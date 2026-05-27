ΚΕΦΙΜ: Η Ελλάδα χάνει έδαφος στην ανταγωνιστικότητα παρά την επενδυτική ανάκαμψη

Η χώρα κατατάσσεται 50ή μεταξύ 69 οικονομιών στην Παγκόσμια Επετηρίδα του IMD - Νέα μελέτη του ΚΕΦΙΜ αναδεικνύει ότι οι επενδύσεις δεν αρκούν χωρίς θεσμικές αλλαγές

Economy 27.05.2026, 07:00
Σχολιάστε
ΚΕΦΙΜ: Η Ελλάδα χάνει έδαφος στην ανταγωνιστικότητα παρά την επενδυτική ανάκαμψη
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η Ελλάδα παραμένει χαμηλά στον διεθνή χάρτη της ανταγωνιστικότητας, καταλαμβάνοντας την 50ή θέση μεταξύ 69 οικονομιών στην Παγκόσμια Επετηρίδα για την Ανταγωνιστικότητα 2025 του International Institute for Management Development (IMD), σύμφωνα με νέο policy paper του ΚΕΦΙΜ με τίτλο «Η Ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας: Προκλήσεις και Προοπτικές». Η επίδοση αυτή συνιστά υποχώρηση κατά τρεις θέσεις σε σχέση με το 2024 και κατά τέσσερις θέσεις σε ορίζοντα πενταετίας, αποτυπώνοντας τις επίμονες αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας σε κρίσιμους τομείς που επηρεάζουν άμεσα την παραγωγικότητα, τις επενδύσεις και το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Το ζήτημα, όπως επισημαίνει η μελέτη, δεν αφορά μόνο έναν ακόμη διεθνή δείκτη, αλλά τη συνολική ικανότητα της χώρας να μετατρέπει το ανθρώπινο δυναμικό, το κεφάλαιο και τις μεταρρυθμίσεις σε απτή οικονομική πρόοδο. Η ανταγωνιστικότητα επηρεάζει τους μισθούς, την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα των θέσεων εργασίας, την εισροή επενδύσεων και τελικά τις ευκαιρίες που έχουν οι πολίτες, ιδιαίτερα οι νεότερες ηλικίες. Σε αυτό το πλαίσιο, η υστέρηση της Ελλάδας αντανακλά βαθύτερα διαρθρωτικά προβλήματα που εξακολουθούν να περιορίζουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας, παρά τα βήματα σταθεροποίησης των τελευταίων ετών.

Πού εντοπίζεται η υστέρηση

Σύμφωνα με το policy paper, η υστέρηση της Ελλάδας έχει σαφή και μετρήσιμα χαρακτηριστικά στους επιμέρους πυλώνες του δείκτη ανταγωνιστικότητας. Στους τρεις από τους τέσσερις βασικούς πυλώνες της κατάταξης, δηλαδή την Επιχειρηματική Αποτελεσματικότητα, την Οικονομική Αποδοτικότητα και την Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα, η χώρα κατατάσσεται στην ίδια θέση, την 53η μεταξύ 69 οικονομιών. Η μεγαλύτερη πτώση καταγράφεται στην Επιχειρηματική Αποτελεσματικότητα, όπου η Ελλάδα χάνει εννέα θέσεις, κυρίως εξαιτίας του brain drain, αλλά και της υστέρησης στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Το φαινόμενο της φυγής επιστημόνων και νέων επαγγελματιών στο εξωτερικό εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο σοβαρούς περιορισμούς για την ελληνική οικονομία. Η χαμηλή διαθεσιμότητα εξειδικευμένου ανθρώπινου κεφαλαίου επηρεάζει την παραγωγικότητα, την καινοτομία και την ικανότητα των επιχειρήσεων να αναπτυχθούν σε πιο σύνθετα και εξωστρεφή μοντέλα. Την ίδια στιγμή, η υστέρηση στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες δυσχεραίνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε κεφάλαιο, κάτι που περιορίζει την πραγματική μετατροπή των επενδύσεων σε ανάπτυξη.

Κόστος κεφαλαίου και υποδομές

Η μελέτη καταγράφει επίσης ότι η δημοσιονομική εξυγίανση δεν έχει μεταφραστεί ακόμη σε χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου ή σε ουσιαστική βελτίωση των υποδομών. Το κόστος κεφαλαίου παραμένει υψηλό, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην 60ή θέση μεταξύ 69 χωρών, ενώ οι υποδομές παραμένουν στάσιμες στην 40ή θέση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Αυτό σημαίνει ότι, παρά τη βελτίωση σε ορισμένους μακροοικονομικούς δείκτες, το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις παραμένει δύσκολο και συχνά ασταθές.

Η πολυπλοκότητα στην επιχειρηματικότητα

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον Παγκόσμιο Δείκτη Επιχειρηματικής Πολυπλοκότητας 2026 της TMF Group, όπου η Ελλάδα κατατάσσεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ως η χώρα με τη μεγαλύτερη πολυπλοκότητα παγκοσμίως στην άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η εικόνα αυτή αποδίδεται κυρίως στις συχνές νομοθετικές αλλαγές και στις συνεχείς ρυθμιστικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες, αντί να δημιουργούν ένα σταθερό και προβλέψιμο πλαίσιο, εντείνουν την αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις. Η γραφειοκρατία, η αστάθεια των κανόνων και η πολυνομία εξακολουθούν να αποτελούν βασικά εμπόδια για την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις.

Τι δείχνουν οι επενδύσεις

Παράλληλα, η μελέτη επισημαίνει ότι η αύξηση των παγίων επενδύσεων τα τελευταία χρόνια δεν αρκεί από μόνη της για να αντιστρέψει το πρόβλημα της χαμηλής ανταγωνιστικότητας. Κατά την περίοδο 2021–2025, η Ελλάδα κατέγραψε ρυθμούς αύξησης του Ακαθάριστου Σχηματισμού Παγίου Κεφαλαίου πολύ υψηλότερους από τον μέσο όρο της ΕΕ-27, φτάνοντας στο +21,8% το 2021 και στο +21,9% το 2022, έναντι +4,1% και +2,1% για την Ένωση συνολικά.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ΚΕΦΙΜ, η εξέλιξη αυτή αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την αναπλήρωση του επενδυτικού κεφαλαίου που χάθηκε κατά τη δεκαετία της κρίσης και όχι ακόμη τη δημιουργία μιας σταθερής βάσης νέου παραγωγικού κεφαλαίου συγκρίσιμου με αυτό των ευρωπαϊκών εταίρων.

Οι τομείς που καθορίζουν τη μεταρρύθμιση

Σημαντικό εύρημα της μελέτης αποτελεί και η διαπίστωση ότι οι τομείς με τη μεγαλύτερη υστέρηση στον δείκτη Εφαρμογής της Έκθεσης Πισσαρίδη είναι ακριβώς εκείνοι που καθορίζουν την πραγματική μετάφραση των επενδύσεων σε ανταγωνιστικότητα.

Η Δικαιοσύνη, η Εργασία και η Χρηματοδότηση αναδεικνύονται ως τα πεδία όπου οι μεταρρυθμίσεις παραμένουν πιο αργές ή λιγότερο αποτελεσματικές, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η δυνατότητα της οικονομίας να απορροφά επενδύσεις και να τις μετατρέπει σε υψηλότερη παραγωγικότητα, καλύτερες αμοιβές και βιώσιμη ανάπτυξη.

Η ευρωπαϊκή διάσταση

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το policy paper συνδέει τη συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα με τις μεγάλες θεσμικές και δημοσιονομικές επιλογές που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Η Έκθεση Ντράγκι, η Πυξίδα Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο σχεδιασμός του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2028–2034 αναδεικνύουν, σύμφωνα με τη μελέτη, την ανάγκη η Ευρώπη να κινηθεί πέρα από τη λογική των επιδοτήσεων και να εστιάσει σε βαθύτερες αλλαγές στη λειτουργία των αγορών, του ρυθμιστικού πλαισίου και των κεφαλαιαγορών.

Το ΚΕΦΙΜ σημειώνει ότι το νέο ΠΔΠ επικαλείται την Έκθεση Draghi για να δικαιολογήσει ψηφιακές επιδοτήσεις ύψους 51,5 δισ. ευρώ, ωστόσο τα βαθύτερα προβλήματα παραμένουν ο κατακερματισμός των κεφαλαιαγορών και τα ρυθμιστικά εμπόδια.

Η θέση του ΚΕΦΙΜ

Ο πρόεδρος του ΚΕΦΙΜ, Νίκος Ρώμπαπας, υπογραμμίζει ότι η ανταγωνιστικότητα δεν αποτελεί θέμα που αφορά μόνο οικονομολόγους ή μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά έναν βασικό μηχανισμό μέσω του οποίου μια χώρα αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό, τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις για να πετύχει καλύτερες δουλειές, υψηλότερα εισοδήματα και περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες. Όπως σημειώνει, η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα σταθεροποίησης, όμως η επόμενη μεγάλη πρόκληση είναι η παραγωγική αναβάθμιση της οικονομίας, με λιγότερη πολυπλοκότητα, ευκολότερη πρόσβαση σε κεφάλαιο, ταχύτερη εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και ένα πιο φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ο ίδιος τονίζει ότι η ίδια ανάγκη ισχύει και για την Ευρώπη συνολικά. Αν η ευρωπαϊκή απάντηση περιοριστεί σε περισσότερες επιδοτήσεις χωρίς ουσιαστικές θεσμικές αλλαγές, η ΕΕ δεν θα μπορέσει να σταθεί αποτελεσματικά στον ολοένα και εντονότερο παγκόσμιο ανταγωνισμό. Για τον λόγο αυτό, η μελέτη θέτει στο επίκεντρο την ανάγκη για λιγότερα εμπόδια, βαθύτερες κεφαλαιαγορές, περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις και ένα πιο φιλικό πλαίσιο για την καινοτομία και την εργασία.

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, τα συμπεράσματα της μελέτης δείχνουν ότι η ανταγωνιστικότητα δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά ένας καθοριστικός παράγοντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών και την ανθεκτικότητα απέναντι στις κρίσεις. Για την Ελλάδα, η πρόκληση δεν είναι μόνο να αυξήσει τις επενδύσεις ή να βελτιώσει επιμέρους δείκτες, αλλά να διαμορφώσει ένα συνεκτικό θεσμικό και παραγωγικό περιβάλλον που θα επιτρέπει στις επενδύσεις να αποδίδουν πραγματικά και στην οικονομία να λειτουργεί πιο ανοιχτά, πιο αποτελεσματικά και πιο δημιουργικά.

Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
economy
ΚΕΦΙΜ: Η Ελλάδα χάνει έδαφος στην ανταγωνιστικότητα παρά την επενδυτική ανάκαμψη
Economy

Οι 3 «πληγές» που κρατούν καθηλωμένη την οικονομία
Εστίαση: Γιατί «έπεσε» ο τζίρος το πρώτο τρίμηνο
Economy

Γιατί πέφτει ο τζίρος στην εστίαση;
Κυριάκος Πιερρακάκης: Απασφαλίσαμε τη βόμβα του χρέους
Economy

Πιερρακάκης: Απασφαλίσαμε τη βόμβα του χρέους
Υπουργείο Ανάπτυξης: Αιχμηρή απάντηση στην «γκρίνια» Παντελιάδη
Economy

Αιχμηρή απάντηση ΥΠΑΝ στην «γκρίνια» Παντελιάδη
Φτώχεια: Σε κίνδυνο ένας στους πέντε πολίτες στην Ελλάδα
Economy

Σε κίνδυνο φτώχειας 1 στους 5 στην Ελλάδα
Μέτρα στήριξης: Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια για την ενίσχυση των 150 ευρώ
Economy

Τι ισχύει για την επιδότηση στο diesel και το επίδομα των 150 ευρώ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Αμοιβές: Ποιοι κλάδοι παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες αποκλίσεις ανάμεσα στα δύο φύλα
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Αμοιβές σύμφωνα με την εργασία κι όχι το φύλο

Στην Ελλάδα η μόνη ηλικιακή κατηγορία όπου οι γυναίκες έχουν καλύτερες αμοιβές από τους άνδρες είναι κάτω των 25 ετών - Τι προβλέπει σ/ν του υπουργείου Εργασίας

Κώστας Παπαδής
Αριστοτέλης Παντελιάδης: Γκρίνια για το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους
Business

«Γκρίνια» Παντελιάδη για το πλαφόν στα σούπερ μάρκετ

Τι ανέφερε ο Αριστοτέλης Παντελιάδης για τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης, τον ανταγωνισμό στα σούπερ μάρκετ και το ενδεχόμενο νέου κύκλου ανατιμήσεων

Δημήτρης Χαροντάκης
Motor Oil: Νέα ώθηση στο FSRU στον Κορινθιακό από τη συμφωνία με τη Mercuria
Ενέργεια

Το «Διώρυγα Gas» φέρνει τη Mercuria στην ελληνική αγορά LNG

Σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις με τον ΔΕΣΦΑ για τα κρίσιμα συνοδευτικά έργα, απαραίτητα για την ανάπτυξη του FSRU, με τις δύο πλευρές να αναζητούν κοινό βηματισμό

Μάχη Τράτσα
Ελληνική ναυτιλία: Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά τον χρόνο
Ναυτιλία

Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά της ναυτιλίας

Η ελληνική εφοπλιστική κοινότητα επενδύει ετησίως περίπου 1,5 δισ. δολάρια σε τομείς όπως τα ακίνητα, η ενέργεια, ο τουρισμός και οι τράπεζες

Λάμπρος Καραγεώργος
Γιώργος Στάσσης: Ιστορικό ορόσημο η ΑΜΚ της ΔΕΗ
Business

Στάσσης: Ιστορικό ορόσημο η ΑΜΚ της ΔΕΗ

Ο Γιώργος Στάσσης πρόεδρος και CEO της ΔΕΗ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στο Euronext Athens – Στο ταμπλό οι νέες μετοχές της ΑΜΚ

Χρήστος Κολώνας
ΕΚΤ: «Γεράκια» και «περιστέρια» συντάσσονται στη γραμμή αύξησης των επιτοκίων
World

Μπαίνει στις ράγες η αύξηση επιτοκίων από ΕΚΤ - Τα σήματα

Ολο και περισσότερα στελέχη της ΕΚΤ μιλούν πλέον ξεκάθαρα για ανάγκη αύξησης των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Ιουνίου

Μελίνα Ζιάγκου
Citi: Τι φέρνει για την Jumbo το νέο μοντέλο franchise
Business

Citi: Τι φέρνει για την Jumbo το νέο μοντέλο franchise

Η νέα συμφωνία επεκτείνει την ήδη υφιστάμενη συνεργασία franchise μεταξύ Jumbo και BALFIN

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕΚΤ: Το crash test για την ιδιωτική πίστωση – Ποιοι τομείς είναι ευάλωτοι
World

Ποιοι κινδυνεύουν εάν «σκάσει» η ιδιωτική πίστη

Η άσκηση προσομοίωσης της ΕΚΤ για να ιχνηλατήσει την μετάδοση μιας κρίσης που μπορεί να προκληθεί από την ιδιωτική πίστωση

Τζούλη Καλημέρη
Περισσότερα από Economy
ΚΕΦΙΜ: Η Ελλάδα χάνει έδαφος στην ανταγωνιστικότητα παρά την επενδυτική ανάκαμψη
Economy

Οι 3 «πληγές» που κρατούν καθηλωμένη την οικονομία

Η χώρα κατατάσσεται 50ή μεταξύ 69 οικονομιών στην Παγκόσμια Επετηρίδα του IMD - Νέα μελέτη του ΚΕΦΙΜ αναδεικνύει ότι οι επενδύσεις δεν αρκούν χωρίς θεσμικές αλλαγές

Κυριάκος Πιερρακάκης: Απασφαλίσαμε τη βόμβα του χρέους
Economy

Πιερρακάκης: Απασφαλίσαμε τη βόμβα του χρέους

Τι είπε ο ΥΠΕΘΟ Κυριάκος Πιερρακάκης για το παραγωγικό μοντέλο της επόμενης δεκαετίας

Υπουργείο Ανάπτυξης: Αιχμηρή απάντηση στην «γκρίνια» Παντελιάδη
Economy

Αιχμηρή απάντηση ΥΠΑΝ στην «γκρίνια» Παντελιάδη

Τι αναφέρουν στον ΟΤ πηγές από το Υπουργείο Ανάπτυξης για την κριτική που άσκησε ο επικεφαλής της αλυσίδας σούπερ μάρκετ METRO – Επίκειται ραντεβού με τον νέο πρόεδρο της ΕΣΕ, Διαμαντή Μασούτη

Φτώχεια: Σε κίνδυνο ένας στους πέντε πολίτες στην Ελλάδα
Economy

Σε κίνδυνο φτώχειας 1 στους 5 στην Ελλάδα

Η φτώχεια στην Ελλάδα καταλαμβάνει το τέταρτο υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ, πίσω μόνο από Λιθουανία, Λετονία και Βουλγαρία

Μέτρα στήριξης: Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια για την ενίσχυση των 150 ευρώ
Economy

Τι ισχύει για την επιδότηση στο diesel και το επίδομα των 150 ευρώ

Παρατείνεται η επιδότηση diesel και τον Ιούνιο - Σε 825 εκατ. ευρώ εκτιμάται το συνολικό κόστος για τα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση

Νέο πλαίσιο για τις ξένες επενδύσεις: Φορολογικά κίνητρα και fast track αδειοδοτήσεις
Economy

Κίνητρα έως 50 εκατ. για στρατηγικές ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα

Το υπουργείο Ανάπτυξης προωθεί σχέδιο νόμου για να προσελκύσει ξένες επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς όπως η βιομηχανία, η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, τα logistics και η βιοτεχνολογία

Ακατάσχετος λογαριασμός: Τι ισχύει όταν υπάρχουν συνδικαιούχοι
Economy

Ακατάσχετος λογαριασμός - Η λεπτομέρεια που γίνεται παγίδα

Πώς να μην βρεθείτε μπροστά σε εκπλήξεις νομίζοντας ότι ο κοινός λογαριασμός είναι ακατάσχετος

Latest News
Greece Is One of the World’s Hottest Climate Crisis Hot Spots
English Edition

Greece Is One of the World’s Hottest Climate Crisis Hot Spots

A Lancet report warns that heat-related deaths in Greece could reach 2,000 per summer by 2040, as the country faces rising temperatures, drought, and disease

SK Hynix: Σε αποτίμηση 1 τρισ. δολ., καθώς η άνθηση ΑΙ ανεβάζει τις μετοχές τσιπ της Νότιας Κορέας
Tεχνητή νοημοσύνη

Στο 1 τρισ. δολ. η αποτίμηση της SK Hynix

Η SK Hynix ακολουθεί την Samsung Electronics στην αποτίμηση άνω του 1 τρισ. επωφελούμενη από το κύμα άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης

Πετρέλαιο: Υποχωρεί στα 98 δολ. καθώς οι traders αναμένουν πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν
Commodities

Έπεσε στα 98 δολ. το πετρέλαιο - Με το βλέμμα στο Ορμούζ οι αγορές

Το φυσικό αέριο δεν ακολουθεί το πετρέλαιο, σημειώνοντας άνοδο λόγω μείωσης της παραγωγής στις ΗΠΑ και αύξηση της ζήτησης

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Άνδρος: Οι Times «ανακαλύπτουν» την αυθεντικότητα του νησιού
Τουρισμός

Οι Times «ανακαλύπτουν» την αυθεντικότητα της Άνδρου

Εκτενές αφιέρωμα με τίτλο «17 από τα καλύτερα και γαλήνια ελληνικά νησιά» η Άνδρος ξεχωρίζει ως ο καλύτερος ελληνικός νησιωτικός προορισμός

Ενέργεια: Mega deal Γερμανίας – Καναδά για εισαγωγή LNG
Φυσικό αέριο

Mega deal Γερμανίας - Καναδά για εισαγωγή LNG

Το φυσικό αέριο που θα καλύψει μέρος των αναγκών της Γερμανίας για ενέργεια θα προέρχεται από το έργο Ksi Lisims LNG κοντά στη λωρίδα της Αλάσκας

Γυμνάσια: Τελευταία ημέρα σήμερα για τους μαθητές
Κοινωνία

Λήξη μαθημάτων για τα γυμνάσια σήμερα

Τελευταίο κουδούνια για τα γυμνάσια της χώρας – Τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026

Lee Jeans Sold for Up to $1 Billion in Major Denim Shake-Up
English Edition

Lee Jeans Sold for Up to $1 Billion in Major Denim Shake-Up

Iconic Lee Jeans is changing hands in one of the apparel industry's biggest deals of the year, with Authentic Brands Group set to take over from Kontoor Brands

ΕΛ.Α.Σ.: Ο Τσίπρας επιστρέφει και κεντρίζει το ενδιαφέρον των ξένων ΜΜΕ
Πολιτική

ΕΛ.Α.Σ.: Ο Τσίπρας επιστρέφει και κεντρίζει το ενδιαφέρον των ξένων ΜΜΕ

Στις σελίδες των μεγαλύτερων ειδησεογραφικών διαδικτυακών σελίδων ανά τον κόσμο φιλοξενείται η είδηση πως ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στην ενεργό πολιτική σκηνή με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.).

Στράτος Ιωακείμ
«Παγώνει» η υποχρεωτική απόσυρση παλαιών ταξί
Μεταφορές

«Παγώνει» η υποχρεωτική απόσυρση παλαιών ταξί

Το μέτρο θα είναι προσωρινό μέχρι να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα επιδότησης για την αγορά ή μίσθωση νέων οχημάτων

Κώστας Ντελέζος
Τουρισμός: Σαντορίνη, Σαλαμίνα, Μύκονος ξεπερνούν ακόμη και την Αττική σε τουριστική  πυκνότητα
Τουρισμός

Οι κλίνες «πνίγουν» Σαντορίνη, Μύκονο και Αργοσαρωνικό

Ο ελληνικός τουρισμός σε σταυροδρόμι - Νέα έκθεση καταδεικνύει τη βαθιά οικονομική εξάρτηση των νησιών από την τουριστική κίνηση

Μάχη Τράτσα
Μασούτης – Θεοδωρικάκος: Κρίσιμη συνάντηση για πλαφόν, ακρίβεια και ανατιμήσεις
Business

«Τετ α τετ» Θεοδωρικάκου - Μασούτη με φόντο το αγκάθι του πλαφόν

Μασούτης και Θεοδωρικάκος θα έχουν μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά και τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Γιώργος Μανέττας
Όμιλος Διβάνη: Σε επίπεδα συγκρίσιμα με το 2025 οι επιδόσεις του 2026
Τουρισμός

Καθαρά κέρδη 28 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο Διβάνη

Ο Όμιλος Διβάνης πραγματοποίησε τζίρο στα 78,8 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 76,7 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 3%

Λάμπρος Καραγεώργος
METRO ΑΕΒΕ: Επενδύσεις 280 εκατ. ευρώ και 150 νέα καταστήματα την τριετία 2026-2029
Τρόφιμα – ποτά

Επενδύσεις 280 εκατ. από την METRO και 150 νέα καταστήματα

Στα 1,67 δισ. ευρώ οι πωλήσεις για το 2025 της METRO AEBE - «Όχημα» το retail και το e-shop, παρά τη στασιμότητα στο HoReCa  

Δημήτρης Χαροντάκης
Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Επενδύσεις 100 εκατ. ευρώ και στόχος οι 700.000 επιβάτες
Μεταφορές

Νέα εποχή για το αεροδρόμιο Καλαμάτας με επενδύσεις 100 εκατ.

Ενισχύεται η διεθνή παρουσία της Πελοποννήσου με το αεροδρόμιο Καλαμάτας στον ευρωπαϊκό αεροπορικό χάρτη

Λάμπρος Καραγεώργος
Ας μιλήσουμε λοιπόν για το χρέος, κύριε πρωθυπουργέ
Experts

Ας μιλήσουμε για το χρέος

Η εντυπωσιακή μείωση του εξωτερικού κρατικού χρέους των τελευταίων ετών δεν στηρίχθηκε πρωτίστως σε υψηλά δημοσιονομικά πλεονάσματα

Κωνσταντίνος Γάτσιος
ΔΕΗ: Επενδύσεις από 2,3 έως 8 δισ. ευρώ για τα data centers στη Δ. Μακεδονία
Tεχνητή νοημοσύνη

ΔΕΗ: Η ΑΜΚ τελείωσε, τα data centers έρχονται...

Στα 2,3 δισ. ευρώ το συνολικό ύψος της επένδυσης για το Mega Data Center 300 MW στη Δ. Μακεδονία - Στα 1,2 δισ. ευρώ τα κεφάλαια της ΔΕΗ

Χρήστος Κολώνας

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies