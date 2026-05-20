Nvidia: Η Κίνα απαγόρευσε το τσιπ παιχνιδιών της κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Τζένσεν Χουάνγκ

Την αγορά τσιπ παιχνιδιών της Nvidia απαγόρευσε το Πεκίνο, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τζένσεν Χουάνγκ, επισκεπτόταν την Κίνα με τον Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, σε μια τελευταία επίθεση στη μάχη των υπερδυνάμεων για την κυριαρχία στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Το τσιπ προστέθηκε σε μια λίστα απαγορευμένων προϊόντων στα τελωνειακά σημεία ελέγχου της Κίνας την περασμένη Παρασκευή, σύμφωνα με αντίγραφο του εγγράφου που περιήλθε σε γνώση των Financial Times.

Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα του Πεκίνου να κρατήσει εκτός τα τσιπ της Nvidia, ειδικά τις υποβαθμισμένες εκδόσεις που κατασκευάστηκαν για να συμμορφωθούν με τους ελέγχους εξαγωγών των ΗΠΑ. Η κινεζική κυβέρνηση θέλει να υποστηρίξει τους εγχώριους κατασκευαστές τσιπ όπως η Huawei και η Cambricon που τείνουν να «προλάβουν» τους αμερικανούς ανταγωνιστές τους.

Το τσιπ της Nvidia, γνωστό ως RTX 5090D V2, εισήχθη τον περασμένο Αύγουστο με τρόπο ώστε να συμμορφώνεται με τους ελέγχους εξαγωγών των ΗΠΑ. Απευθυνόταν σε Κινέζους gamers και 3D animators, αλλά έχει επίσης αγοραστεί από προγραμματιστές Τεχνητής Νοημοσύνης, αποκομμένο από τα πιο εξελιγμένα προϊόντα της Nvidia.

Ο Χουάνγκ της Nvidia δήλωσε στο Bloomberg τη Δευτέρα ότι πιστεύει πως η αγορά της Κίνας θα γίνει προσβάσιμη στους προμηθευτές τσιπ των ΗΠΑ. «Η αίσθησή μου είναι ότι με την πάροδο του χρόνου, η αγορά θα ανοίξει» είπε.

Η πτώση της Nvidia στην Κίνα

Οι πωλήσεις άλλων τσιπ της Nvidia, συμπεριλαμβανομένων των H200 και H20 -ενός άλλου προϊόντος ειδικά για την Κίνα που η Nvidia πούλησε νωρίτερα στην αγορά- έχουν μπλοκαριστεί από το Πεκίνο, παρόλο που η κυβέρνηση Τραμπ έχει εγκρίνει πωλήσεις σε κινεζικούς τεχνολογικούς ομίλους όπως η Alibaba και η Tencent.

Ο Χουάνγκ μπήκε στην ομάδα Τραμπ την τελευταία στιγμή για να συμμετάσχει σε μια αμερικανική αντιπροσωπεία στο Πεκίνο, όπου εθεάθη να τρώει τοπικές λιχουδιές και να περιηγείται στην κινεζική πρωτεύουσα έξω από την επίσημη σύνοδο κορυφής.

Ο Τραμπ δήλωσε στο Air Force One μετά την επίσκεψή του στο Πεκίνο ότι η Κίνα «επέλεξε να μην» εγκρίνει τις αγορές των τσιπ H200 της Nvidia επειδή «θέλουν να αναπτύξουν τα δικά τους».

Η Huawei αναμένεται να κατακτήσει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας φέτος, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά τουλάχιστον 60% εν μέσω ισχυρής ζήτησης από κινεζικές εταιρείες που αναζητούν εγχώριες εναλλακτικές λύσεις για την Nvidia, ανέφερε η FT νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Η Morgan Stanley προβλέπει ότι η αγορά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας θα φτάσει τα 67 δισεκατομμύρια δολάρια το 2030, με το 86% να αναμένεται να προμηθεύεται από κινεζικούς ομίλους. Η αμερικανική τράπεζα εκτιμά ότι η αγορά θα αξίζει περίπου 21 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος από εγχώριους προμηθευτές.

Ο τομέας των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας κυριαρχούνταν προηγουμένως από την Nvidia, η οποία πούλησε προϊόντα αξίας λίγο πάνω από 17 δισεκατομμύρια δολάρια -κυρίως τσιπ H20- στην κινεζική αγορά κατά το οικονομικό έτος 2025.