τραμπ, οι οποίοι επιδίωκαν να επιβάλουν εξατομικευμένους δασμολογικούς συντελεστές σε σχεδόν κάθε χώρα στον κόσμο. Το Δικαστήριο έκρινε ότι ο International Emergency Economic Powers Act του 1977 δεν εξουσιοδοτεί την κυβέρνηση Τραμπ να επιβάλει μονομερώς τέτοιους «σαρωτικούς» δασμούς παγκοσμίως.