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PeopleCert: Σχέδιο για Παγκόσμιο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένης Γνώσης

Ο Βύρων Νικολαΐδης προαναγγέλλει την πρώτη διεθνή πιστοποίηση AI Governance - Εξηγεί γιατί οι δεξιότητες θα αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία από τα παραδοσιακά πτυχία

Business 28.06.2026, 08:00
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PeopleCert: Σχέδιο για Παγκόσμιο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένης Γνώσης
Ο ιδρυτής της PeopleCert, Βύρων Νικολαϊδης
Γιώργος Μανέττας

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Η πρώτη διεθνής πιστοποίηση για τη διακυβέρνηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Governance), αλλά και η δημιουργία ενός Παγκόσμιου Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένης Γνώσης, αποτελούν τα δύο επόμενα μεγάλα στρατηγικά στοιχήματα της PeopleCert.

Τις πρωτοβουλίες αποκάλυψε ο ιδρυτής και πρόεδρος της εταιρείας, Βύρων Νικολαΐδης, κατά την ενημέρωση δημοσιογράφων που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο περιθώριο της παρουσίασης του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για τη Ρωμιοσύνη της Πόλης.

Η νέα πιστοποίηση της PeopleCert

Η PeopleCert ετοιμάζεται να λανσάρει μέσα στο καλοκαίρι το νέο πιστοποιητικό ITIL AI Governance, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει το διεθνές σημείο αναφοράς για την ασφαλή, υπεύθυνη και αποτελεσματική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης από επιχειρήσεις και οργανισμούς. «Το ζητούμενο πλέον δεν είναι αν κάποιος χρησιμοποιεί το ChatGPT ή το Cloud. Το πραγματικό θέμα είναι η διακυβέρνηση της Τεχνητής Νοημοσύνης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Νικολαΐδης.

Tο σύνολο των εργαζομένων της PeopleCert χρησιμοποιεί ήδη εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ενώ περισσότεροι από τους μισούς τα αξιοποιούν σε καθημερινή βάση

Όπως εξήγησε, το σύνολο των εργαζομένων της PeopleCert χρησιμοποιεί ήδη εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ενώ περισσότεροι από τους μισούς τα αξιοποιούν σε καθημερινή βάση. Ωστόσο, οι περισσότερες επιχειρήσεις εξακολουθούν να μην διαθέτουν σαφές πλαίσιο κανόνων για τη χρήση τους, γεγονός που δημιουργεί νέες προκλήσεις σε θέματα ασφάλειας, προστασίας δεδομένων και εταιρικής διακυβέρνησης.

Το νέο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό υλικό, βιβλία, εξετάσεις και πιστοποίηση, βασισμένο στις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές που αναπτύσσει ο οργανισμός με τη συμμετοχή χιλιάδων επαγγελματιών από κορυφαίες επιχειρήσεις παγκοσμίως.

PeopleCert

Το σχέδιο για ένα Παγκόσμιο Πανεπιστήμιο

Παράλληλα, ο επικεφαλής της PeopleCert παρουσίασε τα σχέδια για τη δημιουργία ενός Παγκόσμιου Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένης Γνώσης, το οποίο θα δίνει έμφαση στις δεξιότητες και στις επαγγελματικές πιστοποιήσεις και όχι στο παραδοσιακό πανεπιστημιακό μοντέλο.

Στόχος είναι η παροχή τίτλων σπουδών με ενιαία διεθνή πρότυπα στον τομέα της εφαρμοσμένης γνώσης, αξιοποιώντας το οικοσύστημα του City & Guilds και το χαρτοφυλάκιο με περισσότερες από 2.000 επαγγελματικές πιστοποιήσεις που διαθέτει πλέον ο όμιλος.

O Βύρων Νικολαϊδης οι θέσεις εργασίας δεν πρόκειται να εξαφανιστούν, αλλά θα απαιτούν συνεχή αναβάθμιση γνώσεων και διαρκή πιστοποίηση δεξιοτήτων

«Η ανώτατη εκπαίδευση αλλάζει. Πολλά παραδοσιακά πτυχία χάνουν σταδιακά μέρος της αξίας τους, καθώς οι δεξιότητες εξελίσσονται πολύ ταχύτερα από τα προγράμματα σπουδών», σημείωσε ο κ. Νικολαΐδης, εκτιμώντας ότι η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης θα μετασχηματίσει ριζικά τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Όπως υποστήριξε, οι θέσεις εργασίας δεν πρόκειται να εξαφανιστούν, αλλά θα απαιτούν συνεχή αναβάθμιση γνώσεων και διαρκή πιστοποίηση δεξιοτήτων.

PeopleCert

Η έμφαση στην επαγγελματική εκπαίδευση

Στο πλαίσιο αυτό, η στρατηγική της PeopleCert εστιάζει στην επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση (vocational education), έναν τομέα που, σύμφωνα με τον ίδιο, παραμένει υποτιμημένος στην Ελλάδα. Αντίθετα, σε χώρες όπως η Βρετανία, οι πιστοποιήσεις παρέχονται από ανεξάρτητους οργανισμούς και καλύπτουν εκατοντάδες επαγγέλματα, από ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς και μηχανικούς αεροσκαφών έως επαγγελματίες του χώρου της υγείας.

Η PeopleCert έχει πλέον παρουσία σε περισσότερες από 200 χώρες μέσω δικτύου 7.500 συνεργατών

Ο κ. Νικολαΐδης υποστήριξε ότι πρέπει να αλλάξει η κοινωνική αντίληψη απέναντι στα τεχνικά επαγγέλματα, επισημαίνοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι εξειδικευμένοι τεχνίτες απολαμβάνουν σήμερα μεγαλύτερη εργασιακή ασφάλεια και υψηλότερες αποδοχές από εργαζόμενους σε επαγγέλματα του λεγόμενου «λευκού κολάρου», τα οποία επηρεάζονται περισσότερο από την αυτοματοποίηση και την τεχνητή νοημοσύνη.

PeopleCert

Tα έσοδα του πρώτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 179%, αγγίζοντας τα 80 εκατ. ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών των τελευταίων δώδεκα μηνών διαμορφώθηκε στις 281 εκατ. λίρες

Η ανάπτυξη της PeopleCert

Η PeopleCert έχει πλέον παρουσία σε περισσότερες από 200 χώρες μέσω δικτύου 7.500 συνεργατών και συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους οργανισμούς επαγγελματικής πιστοποίησης διεθνώς. Μετά τις εξαγορές των City & Guilds, ILM, Intertrain, Gen2 και Training Skills for You, ο όμιλος διαθέτει πλέον περισσότερες από 2.000 επαγγελματικές πιστοποιήσεις, καλύπτοντας σχεδόν ολόκληρο το φάσμα της εφαρμοσμένης εκπαίδευσης.

Παράλληλα, συνεχίζει να ενισχύει τη θέση του στην αγορά πιστοποιήσεων αγγλικής γλώσσας μέσω της LanguageCert, προσφέροντας εξειδικευμένες λύσεις για μαθητές, πανεπιστήμια, επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Η PeopleCert ολοκλήρωσε την αναχρηματοδότηση του ομολογιακού της δανείου, εξασφαλίζοντας νέα χρηματοδότηση ύψους 300 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 5,5%

Ισχυρή οικονομική επίδοση

Αναφερόμενος στην πορεία του ομίλου, ο Βύρων Νικολαΐδης σημείωσε ότι τα έσοδα του πρώτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 179%, αγγίζοντας τα 80 εκατ. ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών των τελευταίων δώδεκα μηνών διαμορφώθηκε στις 281 εκατ. λίρες. Παράλληλα, η PeopleCert ολοκλήρωσε την αναχρηματοδότηση του ομολογιακού της δανείου, εξασφαλίζοντας νέα χρηματοδότηση ύψους 300 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 5,5%, εξέλιξη που, σύμφωνα με τον ιδρυτή της εταιρείας, αντανακλά την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών στη στρατηγική ανάπτυξης και στις προοπτικές του ομίλου.

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