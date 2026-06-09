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Πεντάγωνο: Πρόσθεσε Alibaba, BYD και Baidu στη λίστα εταιρειών που συνδέονται με τον κινεζικό στρατό της Κίνας

Η ενημέρωση που πραγματοποίησε το Πεντάγωνο υπογραμμίζει την επαναλαμβανόμενη ένταση στις διμερείς σχέσεις και τις ανησυχίες για την ασφάλεια στην Ουάσινγκτον σχετικά με την κινεζική τεχνολογία ως στρατηγική απειλή

World 09.06.2026, 23:55
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Πεντάγωνο: Πρόσθεσε Alibaba, BYD και Baidu στη λίστα εταιρειών που συνδέονται με τον κινεζικό στρατό της Κίνας
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Μια σειρά από κινεζικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Alibaba Group, Baidu Inc και της αυτοκινητοβιομηχανίας BYD πρόσθεσε το Πεντάγωνο, σε μια λίστα οντοτήτων που πιστεύει ότι έχουν βοηθήσει τον κινεζικό στρατό, περιπλέκοντας την εύθραυστη διπλωματική σχέση μεταξύ Ουάσινγκτον και Πεκίνου.

Το Υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε μια επικαιροποιημένη «Λίστα 1260H» τη Δευτέρα το βράδυ στις ΗΠΑ – έναν κατάλογο εταιρειών που το Πεντάγωνο θεωρεί συνδεδεμένες με τη στρατιωτική ή αμυντική βιομηχανική βάση της Κίνας.

Οι χαρακτηρισμοί δεν επιβάλλουν ρητά κυρώσεις, αλλά σημαίνουν ότι το Υπουργείο Άμυνας θα απαγορεύεται να συνάπτει απευθείας συμβάσεις με εισηγμένες εταιρείες με έναρξη από αυτόν τον μήνα και να προμηθεύεται τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους μέσω τρίτων από τον Ιούνιο του 2027, αναφέρει το CNBC.

«Αυτοί οι έμμεσοι περιορισμοί θα μπορούσαν να αναγκάσουν ορισμένες αμερικανικές εταιρείες που συνεργάζονται με τον αμερικανικό στρατό να εγκαταλείψουν τις συγκεκριμένες κινεζικές εταιρείες ως προμηθευτές», δήλωσε στο CNBC ο Μάικλ Χίρσον, επικεφαλής της China Research στην 22V Research.

Οι αμερικανικές εισπράξεις της Baidu μειώθηκαν κατά 2,1%, η Alibaba υποχώρησε κατά 0,8% και η BYD υποχώρησε κατά 0,8%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προσθήκες στη λίστα έρχονται μετά τη συνάντηση του Τραμπ – Σι στο Πεκίνο τον περασμένο μήνα, όπου οι δύο ηγέτες συμφώνησαν σε εμπορική εκεχειρία και ανακοίνωσαν ένα κοινό συμβούλιο επενδύσεων και εμπορίου. Οι προσθήκες καταδεικνύουν την περιρρέουσα ένταση στις διμερείς σχέσεις και τις ανησυχίες για την ασφάλεια στην Ουάσιγκτον σχετικά με την κινεζική τεχνολογία ως στρατηγική απειλή.

πεντάγωνο

Η λίστα που δημοσίευσε και μετά εξαφάνισε το Πεντάγωνο

Το Πεντάγωνο δημοσίευσε για λίγο μια παρόμοια διευρυμένη λίστα τον Φεβρουάριο, και στη συνέχεια την απέσυρε χωρίς εξήγηση, καθώς εκκρεμούσε το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα. Η εκδοχή της λίστας που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό την ενημέρωση του Φεβρουαρίου, αλλά επαναφέρει τους Κινέζους κατασκευαστές τσιπ μνήμης CXMT και YMTC, οι οποίοι είχαν παραλειφθεί από τη λίστα που είχε αποσυρθεί – μια παράλειψη που προκάλεσε κριτική από τους «γεράκια» στην Ουάσιγκτον τότε.

Οι εισηγμένες εταιρείες θεωρούνται συνδεδεμένες με την Επιτροπή Εποπτείας και Διαχείρισης Κρατικών Περιουσιακών Στοιχείων της Κίνας και χαρακτηρίζονται ως «στρατιωτικο-πολιτικές» εταιρείες που συνεισφέρουν στην αμυντική βιομηχανική βάση της Κίνας μέσω δεσμών με το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφοριών, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας.

Η λίστα προσθέτει επίσης τον γίγαντα της βιοτεχνολογίας WuXi AppTec, τον κατασκευαστή lidar RoboSense Technology και την Unitree – έναν κορυφαίο Κινέζο κατασκευαστή ανθρωποειδών ρομπότ. Η αμερικανική εταιρεία κατασκευής τσιπ Nvidia ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα τα σχέδιά της να συνεργαστεί με την εταιρεία για την ανάπτυξη ρομπότ για ερευνητική χρήση.

Το εύρος των προσθηκών αντικατοπτρίζει την άποψη της Ουάσινγκτον ότι οι εταιρείες τεχνολογίας στην Κίνα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις κρατικές στρατιωτικές προτεραιότητες, υπογραμμίζοντας μια ανησυχία που έχει οδηγήσει σε περιορισμούς στους ημιαγωγούς, το υλικό τεχνητής νοημοσύνης και τις προηγμένες κατασκευές της Κίνας από την Ουάσινγκτον.

Πεντάγωνο

Όχι ακριβώς κυρώσεις

Ενώ η κίνηση είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολική, καθώς δεν πληρούν μια μαύρη λίστα επενδύσεων ή εξαγωγών, δείχνει πόσο ευρέως έχει θέσει η Ουάσινγκτον τα όρια γύρω από την ευαίσθητη κινεζική τεχνολογία, που καλύπτει τα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης, τη βιοτεχνολογία και τη ρομποτική, δήλωσε ο Χίρσον.

Ωστόσο, ο Χϊρσον είπε ότι δεν περίμενε από το Υπουργείο Οικονομικών ή το Υπουργείο  Εμπορίου των ΗΠΑ να προσθέσουν εξέχουσες κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας σε πιο επίσημους περιορισμούς φέτος, καθώς η Ουάσιγκτον δίνει προτεραιότητα στη διατήρηση των διμερών δεσμών σε σταθερή βάση.

Οι WuXi AppTec, Alibaba και Baidu αμφισβήτησαν τον χαρακτηρισμό και δεσμεύτηκαν να ζητήσουν την απομάκρυνσή τους.

«Δεν υπάρχει καμία βάση για να συμπεράνουμε ότι η Alibaba θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον Κατάλογο του Τμήματος 1260H. Η Alibaba δεν είναι κινεζική στρατιωτική εταιρεία ούτε μέρος οποιασδήποτε στρατηγικής στρατιωτικό-πολιτικής κίνησης. Θα λάβουμε όλα τα διαθέσιμα νομικά μέτρα κατά των προσπαθειών ψευδούς παρουσίασης της εταιρείας μας», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωση της στο CNBC.

Η Baidu απέρριψε επίσης τον ισχυρισμό, λέγοντας ότι «δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει όλες τις διαθέσιμες επιλογές για να αφαιρέσει την εταιρεία από τον κατάλογο».

Ορισμένες κινεζικές εταιρείες έχουν μηνύσει το Πεντάγωνο για να αμφισβητήσουν την καταχώριση, με την Xiaomi να κερδίζει μια δικαστική προσφυγή που είχε ως αποτέλεσμα την αφαίρεσή της τον Μάιο του 2021.

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