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ΚΕΦΙΜ: Οι Ελληνες θα εργαστούν 179 ημέρες για φόρους και εισφορές το 2026

Στην 9η θέση της Ευρώπης η Ελλάδα στους φόρους - Τι δείχνει νέα μελέτη του ΚΕΦΙΜ

Economy 29.06.2026, 07:00
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ΚΕΦΙΜ: Οι Ελληνες θα εργαστούν 179 ημέρες για φόρους και εισφορές το 2026
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Τη νέα μελέτη του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών για την Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας υπογράφουν ο Βοηθός Ερευνητής του ΚΕΦΙΜ Ιωάννης Ναβροζίδης και ο Πρόεδρος του ΚΕΦΙΜ Νίκος Ρώμπαπας.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι Ελληνίδες και Έλληνες θα εργαστούν φέτος 179 ημέρες για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, ενώ η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει την 9η υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως αναφέρουν, η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας μας αφορά όλους:

  • Γιατί δείχνει με τρόπο εύληπτο το μέρος του εισοδήματός μας που απορροφάται από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.
  • Γιατί η φορολογική επιβάρυνση επηρεάζει άμεσα το διαθέσιμο εισόδημά μας: όσο μεγαλύτερη είναι, τόσο λιγότεροι πόροι μας απομένουν για κατανάλωση, αποταμίευση και επενδύσεις.
  • Γιατί η φορολογική επιβάρυνση επηρεάζει την ανάπτυξη και την απασχόληση καθώς διαμορφώνει τα κίνητρα για εργασία, επιχειρηματικότητα και επενδύσεις.
  • Γιατί το φορολογικό μίγμα έχει σημασία: Οι έμμεσοι φόροι επιβάλλονται ανεξάρτητα από το εισόδημα και επιβαρύνουν αναλογικά περισσότερο τα φτωχότερα νοικοκυριά που διαθέτουν μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός τους για βασικές ανάγκες.

Σύμφωνα την ανάλυση για το 2026, οι πολίτες στην Ελλάδα θα εργαστούν 179 από τις 365 ημέρες του έτους για να καλύψουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας έρχεται συνεπώς μία ημέρα νωρίτερα από το 2025, όταν οι πολίτες εργάστηκαν 180 ημέρες για το κράτος.

Η βελτίωση είναι θετική αλλά οριακή. Από το 2019 μέχρι το 2026, η φορολογική επιβάρυνση μειώθηκε συνολικά κατά δύο ημέρες, από τις 181 στις 179.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα συνολικά έσοδα του κράτους από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές αναμένεται το 2026 να προσεγγίσουν τα 108 δισ. ευρώ, ενώ το Καθαρό Εθνικό Εισόδημα προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 221,4 δισ. ευρώ.

ΚΕΦΙΜ

Τα βασικά συμπεράσματα

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης είναι τα εξής:

  • Η 29η Ιουνίου είναι η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας για το 2026.
  • Οι πολίτες θα εργαστούν φέτος 179 ημέρες για το κράτος, μία ημέρα λιγότερο από το 2025.
  • Από το 2019 μέχρι το 2026, η φορολογική επιβάρυνση έχει μειωθεί κατά μόλις δύο ημέρες.
  • Η Ελλάδα αναμένεται να έχει την 9η υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Η φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα παραμένει κατά δύο ημέρες υψηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ, ο οποίος αντιστοιχεί σε 177 ημέρες εργασίας για το κράτος.
  • Η Ελλάδα παρουσιάζει την πέμπτη μεγαλύτερη βελτίωση στην ΕΕ μεταξύ 2019 και 2026. Είναι μία από τις μόλις πέντε χώρες που μείωσαν τη φορολογική τους επιβάρυνση κατά την περίοδο αυτή.
  • Το 2026 αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω η εξάρτηση των κρατικών εσόδων από τους έμμεσους φόρους. Τα έσοδα από έμμεσους φόρους προβλέπεται να είναι περίπου 1,6 φορές υψηλότερα από τα έσοδα από άμεσους.
  • Ο ΦΠΑ αναμένεται να αντιπροσωπεύει το 71,5% του συνόλου των έμμεσων φόρων, έναντι 70,4% το 2025.
  • Το 2025, τα έσοδα από τους φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών εκτιμάται ότι υπερέβησαν τον αρχικό στόχο του Προϋπολογισμού κατά 3,9%, ενώ τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος κατά 5,3%.
  • Η μεγαλύτερη υπεραπόδοση στον φόρο εισοδήματος προήλθε από τα φυσικά πρόσωπα, με τα σχετικά έσοδα να διαμορφώνονται κατά 5% υψηλότερα από τον στόχο.

ΚΕΦΙΜ: Χρειάζεται ένα απλούστερο φορολογικό σύστημα

Ο Πρόεδρος του ΚΕΦΙΜ, Νίκος Ρώμπαπας, δήλωσε: «Η μετακίνηση της Ημέρας Φορολογικής Ελευθερίας κατά μία ημέρα νωρίτερα είναι μια θετική, αλλά οριακή εξέλιξη. Οι πολίτες στην Ελλάδα εξακολουθούν να εργάζονται σχεδόν το μισό έτος για να καλύψουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, ενώ η χώρα μας παραμένει πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ως προς τη συνολική φορολογική επιβάρυνση», συμπληρώνοντας ότι «η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής είναι μια σημαντική επιτυχία».

Όπως ανέφερε έπειτα, «τα πρόσθετα έσοδα που προκύπτουν από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης πρέπει όμως να δημιουργούν δημοσιονομικό χώρο για περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών και ελάφρυνση των συνεπών φορολογουμένων».

Ο κ. Ρώμπαπας σημείωσε ότι «η χώρα χρειάζεται ένα απλούστερο, σταθερότερο και περισσότερο ανταγωνιστικό φορολογικό σύστημα, με λιγότερη εξάρτηση από τους φόρους στην καθημερινή κατανάλωση και με τιμαριθμοποίηση των φορολογικών κλιμάκων, ώστε οι πολίτες να μην επιβαρύνονται περισσότερο μόνο και μόνο λόγω του πληθωρισμού».

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