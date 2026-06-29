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Baidu: Άλμα μετά τις πληροφορίες για IPO της Kunlunxin με αποτίμηση 50 δισ. δολαρίων

Η θυγατρική της Baidu, Kunlunxin λειτουργεί ανεξάρτητα και έχει διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της σε εξωτερικές πωλήσεις τα τελευταία δύο χρόνια.

World 29.06.2026, 11:45
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Baidu: Άλμα μετά τις πληροφορίες για IPO της Kunlunxin με αποτίμηση 50 δισ. δολαρίων
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Ισχυρά κέρδη κατέγραψε τη Δευτέρα η μετοχή της Baidu στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, ενισχυόμενη κατά περισσότερο από 7%, μετά τις πληροφορίες ότι η θυγατρική της στον τομέα των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, Kunlunxin, σχεδιάζει αρχική δημόσια προσφορά (IPO), η οποία θα μπορούσε να την αποτιμήσει έως και στα 50 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με το The Information, η Kunlunxin έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με υποψήφιους επενδυτές, δίνοντας προτεραιότητα σε όσους δεσμευτούν να αγοράσουν τους ημιαγωγούς της. Όπως αναφέρεται, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προχωρήσουν σε αγορές τσιπ αξίας τρεις έως επτά φορές μεγαλύτερης από την επένδυση που σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν κατά την εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο.

Η Baidu είχε υποβάλει εμπιστευτικά αίτηση για την εισαγωγή της Kunlunxin στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ ήδη από τις αρχές του έτους, χωρίς τότε να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το μέγεθος ή τη δομή της δημόσιας εγγραφής, ανέφερε το CNBC.

Η Kunlunxin ιδρύθηκε το 2011 ως εσωτερική μονάδα ανάπτυξης τσιπ της Baidu και αρχικά κάλυπτε κυρίως τις ανάγκες της μητρικής εταιρείας. Τα τελευταία δύο χρόνια, ωστόσο, έχει στραφεί πιο δυναμικά και σε εξωτερικούς πελάτες, προσελκύοντας το ενδιαφέρον μεγάλων κινεζικών τεχνολογικών ομίλων. Σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Reuters, μεταξύ των πιθανών πελατών βρίσκεται και η ByteDance, μητρική εταιρεία του TikTok.

Η πιθανή εισαγωγή της Kunlunxin έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Κίνα επιταχύνει τις προσπάθειές της να μειώσει την εξάρτησή της από τις αμερικανικές εταιρείες στον κρίσιμο τομέα των ημιαγωγών τεχνητής νοημοσύνης. Αν και η Nvidia εξακολουθεί να κυριαρχεί διεθνώς, οι περιορισμοί στις εξαγωγές προηγμένων τσιπ προς την Κίνα και η στρατηγική του Πεκίνου για ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής έχουν δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες για τους Κινέζους κατασκευαστές.

Baidu

Σθεναρή ζήτηση για τα τσιπ της Baidu

Σύμφωνα με το οικονομικό ινστιτούτο Bruegel, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να διατηρούν προβάδισμα στο hardware της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, η Κίνα μειώνει σταδιακά την απόσταση, αξιοποιώντας τόσο τη μεγάλη εγχώρια αγορά όσο και την κρατική στήριξη προς τις εταιρείες του κλάδου.

Παρότι η Kunlunxin παραμένει σημαντικά μικρότερη από ανταγωνιστές όπως η Nvidia, η Huawei και η Alibaba, θεωρείται μία από τις πλέον υποσχόμενες κινεζικές εταιρείες στον χώρο των AI chips. Παράλληλα, η ίδια η Baidu χρησιμοποιεί εκτενώς τα τσιπ της στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και στις υπηρεσίες αυτόνομης οδήγησης που αναπτύσσει.

Οι αναλυτές της Citi εκτιμούν ότι τα έσοδα της Kunlunxin θα υπερτριπλασιαστούν έως το 2027, φτάνοντας τα 14 δισ. γουάν (περίπου 2 δισ. δολάρια). Με βάση αυτές τις προβλέψεις, μια αποτίμηση κοντά στα 50 δισ. δολάρια θεωρείται εφικτή, αν και εξαιρετικά φιλόδοξη.

Η συγκεκριμένη αποτίμηση αποτελεί τεράστιο άλμα σε σχέση με τα περίπου 3 δισ. δολάρια που αποτιμήθηκε η εταιρεία στον τελευταίο γύρο χρηματοδότησής της, μόλις πριν από λίγους μήνες. Παράλληλα, σημαίνει ότι η αξία της συμμετοχής της Baidu στην Kunlunxin αντιστοιχεί σε πάνω από το 80% της συνολικής χρηματιστηριακής αξίας της μητρικής εταιρείας, γεγονός που αποτυπώνει το χάσμα μεταξύ του ενθουσιασμού για την τεχνητή νοημοσύνη και της πιο συγκρατημένης αποτίμησης της βασικής δραστηριότητας της Baidu.

Ωστόσο, αρκετοί αναλυτές προειδοποιούν ότι η ευφορία γύρω από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να κρύβει υπερβολές. Η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS) επισήμανε πρόσφατα ότι η εκρηκτική αύξηση των επενδύσεων σε υποδομές AI θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια παρατεταμένη περίοδο επενδυτικής επιβράδυνσης, εάν οι προσδοκίες αποδειχθούν υπερβολικά αισιόδοξες. Σε αυτό το περιβάλλον, η επικείμενη δημόσια εγγραφή της Kunlunxin αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό τεστ για τη διάθεση των επενδυτών απέναντι στον κινεζικό κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

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