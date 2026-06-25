ΚΕΦίΜ: Σχεδόν οι μισές κυβερνητικές υποσχέσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα

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Τρία χρόνια μετά τις εκλογές του Ιουνίου 2023, η εικόνα της κυβερνητικής υλοποίησης των προεκλογικών δεσμεύσεων, σύμφωνα με τον Δείκτη Εφαρμογής Προεκλογικού Προγράμματος του ΚΕΦΙΜ, δείχνει ότι σχεδόν οι μισές υποσχέσεις έχουν μείνει είτε ημιτελείς είτε σε εκκρεμότητα.

Από τις 156 ελέγξιμες δεσμεύσεις, μόλις το 20,5% έχει υλοποιηθεί πλήρως, ενώ ένα επιπλέον 28,8% έχει προχωρήσει μερικώς. Αντίθετα, ένα πολύ μεγάλο 42,3% παραμένει ακόμη «σε εξέλιξη», δηλαδή χωρίς ολοκλήρωση, τρία χρόνια μετά τις εκλογές. Ένα 3,85% δεν έχει εφαρμοστεί καθόλου ή έχει εγκαταλειφθεί, ενώ για το 4,49% δεν υπάρχουν καν επαρκή στοιχεία αξιολόγησης.

Με άλλα λόγια, η εικόνα που προκύπτει είναι ότι η πλειονότητα των κυβερνητικών δεσμεύσεων δεν έχει φτάσει σε ουσιαστική ολοκλήρωση, με ένα σημαντικό ποσοστό να παραμένει ανοιχτό ή στάσιμο.

Οι αριθμοί ανάγονται σε πολιτική καθυστέρηση

Συνολικά:

-20,5% πλήρης εφαρμογή

-28,8% μερική εφαρμογή

-42,3% σε εξέλιξη

-3,85% χωρίς εφαρμογή ή εγκατάλειψη

-4,49% χωρίς αξιολογήσιμα δεδομένα

Παρότι κυβερνητικά παρουσιάζεται ότι 77 δεσμεύσεις έχουν «προχωρήσει», στην πραγματικότητα μεγάλο μέρος τους δεν έχει ολοκληρωθεί, ενώ 66 παραμένουν ακόμη σε διαδικασία υλοποίησης χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα.

Τομείς με καθυστερήσεις και ανισότητες προόδου

Ακόμη και στους επιμέρους τομείς, η εικόνα δεν είναι ομοιόμορφη:

Άμυνα & Εξωτερική Πολιτική (67%)

-Παιδεία (62,5%)

-Οικονομία (59%)

Ωστόσο, σε κρίσιμους τομείς κοινωνικής πολιτικής η πρόοδος εμφανίζεται σαφώς πιο περιορισμένη:

-Υγεία (30%)

-Βιωσιμότητα (33%)

-Υποδομές (39%)

-Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, ακόμη και εκεί όπου καταγράφεται πρόοδος, ένα μεγάλο ποσοστό –από 45% έως 60%– παραμένει σε εξέλιξη, χωρίς οριστική εφαρμογή.

«Βελτίωση» με χαμηλό σημείο εκκίνησης

Σε σύγκριση με την προηγούμενη αξιολόγηση του Σεπτεμβρίου 2025, το ΚΕΦΙΜ καταγράφει αύξηση 11 ποσοστιαίων μονάδων στις μερικώς ή πλήρως υλοποιημένες δεσμεύσεις. Ωστόσο, η βελτίωση αυτή έρχεται από ένα ήδη χαμηλό επίπεδο υλοποίησης, ενώ οι μη υλοποιημένες δεσμεύσεις μειώθηκαν μεν κατά 9 μονάδες, αλλά παραμένουν υπαρκτές και καταγεγραμμένες.

Ο Δείκτης Εφαρμογής Προεκλογικού Προγράμματος επιχειρεί να μετρήσει την κυβερνητική συνέπεια απέναντι στις προεκλογικές υποσχέσεις. Ωστόσο, τα στοιχεία του ίδιου του δείκτη αναδεικνύουν μια πραγματικότητα όπου σημαντικό τμήμα του κυβερνητικού προγράμματος είτε καθυστερεί σημαντικά είτε παραμένει ανοιχτό χωρίς σαφή ολοκλήρωση.

Όπως σημειώνεται, στόχος του εργαλείου είναι η διαφάνεια και η λογοδοσία. Με βάση όμως την εικόνα των αριθμών, το ζητούμενο για πολλούς τομείς παραμένει όχι η πρόοδος επί χάρτου, αλλά η πραγματική και ολοκληρωμένη υλοποίηση των δεσμεύσεων στην πράξη.

Ρώμπαπας: Εργαλείο αξιολόγησης της κυβερνητικής πολιτικής

Ο Πρόεδρος του ΚΕΦΙΜ Νίκος Ρώμπαπας δήλωσε σχετικά:

«Τρία χρόνια μετά τις εκλογές του Ιουνίου του 2023, η κυβέρνηση έχει υλοποιήσει πλήρως ή μερικώς σχεδόν τις μισές δεσμεύσεις που ανέλαβε προεκλογικά έναντι των πολιτών, ενώ ακόμη ένα 42,3% των δεσμεύσεων αυτών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με τον Δείκτη Εφαρμογής Προεκλογικού Προγράμματος που δημοσιεύει το ΚΕΦΙΜ οι πολίτες μπορούν ευκολότερα να αξιολογήσουν την κυβερνητική συνέπεια όχι μόνο ποσοτικά, αλλά και αναλυτικά σε ό,τι αφορά τις επιμέρους συγκεκριμένες προγραμματικές δεσμεύσεις. Δημιουργούμε έτσι ένα χρήσιμο και εύληπτο εργαλείο συγκριτικής αποτίμησης των ελληνικών κυβερνήσεων ελπίζοντας ότι συμβάλλουμε στην ενίσχυση της πίεσης από τους πολίτες προς την εκάστοτε κυβέρνηση για δεσμεύσεις μετρήσιμες και αξιολογήσιμες που δεν ξεχνιούνται την επομένη των εκλογών».