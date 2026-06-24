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Τραμπ: Ζητά έρευνα για την «αύξηση» της τιμής της βενζίνης

Ο Τραμπ δημοσίευσε στο Truth Social ότι οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες δεν μειώνουν τις τιμές στα πρατήρια σύμφωνα με τις χαμηλότερες τιμές που πληρώνουν για το πετρέλαιο.

World 24.06.2026, 23:00
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Τραμπ: Ζητά έρευνα για την «αύξηση» της τιμής της βενζίνης
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Εντολή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να ελέγξει τις εταιρείες πετρελαίου επειδή δεν μειώνουν τις τιμές των πρατηρίων βενζίνης σύμφωνα με την πτώση του κόστους αργού πετρελαίου και κατηγόρησε τις εταιρείες ότι «εξαπατούν» τους πελάτες.

Ο Τραμπ δεν κατονόμασε καμία εταιρεία συγκεκριμένα στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία δημοσιεύτηκε μετά τα μεσάνυχτα, αναφέρει το Reuters.

Η διπλωματία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει μεταφραστεί σε ανακούφιση στα πρατήρια για τους Αμερικανούς, σύμφωνα με στοιχεία που έδειξαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, με τις τιμές της βενζίνης να μειώνονται για έκτη συνεχόμενη εβδομάδα.

Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε ότι η πτώση των τιμών της βενζίνης δεν ήταν ούτε αρκετή ούτε ανάλογη με τις μειώσεις του κόστους του αργού πετρελαίου.

«Οι τιμές της βενζίνης θα έπρεπε να αρχίσουν να μειώνονται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι βλέπω!»

Ο Τραμπ θέλει πτώση τιμών πριν τις ενδιάμεσες εκλογές

Η τελευταία ανάρτηση του Τραμπ έρχεται καθώς οι καταναλωτές εκφράζουν ανησυχίες για τις υψηλές τιμές της βενζίνης, ακριβώς τη στιγμή που ο πρόεδρος και οι συνάδελφοί του Ρεπουμπλικάνοι μάχονται για να διατηρήσουν οριακή πλειοψηφία στο Κογκρέσο στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ ήταν 3,906 δολάρια ανά γαλόνι νωρίς την Τετάρτη, σύμφωνα με τα στοιχεία της GasBuddy, μειωμένη κατά περισσότερο από 14% από την κορύφωση του Μαΐου.

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Συγκριτικά, κατά την ίδια περίοδο, οι τιμές του αργού πετρελαίου έχουν μειωθεί κατά 23%, με τις ΗΠΑ και το Ιράν να καταλήγουν σε ενδιάμεση ειρηνευτική συμφωνία και να ανοίγουν ξανά το Στενό του Ορμούζ, μέσω του οποίου διακινούνταν το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου πριν από την έναρξη του πολέμου. Από την κορύφωσή τους τον Μάρτιο, οι τιμές του αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ έχουν μειωθεί κατά περίπου 40%.

«Οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες δεν μειώνουν την τιμή τους στο πρατήριο καυσίμων ανάλογα με τις σημαντικά χαμηλότερες τιμές που πληρώνουν για το πετρέλαιο. Αυτές οι τιμές πέφτουν σαν πέτρα! Με άλλα λόγια, οι πελάτες «εξαπατώνται»», δήλωσε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

«Έχω δώσει εντολή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να αρχίσει αμέσως να διερευνά το θέμα», πρόσθεσε.

Οι τιμές στο πρατήριο παραμένουν σημαντικά υψηλότερες από τα 2,764 δολάρια ανά γαλόνι που καταγράφηκαν τον Ιανουάριο, περισσότερο από ένα μήνα πριν από την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν.

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