 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(15) "Consumer Issues"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(24) "Negative News: Financial"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Ακρίβεια: Το οικονομικό αδιέξοδο μεταξύ ανατιμήσεων και ψηφιακών ημίμετρων

Η έξαρση του πληθωρισμού και οι δομικές στρεβλώσεις εξανεμίζουν το εισόδημα των πολιτών, την ώρα που η μείωση του ΦΠΑ παρακάμπτεται και προκρίνονται αναποτελεσματικές ηλεκτρονικές εφαρμογές

Economy 28.06.2026, 20:53
Σχολιάστε
Ακρίβεια: Το οικονομικό αδιέξοδο μεταξύ ανατιμήσεων και ψηφιακών ημίμετρων
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η ελληνική κοινωνία βρίσκεται παγιδευμένη σε μια παρατεταμένη κρίση κόστους διαβίωσης, με την καθημερινότητα να μετατρέπεται σε έναν διαρκή αγώνα επιβίωσης για τα περισσότερα νοικοκυριά.

Παρά τη διεθνή αποκλιμάκωση στις τιμές της ενέργειας, τα επίσημα στοιχεία προσγειώνουν απότομα τους καταναλωτές στη σκληρή πραγματικότητα.

Ενώ οι επιχειρήσεις αντέχουν προστατεύοντας τα κέρδη τους, τα νοικοκυριά συνθλίβονται κάτω από δυσβάσταχτες ανατιμήσεις

Η Ελλάδα καταγράφει πληθωρισμό της τάξης του 4,9%, σκαρφαλώνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 38 μηνών και αποκλίνοντας σημαντικά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 3,2%. Αυτή η απόκλιση δεν είναι απλώς ένας αριθμός, αλλά η αποτύπωση μιας δομικής στρέβλωσης: η ενέργεια, τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα και οι υπηρεσίες, όπως η στέγαση και η εστίαση, συνεχίζουν να ρουφούν το διαθέσιμο εισόδημα.

Το φαινόμενο «rockets and feathers» κυριαρχεί, με τις τιμές να εκτοξεύονται ταχύτατα στην παραμικρή διεθνή κρίση, αλλά να υποχωρούν βασανιστικά αργά, συντηρώντας τον λεγόμενο ενεργειακό πληθωρισμό.

Το χάσμα αντοχών

Η συνεχιζόμενη ακρίβεια έχει δημιουργήσει ένα τοπίο ακραίων αντιθέσεων στην πραγματική οικονομία, αναδεικνύοντας σαφείς νικητές και ηττημένους. Από τη μία πλευρά, η διάθεση των καταναλωτών έχει καταρρεύσει.

Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά, καταγράφοντας την τρίτη χειρότερη επίδοση των τελευταίων 40 μηνών, καθώς η αύξηση της απασχόλησης (με την ανεργία στο 9,5%) δεν αρκεί πλέον για να αναπληρώσει τη ραγδαία απώλεια της αγοραστικής δύναμης.

Από την άλλη πλευρά, ο επιχειρηματικός κόσμος επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος παραμένει πάνω από τις 100 μονάδες, γεγονός που μαρτυρά ότι πολλές επιχειρήσεις έχουν βρει τον τρόπο να προσαρμόζονται, μετακυλίοντας το αυξημένο κόστος απευθείας στους καταναλωτές.

Αυτή η απόκλιση αντανακλά μια βίαιη και σιωπηλή αναδιανομή πλούτου. Τα νοικοκυριά υφίστανται την πλήρη διάβρωση του πραγματικού τους εισοδήματος, την ώρα που τροφοδοτούνται δευτερογενείς πληθωριστικές πιέσεις, οδηγώντας συχνά στο φαινόμενο του «πληθωρισμού της απληστίας».

Επιχειρήσεις, δηλαδή, εκμεταλλεύονται την περιρρέουσα κρίση για να αυξήσουν τις τιμές δυσανάλογα σε σχέση με το πραγματικό τους κόστος, διευρύνοντας εντέχνως τα περιθώρια κέρδους τους.

Η αλήθεια για τον ΦΠΑ

Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο, η συζήτηση για τη μείωση των έμμεσων φόρων, όπως ο ΦΠΑ και ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) σε είδη πρώτης ανάγκης, παραμένει επιτακτική.

Το πάγιο κυβερνητικό αντεπιχείρημα είναι ότι μια τέτοια μείωση θα χανόταν στην εφοδιαστική αλυσίδα και δεν θα έφτανε ποτέ στην τσέπη του καταναλωτή. Ωστόσο, τα νεότερα ερευνητικά δεδομένα ανατρέπουν πλήρως αυτό το αφήγημα.

Μια εκτενής μελέτη που συγκεντρώνει στοιχεία από την περίοδο της πανδημίας και της πρόσφατης ενεργειακής κρίσης αποδεικνύει ότι, από το 2021 και μετά, ο βαθμός μετακύλισης μιας μείωσης του ΦΠΑ στις τελικές τιμές ξεπερνά το 90%.

Σε ένα περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού, όπου οι καταναλωτές μετρούν και το τελευταίο ευρώ, οι στοχευμένες μειώσεις φόρων περνούν σχεδόν εξ ολοκλήρου στην τελική τιμή, λειτουργώντας άμεσα και ανακουφιστικά για τα νοικοκυριά.

Είναι χαρακτηριστικό, άλλωστε, το εύρημα της ασύμμετρης συμπεριφοράς της αγοράς: όταν οι φόροι αυξάνονται, οι επιχειρήσεις απορροφούν μέρος του κόστους (μετακυλίοντας γύρω στο 74% για να μη χάσουν πελάτες), ενώ στις μειώσεις πλέον φαίνεται να ανταποκρίνονται πιο άμεσα.

Βεβαίως, το πόσο επιτυχημένο θα είναι ένα τέτοιο μέτρο εξαρτάται από τον ανταγωνισμό. Σε ανταγωνιστικές αγορές το όφελος περνά γρήγορα στον πολίτη, ενώ σε αγορές με ολιγοπωλιακά χαρακτηριστικά, τα περιθώρια «απορρόφησης» από ισχυρούς παίκτες αυξάνονται.

Ψηφιακές πλατφόρμες αντί για λύσεις

Αντί, λοιπόν, να προχωρήσει σε ριζικές και αποδεδειγμένα αποτελεσματικές παρεμβάσεις, όπως η μείωση του ΦΠΑ και η αυστηρή ρυθμιστική παρέμβαση στα καρτέλ που νοθεύουν τον ανταγωνισμό, η κρατική απάντηση περιορίζεται συχνά σε επικοινωνιακά, ψηφιακά ημίμετρα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών που αντικατέστησε το e-katanalotis. Παρουσιάστηκε μετά βαΐων και κλάδων ως ένα σύγχρονο «όπλο» κατά της ακρίβειας, όμως στην πράξη αποδεικνύεται προβληματική.

Οι δοκιμές από καταναλωτικούς φορείς ανέδειξαν σοβαρές δυσλειτουργίες. Η εφαρμογή λειτουργεί ετεροχρονισμένα, προβάλλοντας τιμές που απέχουν από την πραγματικότητα των ραφιών ή των ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops) των σούπερ μάρκετ, δημιουργώντας ένα ψηφιακό αλαλούμ παρά ουσιαστική διευκόλυνση.

Δεκαέξι χρόνια μετά τη δημιουργία του πρώτου παρατηρητηρίου τιμών, η εξέλιξη είναι ελάχιστη. Τα εργαλεία αυτά αδυνατούν να καταπολεμήσουν τον «ταξικό τιμάριθμο», δηλαδή το γεγονός ότι ο πληθωρισμός επιβαρύνει συντριπτικά περισσότερο τα χαμηλότερα εισοδήματα που δαπανούν το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού τους σε είδη απολύτως βασικής ανάγκης.

Η αντιμετώπιση της σημερινής κρίσης απαιτεί αποφασιστικότητα και ρήξεις, όχι απλές ψηφιακές καταγραφές της ακρίβειας.

Η μείωση των έμμεσων φόρων αποδεικνύεται, βάσει μελετών, ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την ενίσχυση του εισοδήματος, αρκεί να συνδυαστεί με δομικά μέτρα που θα ελέγξουν τα ολιγοπώλια και θα σπάσουν τον κύκλο αλληλοτροφοδότησης των ανατιμήσεων.

Διαφορετικά, οι πολίτες θα συνεχίσουν να βλέπουν την αγοραστική τους δύναμη να εξανεμίζεται, την ώρα που οι οικονομικοί δείκτες των επιχειρήσεων θα ευημερούν.

Πηγή: in.gr

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
Καλαφάτης: Δημιουργία 13 περιφερειακών κόμβων καινοτομίας
Economy

Καλαφάτης: Δημιουργία 13 περιφερειακών κόμβων καινοτομίας
Στεγαστική κρίση: Σπίτια με άδεια δωμάτια και πολίτες χωρίς προσιτή στέγη
World

Στεγαστική κρίση: Σπίτια με άδεια δωμάτια και πολίτες χωρίς προσιτή στέγη
Ακρίβεια: Το οικονομικό αδιέξοδο μεταξύ ανατιμήσεων και ψηφιακών ημίμετρων
Economy

Νοικοκυριά σε αδιέξοδο ανάμεσα σε ανατιμήσεις και ψηφιακά ημίμετρα
Απογραφή ασανσέρ: Αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη της προθεσμίας
Economy

Τα 10 SOS για την απογραφή ασανσέρ
Ακίνητα: Πέντε αλλαγές φέρνει ο νέος Αυτοδιοικητικός Κώδικας
Economy

Πέντε αλλαγές στα ακίνητα με τον νέο αυτοδιοικητικό κώδικα
Κατανάλωση: Οριακή ανάκαμψη στην Ευρωζώνη τον Μάιο
Economy

Η Ελλάδα παραμένει η πιο απαισιόδοξη χώρα της Ευρώπης

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Μητσοτάκης: Προεκλογικός απολογισμός με 1 στις 2 δεσμεύσεις στα χαρτιά…
Πολιτική

Μία στις δύο προεκλογικές δεσμεύσεις της ΝΔ στα χαρτιά...

Ο Μητσοτάκης ανάρτησε τον απολογισμό κυβερνητικού έργου 2019 - 2026 - Από τις 188 δεσμεύσεις, το 51% είναι σε εξέλιξη... - Οι πραγματικοί δείκτες της οικονομίας

Χρήστος Κολώνας
Reformation: Αύξηση πωλήσεων και IPO για την αγαπημένη της Τέιλορ Σουίφτ
World

Reformation: Αύξηση πωλήσεων και IPO για την αγαπημένη της Τέιλορ Σουίφτ

Η Reformation υποβάλλει αίτηση για δημόσια εγγραφή, επισημαίνοντας 20 συνεχόμενα τρίμηνα διψήφιας ανάπτυξης

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τουρισμός: Ρεκόρ αεροπορικών αφίξεων παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή
Τουρισμός

Αντέχει στις αναταράξεις ο τουρισμός – Οι προορισμοί που σπάνε τα κοντέρ

Ανθεκτικός ο ελληνικός τουρισμός παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις - Ποιες περιοχές της χώρας «ξεχωρίζουν»

Λάμπρος Καραγεώργος
Επενδύσεις: Τα σύγχρονα εργαλεία που κάνουν τη διαφορά
Business

Πώς θα τονωθούν οι επενδύσεις - Τι προτείνουν οι βιομήχανοι [γράφημα]

Τα παραδείγματα από τη διεθνή εμπειρία που ενθαρρύνουν τις επενδύσεις και βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα

Μαρία Σιδέρη
Flip.gr: Ισχυρή ανάπτυξη τζίρου και πάνω από 30.000 νέοι πελάτες το 2025
Τεχνολογία

Ρεκόρ για τη Flip.gr το 2025 με άλμα τζίρου και αύξηση πελατών

Η πλατφόρμα Flip.gr κατέγραψε αύξηση τζίρου 92% και ενίσχυσε σημαντικά τη θέση της στην ελληνική αγορά ανακατασκευασμένων συσκευών

Γιώργος Πολύζος
Pokémon: Οι συλλογές σπάνιων καρτών μεταμορφώθηκαν σε assets εκατομμυρίων
World

Όταν οι κάρτες Pokémon μεταμορφώνονται σε… χαρτοφυλάκιο μετοχών

Με εφαρμογές όπως η Collectr οι χρήστες χτίζουν το portfolio τους από κάρτες Pokémon και ακολουθούν την πορεία των τιμών - Πώς εξηγείται το φαινόμενο και ποιες οι επιπτώσεις για τους fans

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Βικτώρια: Η βασίλισσα που άλλαξε την Βρετανική Αυτοκρατορία και τον κόσμο
World

Η βασίλισσα που άλλαξε την Βρετανική Αυτοκρατορία

Στις 28 Ιουνίου 1838 ανέβηκε στον θρόνο η βασίλισσα Βικτώρια που έμελε να κυβερνήσει να μεγάλο μέρος του πλανήτη μέχρι το 1901

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Καλαμάτα: Επενδύσεις άνω των 125 εκατ. και στόχος οι 700.000 επιβάτες έως το 2030
Τουρισμός

Το αεροδρόμιο Καλαμάτας αλλάζει πίστα: Ο στόχος των 700.000 επιβατών

Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας θα εξυπηρετεί 31 απευθείας αεροπορικές συνδέσεις, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών δρομολογίων

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Economy
Καλαφάτης: Δημιουργία 13 περιφερειακών κόμβων καινοτομίας
Economy

Καλαφάτης: Δημιουργία 13 περιφερειακών κόμβων καινοτομίας

«Στοχεύουμε στον καλύτερο συντονισμό και στη διασύνδεση των περιφερειακών οικοσυστημάτων καινοτομίας σε όλη την επικράτεια», τονίζει ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης

Ακρίβεια: Το οικονομικό αδιέξοδο μεταξύ ανατιμήσεων και ψηφιακών ημίμετρων
Economy

Νοικοκυριά σε αδιέξοδο ανάμεσα σε ανατιμήσεις και ψηφιακά ημίμετρα

Η έξαρση του πληθωρισμού και οι δομικές στρεβλώσεις εξανεμίζουν το εισόδημα των πολιτών, την ώρα που η μείωση του ΦΠΑ παρακάμπτεται και προκρίνονται αναποτελεσματικές ηλεκτρονικές εφαρμογές

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Απογραφή ασανσέρ: Αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη της προθεσμίας
Economy

Τα 10 SOS για την απογραφή ασανσέρ

Τελευταία ημέρα είναι η 30η Ιουνίου 2026 για την απογραφή ασανσέρ και δεν προβλέπεται να δοθεί άλλη παράταση

Ακίνητα: Πέντε αλλαγές φέρνει ο νέος Αυτοδιοικητικός Κώδικας
Economy

Πέντε αλλαγές στα ακίνητα με τον νέο αυτοδιοικητικό κώδικα

Ποιες είναι οι εξελίξεις για το περίφημο ΤΑΠ και το Τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού σύμφωνα με τον νέο Αυτοδιοικητικό Κώδικα

Κατανάλωση: Οριακή ανάκαμψη στην Ευρωζώνη τον Μάιο
Economy

Η Ελλάδα παραμένει η πιο απαισιόδοξη χώρα της Ευρώπης

Πατώνει η Ελλάδα στις καταναλωτικές προσδοκίες και τον Μάιο - Στα ύψη και πάλι ο «πληθωρισμός της τσέπης»

Αφροδίτη Τζιαντζή
Μητσοτάκης: Προεκλογικός απολογισμός με 1 στις 2 δεσμεύσεις στα χαρτιά…
Πολιτική

Μία στις δύο προεκλογικές δεσμεύσεις της ΝΔ στα χαρτιά...

Ο Μητσοτάκης ανάρτησε τον απολογισμό κυβερνητικού έργου 2019 - 2026 - Από τις 188 δεσμεύσεις, το 51% είναι σε εξέλιξη... - Οι πραγματικοί δείκτες της οικονομίας

Χρήστος Κολώνας
Ελληνική οικονομία: Η αόρατη κρίση πίσω από τη δημοσιονομική ευημερία
Economy

Η αόρατη κρίση πίσω από την ευημερία των... αριθμών

Η Ελλάδα καταγράφει πλεονάσματα, αναβαθμίσεις και μείωση του δημόσιου χρέους, την ώρα που οι οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία αυξάνονται

Αλέξανδρος Κλώσσας
Latest News
Pokémon: Οι συλλογές σπάνιων καρτών μεταμορφώθηκαν σε assets εκατομμυρίων
World

Όταν οι κάρτες Pokémon μεταμορφώνονται σε… χαρτοφυλάκιο μετοχών

Με εφαρμογές όπως η Collectr οι χρήστες χτίζουν το portfolio τους από κάρτες Pokémon και ακολουθούν την πορεία των τιμών - Πώς εξηγείται το φαινόμενο και ποιες οι επιπτώσεις για τους fans

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ιδιωτικά κλαμπ: Ακμάζουν και πάλι αν και …πανάκριβα
Tέχνη και Ζωή

Ακμάζουν τα ιδιωτικά κλαμπ παρά τις ακριβές συνδρομές

Τα ιδιωτικά κλαμπ κοστίζουν ακριβά για όσους θέλουν να γίνουν μέλη αλλά η ζήτηση ειναι μεγάλη σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη

Fed: Η υπόθεση Κουκ και η σκιά Τραμπ πάνω από τον Κέβιν Γουόρς
World

Νέα δοκιμασία για τον Κέβιν Γουόρς και την ανεξαρτησία της Fed

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αναμένεται να κρίνει την υπόθεση Λίσα Κουκ, σε μια εξέλιξη που μπορεί να επηρεάσει τα όρια της προεδρικής παρέμβασης στη Fed

Silicon Valley: Οι «zombie unicorns» φέρνουν το τέλος της εποχής των φουσκωμένων αποτιμήσεων
Startups

Οι «zombie unicorns» φέρνουν το τέλος των φουσκωμένων αποτιμήσεων

Εκατοντάδες startups δυσκολεύονται να δικαιολογήσουν τις παλιές τους αξίες, καθώς τα υψηλά επιτόκια και η πτώση της χρηματοδότησης πιέζουν τις venture capital αγορές

Γιώργος Πολύζος
50 Χρόνια Τεχνητής Νοημοσύνης: Αναδρομή και Μέλλον
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

50 Χρόνια Τεχνητής Νοημοσύνης: Αναδρομή και Μέλλον

Το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ οργάνωσε ειδική εκδήλωση προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Γεώργιος Δουκίδη με θέμα τα 50 χρόνια Τεχνητής Νοημοσύνης

Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί τα μεγάλα εργαστήρια AI προσλαμβάνουν… φιλοσόφους;
Tεχνητή νοημοσύνη

Γιατί τα εργαστήρια AI προσλαμβάνουν... φιλοσόφους;

Από τη σωκρατική μέθοδο και τη δεοντολογία έως τα «καταστατικά» των μοντέλων, η φιλοσοφία γίνεται κρίσιμο εργαλείο για την ασφάλεια και την ηθική στην τεχνητή νοημοσύνη

Γιώργος Πολύζος
DHL: Ετοιμάζεται να μεταφέρει εμπορεύματα με νέα ιστιοφόρα πλοία
World

Η DHL θα μεταφέρει εμπορεύματα με ιστιοφόρα

Ο κλάδος μεταφορών της DHL σχεδιάζει να μεταφέρει αποστολές πέρα ​​από τον Ατλαντικό με ειδικά κατασκευασμένα ιστιοφόρα

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Καλαφάτης: Δημιουργία 13 περιφερειακών κόμβων καινοτομίας
Economy

Καλαφάτης: Δημιουργία 13 περιφερειακών κόμβων καινοτομίας

«Στοχεύουμε στον καλύτερο συντονισμό και στη διασύνδεση των περιφερειακών οικοσυστημάτων καινοτομίας σε όλη την επικράτεια», τονίζει ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης

Corinth Canal Reopens After Latest Repair; Eyes Bigger Tourism Role
English Edition

Corinth Canal Reopens After Latest Repair; Eyes Bigger Tourism Role

Following months of slope stabilization works, Greece's iconic waterway resumes full operations while pursuing an ambitious strategy to expand its role as a maritime corridor and tourism destination

Στεγαστική κρίση: Σπίτια με άδεια δωμάτια και πολίτες χωρίς προσιτή στέγη
World

Στεγαστική κρίση: Σπίτια με άδεια δωμάτια και πολίτες χωρίς προσιτή στέγη

Παρά τη συνεχιζόμενη στεγαστική κρίση, ένας στους τρεις κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζει σε κατοικία με περισσότερα υπνοδωμάτια από όσα χρειάζεται, αναδεικνύοντας τις μεγάλες ανισορροπίες στην αγορά κατοικίας

Αλεξάνδρα Τάνκα
Ακρίβεια: Το οικονομικό αδιέξοδο μεταξύ ανατιμήσεων και ψηφιακών ημίμετρων
Economy

Νοικοκυριά σε αδιέξοδο ανάμεσα σε ανατιμήσεις και ψηφιακά ημίμετρα

Η έξαρση του πληθωρισμού και οι δομικές στρεβλώσεις εξανεμίζουν το εισόδημα των πολιτών, την ώρα που η μείωση του ΦΠΑ παρακάμπτεται και προκρίνονται αναποτελεσματικές ηλεκτρονικές εφαρμογές

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
PM Defends 7-Year Record, Says Gov’t ‘Chooses Comparison Over Confrontation’
English Edition

PM Defends 7-Year Record, Says Gov’t ‘Chooses Comparison Over Confrontation’

Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis highlights economic growth, digital reforms, defense modernization and public services, arguing measurable results will underpin his government's drive toward 2030

Google: Τρεις τρόποι για πιο ισορροπημένο χρόνο οθόνης για τα παιδιά
Τεχνολογία

Τρεις τρόποι για πιο ισορροπημένο χρόνο οθόνης για τα παιδιά

Με εργαλεία γονικού ελέγχου, εκπαιδευτικό περιεχόμενο και ιδέες για δραστηριότητες εκτός οθόνης, η Google προτείνει έναν πιο δημιουργικό τρόπο χρήσης της τεχνολογίας το καλοκαίρι

ESET: Κίνδυνοι για την υγεία και τα προσωπικά δεδομένα από τα AI chatbot
Tεχνητή νοημοσύνη

Κίνδυνοι για την υγεία και τα προσωπικά δεδομένα από τα AI chatbot

Η ESET προειδοποιεί ότι τα AI chatbots δεν είναι έτοιμα να υποκαταστήσουν γιατρούς, ενώ η κοινοποίηση ευαίσθητων ιατρικών πληροφοριών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά ζητήματα ιδιωτικότητας

Οι μεγαλύτερες τράπεζες και χρηματοπιστωτικές εταιρείες στον κόσμο το 2026: Η βασιλεία της JPMorgan συνεχίζεται
World

Οι μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο - Η βασιλεία της JP Morgan συνεχίζεται

Η JPMorgan διατηρεί την κορυφαία συνολική θέση για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Αγροτικές ενισχύσεις: Πληρωμή 617,5 εκατ. ευρώ σε 529.494 δικαιούχους για το 2025
AGRO

Πληρωμή 617,5 εκατ. ευρώ για τις αγροτικές ενισχύσεις του 2025

Ολοκληρώθηκε η αποστολή προς πληρωμή των ενισχύσεων του Πυλώνα Ι, με το συνολικό ποσό του πρώτου εξαμήνου να υπερβαίνει ήδη το 1,061 δισ. ευρώ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies