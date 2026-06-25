 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(17) "News and Politics"
    [1]=>
    string(18) "Academic Interests"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Politics"
    [1]=>
    string(22) "Governance and Society"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

ΚΕΦίΜ: Σχεδόν οι μισές κυβερνητικές υποσχέσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα

Η εικόνα της κυβερνητικής υλοποίησης των προεκλογικών δεσμεύσεων δείχνει προβληματική τρία χρόνια μετά τις εκλογές του 2023, σύμφωνα με το ΚΕΦίΜ

Πολιτική 25.06.2026, 10:38
Σχολιάστε
ΚΕΦίΜ: Σχεδόν οι μισές κυβερνητικές υποσχέσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τρία χρόνια μετά τις εκλογές του Ιουνίου 2023, η εικόνα της κυβερνητικής υλοποίησης των προεκλογικών δεσμεύσεων, σύμφωνα με τον Δείκτη Εφαρμογής Προεκλογικού Προγράμματος του ΚΕΦΙΜ, δείχνει ότι σχεδόν οι μισές υποσχέσεις έχουν μείνει είτε ημιτελείς είτε σε εκκρεμότητα.

Από τις 156 ελέγξιμες δεσμεύσεις, μόλις το 20,5% έχει υλοποιηθεί πλήρως, ενώ ένα επιπλέον 28,8% έχει προχωρήσει μερικώς. Αντίθετα, ένα πολύ μεγάλο 42,3% παραμένει ακόμη «σε εξέλιξη», δηλαδή χωρίς ολοκλήρωση, τρία χρόνια μετά τις εκλογές. Ένα 3,85% δεν έχει εφαρμοστεί καθόλου ή έχει εγκαταλειφθεί, ενώ για το 4,49% δεν υπάρχουν καν επαρκή στοιχεία αξιολόγησης.

Με άλλα λόγια, η εικόνα που προκύπτει είναι ότι η πλειονότητα των κυβερνητικών δεσμεύσεων δεν έχει φτάσει σε ουσιαστική ολοκλήρωση, με ένα σημαντικό ποσοστό να παραμένει ανοιχτό ή στάσιμο.

Οι αριθμοί ανάγονται σε πολιτική καθυστέρηση

Συνολικά:

-20,5% πλήρης εφαρμογή

-28,8% μερική εφαρμογή

-42,3% σε εξέλιξη

-3,85% χωρίς εφαρμογή ή εγκατάλειψη

-4,49% χωρίς αξιολογήσιμα δεδομένα

Παρότι κυβερνητικά παρουσιάζεται ότι 77 δεσμεύσεις έχουν «προχωρήσει», στην πραγματικότητα μεγάλο μέρος τους δεν έχει ολοκληρωθεί, ενώ 66 παραμένουν ακόμη σε διαδικασία υλοποίησης χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα.

Τομείς με καθυστερήσεις και ανισότητες προόδου

Ακόμη και στους επιμέρους τομείς, η εικόνα δεν είναι ομοιόμορφη:

Άμυνα & Εξωτερική Πολιτική (67%)

-Παιδεία (62,5%)

-Οικονομία (59%)

Ωστόσο, σε κρίσιμους τομείς κοινωνικής πολιτικής η πρόοδος εμφανίζεται σαφώς πιο περιορισμένη:

-Υγεία (30%)

-Βιωσιμότητα (33%)

-Υποδομές (39%)

-Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες, ακόμη και εκεί όπου καταγράφεται πρόοδος, ένα μεγάλο ποσοστό –από 45% έως 60%– παραμένει σε εξέλιξη, χωρίς οριστική εφαρμογή.

«Βελτίωση» με χαμηλό σημείο εκκίνησης

Σε σύγκριση με την προηγούμενη αξιολόγηση του Σεπτεμβρίου 2025, το ΚΕΦΙΜ καταγράφει αύξηση 11 ποσοστιαίων μονάδων στις μερικώς ή πλήρως υλοποιημένες δεσμεύσεις. Ωστόσο, η βελτίωση αυτή έρχεται από ένα ήδη χαμηλό επίπεδο υλοποίησης, ενώ οι μη υλοποιημένες δεσμεύσεις μειώθηκαν μεν κατά 9 μονάδες, αλλά παραμένουν υπαρκτές και καταγεγραμμένες.

Ο Δείκτης Εφαρμογής Προεκλογικού Προγράμματος επιχειρεί να μετρήσει την κυβερνητική συνέπεια απέναντι στις προεκλογικές υποσχέσεις. Ωστόσο, τα στοιχεία του ίδιου του δείκτη αναδεικνύουν μια πραγματικότητα όπου σημαντικό τμήμα του κυβερνητικού προγράμματος είτε καθυστερεί σημαντικά είτε παραμένει ανοιχτό χωρίς σαφή ολοκλήρωση.

Όπως σημειώνεται, στόχος του εργαλείου είναι η διαφάνεια και η λογοδοσία. Με βάση όμως την εικόνα των αριθμών, το ζητούμενο για πολλούς τομείς παραμένει όχι η πρόοδος επί χάρτου, αλλά η πραγματική και ολοκληρωμένη υλοποίηση των δεσμεύσεων στην πράξη.

Ρώμπαπας: Εργαλείο αξιολόγησης της κυβερνητικής πολιτικής

Ο Πρόεδρος του ΚΕΦΙΜ Νίκος Ρώμπαπας δήλωσε σχετικά:

«Τρία χρόνια μετά τις εκλογές του Ιουνίου του 2023, η κυβέρνηση έχει υλοποιήσει πλήρως ή μερικώς σχεδόν τις μισές δεσμεύσεις που ανέλαβε προεκλογικά έναντι των πολιτών, ενώ ακόμη ένα 42,3% των δεσμεύσεων αυτών βρίσκεται σε εξέλιξη.
Με τον Δείκτη Εφαρμογής Προεκλογικού Προγράμματος που δημοσιεύει το ΚΕΦΙΜ οι πολίτες μπορούν ευκολότερα να αξιολογήσουν την κυβερνητική συνέπεια όχι μόνο ποσοτικά, αλλά και αναλυτικά σε ό,τι αφορά τις επιμέρους συγκεκριμένες προγραμματικές δεσμεύσεις. Δημιουργούμε έτσι ένα χρήσιμο και εύληπτο εργαλείο συγκριτικής αποτίμησης των ελληνικών κυβερνήσεων ελπίζοντας ότι συμβάλλουμε στην ενίσχυση της πίεσης από τους πολίτες προς την εκάστοτε κυβέρνηση για δεσμεύσεις μετρήσιμες και αξιολογήσιμες που δεν ξεχνιούνται την επομένη των εκλογών».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
ΑΑΔΕ: 1.500 πολίτες εξυπηρετήθηκαν τις πρώτες 15 ημέρες του myPoint Κεραμεικού
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: 1.500 πολίτες εξυπηρετήθηκαν τις πρώτες 15 ημέρες του myPoint Κεραμεικού
Bank of America: Τρεις αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed έως το τέλος του 2026
Markets

BofA: Τρεις αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed έως το τέλος του 2026
Κτηνοτροφία: Συρρικνώνεται το ζωικό κεφάλαιο – Αποκαλυπτική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ
AGRO

Συρρικνώνεται η κτηνοτροφία – Αποκαλυπτική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ
Παγκόσμια Ημέρα Ναυτικού 2026: Το μήνυμα του προέδρου του Σ.Ε.Ε.Ν.
Ναυτιλία

Παγκόσμια Ημέρα Ναυτικού 2026: Το μήνυμα του προέδρου του Σ.Ε.Ε.Ν.
Έρευνα EY: Στο επίκεντρο η ενεργειακή ευημερία για τους Έλληνες καταναλωτές
Ενέργεια

EY: Στο επίκεντρο η ενεργειακή ευημερία για τους Έλληνες καταναλωτές
Profile: Νέο βήμα ανάπτυξης στο Ηνωμένο Βασίλειο
Business

Profile: Νέο βήμα ανάπτυξης στο Ηνωμένο Βασίλειο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Αγορά κατοικίας: Η μεγάλη αναζήτηση για σπίτια έως 200.000 ευρώ – Πού χτυπά η ζήτηση στην Αττική
Ακίνητα

Τι σπίτια ψάχνουν οι Έλληνες – Οι περιοχές που σπάνε ταμεία

Η αγορά κατοικίας κινείται με δύο ταχύτητες - Οι αγοραστές στρέφονται κυρίως σε οικονομικότερες λύσεις ενώ το ακριβότερο απόθεμα μένει στα αζήτητα

Γιώργος Μανέττας
Φάρμα Μητσόπουλος: Η οικογένεια που τροφοδοτεί την ΑΒ Βασιλόπουλος με χοιρινό για 50 χρόνια
Τρόφιμα – ποτά

Από την Κορινθία στην ΑΒ - Η νέα εποχή της Φάρμας Μητσόπουλος

Η Φάρμα Μητσόπουλος με πωλήσεις 60 εκατ. ευρώ επενδύει 30 εκατ. ευρώ στον εκσυγχρονισμό της - Μετατρέπει το χοιρινό σε επώνυμο προϊόν και εξετάζει εξαγορές και είσοδο σε νέες κατηγορίες πρωτεΐνης

Δημήτρης Χαροντάκης
DECA: Νέες εξαγορές μετά την Dotsoft – Το σχέδιο του Diorama II και η επόμενη ημέρα
Business

Έρχονται νέες εξαγορές από την DECA μετά την Dotsoft

Η DECA εξετάζει 8-9 νέες ευκαιρίες σε διαφορετικούς κλάδους και σχεδιάζει 2-3 ακόμη επενδύσεις - Στο πλάνο και η αναβάθμιση της Dotsoft στην κύρια αγορά του Euronext Athens

Γιώργος Μανέττας
ΜΙΔΑ(Σ) με πρόστιμα: Το νέο μητρώο ακινήτων βάζει κανόνες σε μισθώσεις, χρήσεις και επιδοτήσεις
Ακίνητα

Τι φέρνει «το άγγιγμα» του... ΜΙΔΑ

Οι ποινές του ΜΙΔΑ για όσους έχουν αφήσει εκκρεμότητες, ανακολουθίες ή «γκρίζες ζώνες» σχετικά με τα ακίνητα που έχουν

Αθανασία Ακρίβου
Τράπεζες: Θετικές οι τράπεζες στη μονιμοποίηση του «Σπίτι Μου» κατά το γαλλικό μοντέλο
Τράπεζες

Θετικές οι τράπεζες στη μονιμοποίηση του «Σπίτι Μου»

Οι τράπεζες ελπίζουν στη συνέχιση προγραμμάτων όπως το «Σπίτι Μου» με όρους που θα διευκολύνουν τους ενδιαφερόμενους - Ποιό είναι το γαλλικό μοντέλο

Αγης Μάρκου
Στενά του Ορμούζ: Ιράν και Ομάν συζητούν για το μέλλον του θαλάσσιου περάσματος
World

Ποιο θα είναι το μέλλον των Στενών - Οι συνομιλίες Ιράν και Ομάν

Οι ΗΠΑ αντιτίθενται στο ενδεχόμενο επιβολής διοδίων στα Στενά του Ορμούζ - Πώς διαμορφώνεται το σκηνικό για τον έλεγχο του στρατηγικού θαλασσίου περάσματος

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ρωσία: Ελλείψεις καυσίμων μετά απο το μπαράζ ουκρανικών επιθέσεων [γράφημα]
World

Καταστροφές στα διυλιστήρια, ουρές στα πρατήρια της Ρωσίας [γράφημα]

Απο τις καταστροφές σε ενεργειακές υποδομές που προκάλεσαν οι ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία, έχει επηρεαστεί ο εφοδιασμός με καύσιμα σε 57 ρωσικές περιφέρειες

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Τράπεζες: Τι δείχνει έρευνα για τις εργασιακές συνθήκες
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τράπεζες: Τι δείχνει έρευνα για τις εργασιακές συνθήκες

Τι καταγράφει κοινή έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ και της ΟΤΟΕ για την «ποιότητα εργασίας» και το εργασιακό περιβάλλον στον τραπεζικό τομέα

Κώστας Παπαδής
Περισσότερα από Πολιτική
ΚΕΦίΜ: Σχεδόν οι μισές κυβερνητικές υποσχέσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα
Πολιτική

ΚΕΦίΜ: Στα «χαρτιά» οι μισές κυβερνητικές υποσχέσεις

Η εικόνα της κυβερνητικής υλοποίησης των προεκλογικών δεσμεύσεων δείχνει προβληματική τρία χρόνια μετά τις εκλογές του 2023, σύμφωνα με το ΚΕΦίΜ

Βουλή: Ψηφίζεται ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Πολιτική

Στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Το νομοσχέδιο, βασικό σημείο του οποίο είναι η θεσμοθέτηση εκλογής αιρετών «σε ένα γύρο», έγινε δεκτό από την πλειοψηφία της επιτροπής, με την αντιπολίτευση, ωστόσο, να αντιδρά

Η Τουρκία επιστρέφει στην πολιτική των παραβιάσεων;
Πολιτική

Η Τουρκία επιστρέφει στην πολιτική των παραβιάσεων;

Από τις μηδενικές καταγραφές παραβιάσεων του 2024 το 2025 και δη το 2026 η Τουρκία δείχνει να επανέρχεται στην πολιτική των παραβιάσεων, έστω και σε πολύ μικρότερη ένταση από τα προηγούμενα χρόνια.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Φαραντούρης: Νέα βιομηχανική πολιτική για ισχυρή και ανταγωνιστική Ευρώπη
Πολιτική

Φαραντούρης: Νέα βιομηχανική πολιτική για ισχυρή και ανταγωνιστική Ευρώπη

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζήτησε μείωση του ενεργειακού κόστους και ενίσχυση της μεταλλουργίας ως προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία

Βουλή: Κόντρα για τα «κόκκινα δάνεια» – Επίθεση Πιερρακάκη στον νόμο Κατσέλη
Πολιτική

Βουλή: Κόντρα για τα «κόκκινα δάνεια» – Επίθεση Πιερρακάκη στον νόμο Κατσέλη

«Δεν κάναμε το ελάχιστο που επιβάλλει το δικαστήριο αλλά το μέγιστο που επιβάλλει η πολιτική ευθύνη», είπε ο Πιερρακάκης στη Βουλή για τη ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη προκαλώντας την αντίδραση της αντιπολίτευσης

Γιάννης Μπασκάκης
Πότε αποφασίζει για τις εκλογές ο Μητσοτάκης
Πολιτική

Πότε αποφασίζει για τις εκλογές ο Μητσοτάκης

Γιατί τίθεται η 30η Αυγούστου ως απώτατο όριο για την απόφαση Μητσοτάκη σε σχέση με το χρόνο των εκλογών. Γιατί στο σενάριο του Φθινοπώρου κερδίζει έδαφος ο Σεπτέμβριος. Τι λέει η λογική της μπλόφας που κάποιοι επισημαίνουν. Πώς ο φόβος για το κόμμα Σαμαρά και η ανησυχία για το ρήγμα με Καραμανλή κατανέμει τις κυβερνητικές περιοδείες.

Γιάννης Μπασκάκης
ΕΛ.Α.Σ: Οι 23 «εκλεκτοί» του Τσίπρα για την οικονομία
Πολιτική

Οι 23 «εκλεκτοί» του Τσίπρα για την οικονομία

Ακαδημαϊκοί, τεχνοκράτες και άνθρωποι της αγοράς αναλαμβάνουν τα «κλειδιά» της οικονομίας και των παραγωγικών τομέων της ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα

Γιάννης Αγουρίδης
Latest News
ΑΑΔΕ: 1.500 πολίτες εξυπηρετήθηκαν τις πρώτες 15 ημέρες του myPoint Κεραμεικού
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

ΑΑΔΕ: 1.500 πολίτες εξυπηρετήθηκαν τις πρώτες 15 ημέρες του myPoint Κεραμεικού

Η λειτουργία του myPoint Κεραμεικού τυγχάνει από την πρώτη μέρα ιδιαίτερα θετικής ανταπόκρισης από το κοινό, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ

Bank of America: Τρεις αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed έως το τέλος του 2026
Markets

BofA: Τρεις αυξήσεις επιτοκίων από τη Fed έως το τέλος του 2026

Οι νέες προβλέψεις της Bank of America για τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες

Κτηνοτροφία: Συρρικνώνεται το ζωικό κεφάλαιο – Αποκαλυπτική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ
AGRO

Συρρικνώνεται η κτηνοτροφία – Αποκαλυπτική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ

Ανησυχητική η εικόνα για την κτηνοτροφία, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2025

Παγκόσμια Ημέρα Ναυτικού 2026: Το μήνυμα του προέδρου του Σ.Ε.Ε.Ν.
Ναυτιλία

Παγκόσμια Ημέρα Ναυτικού 2026: Το μήνυμα του προέδρου του Σ.Ε.Ε.Ν.

Ο πρόεδρος του Σ.Ε.Ε.Ν υπογράμμισε ότι η ημέρα είναι αφιερωμένη στη ναυτοσύνη, μια αξία άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία, την ταυτότητα και την ανάπτυξη του τόπου μας

Έρευνα EY: Στο επίκεντρο η ενεργειακή ευημερία για τους Έλληνες καταναλωτές
Ενέργεια

EY: Στο επίκεντρο η ενεργειακή ευημερία για τους Έλληνες καταναλωτές

Οι καταναλωτές, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως, αναζητούν τρόπους να εξοικονομήσουν χρήματα από τους λογαριασμούς ενέργειας, σύμφωνα με την ΕΥ

Profile: Νέο βήμα ανάπτυξης στο Ηνωμένο Βασίλειο
Business

Profile: Νέο βήμα ανάπτυξης στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί μία από τις πλέον απαιτητικές και ώριμες αγορές διεθνώς στη διαχείριση επενδύσεων

Παπασταύρου: Καταδικάζουμε την προσπάθεια της Τουρκίας να αποκλείσει από την COP την Κύπρο
Ενέργεια

Παπασταύρου: Καταδικάζουμε την προσπάθεια της Τουρκίας να αποκλείσει από την COP την Κύπρο

Τι είπε ο ΥΠΕΝ Σταύρος Παπασταύρου προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος, στο Λουξεμβούργο

DBRS: Μειώνει στο 1,9% την πρόβλεψη για την ανάπτυξη της Ελλάδας το 2026
Economy

DBRS: Στο 1,9% ρίχνει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη της Ελλάδας

Η DBRS διατηρεί στο 1,8% την εκτίμηση για την ανάπτυξη της Ελλάδας το 2027

Αλεξάνδρα Τόμπρα
UBS: Γιατί οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να προσελκύουν ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον
Τράπεζες

UBS: Γιατί οι τράπεζες προσελκύουν ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον

Οι ξένοι επενδυτές διατηρούν ισχυρές θέσεις στις ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με την UBS

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Πιερρακάκης: O εξωδικαστικός μετατρέπεται σε εργαλείο προστασίας α’ κατοικίας
Economy

Πιερρακάκης: O εξωδικαστικός προστατεύει την προστασία α’ κατοικίας

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών & πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος με βαρίδια
Xρηματιστήριο Αθηνών

Άνοδος με βαρίδια στο ΧΑ

Το θετικό κλίμα στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά διατηρείται, αν και με αρκετή επιφυλακτικότητα

Τραπεζικοί λογαριασμοί: Πώς αποδεσμεύονται – Τα βήματα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς αποδεσμεύονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί – Τα βήματα

Ποιοι τραπεζικοί λογαριασμοί ξεμπλοκάρουν με τη νέα ρύθμιση - Όλες οι αλλαγές

Ανδρομάχη Παύλου
Αναπτυξιακός Νόμος: Παράταση έως τις 24 Ιουλίου για τα τρία καθεστώτα
Business

Παράταση έως τις 24 Ιουλίου για τα τρία καθεστώτα του Αναπτυξιακού

Πρόσφατα, ο ΥΠΑΝ Τάκης Θεοδωρικάκος είχε επισημάνει ότι ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί εργαλείο παραγωγικής ανασυγκρότησης

Ταμείο Ανάκαμψης: Το τελευταίο crash test για την Ελλάδα
Ταμείο Ανάκαμψης

Ταμείο Ανάκαμψης: Το τελευταίο crash test του ελληνικού σχεδίου

Το στοίχημα της απορρόφησης και η επόμενη ημέρα των ευρωπαϊκών πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης - Τι θα συμβεί εάν χαθούν πόροι

Γιάννης Αγουρίδης
ΕΕ: Απλοποίηση των περιβαλλοντικών κανόνων για την κτηνοτροφία
AGRO

Απλοποίηση των περιβαλλοντικών κανόνων για την κτηνοτροφία

Πώς ο αγροτικός τομέας της ΕΕ μπορεί να καταστεί πιο βιώσιμος με την απλούστευση των περιβαλλοντικών κανόνων, διατηρώντας παράλληλα υψηλά πρότυπα

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Δίνει ώθηση η πτώση του πετρελαίο
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Δίνει ώθηση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια η πτώση του πετρελαίου

O πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει κέρδη 0,40% στις 637 μονάδες

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies