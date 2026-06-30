Amazon: Στα δικαστήρια της Αυστραλίας για αθέμιτους όρους σύμβασης συνδρομής Prime

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Στο δικαστήριο οδηγεί την αυστραλιανή μονάδα της Amazon η ρυθμιστική αρχή ανταγωνισμού της Αυστραλίας, ισχυριζόμενη ότι οι αθέμιτοι όροι στις συμβάσεις συνδρομής Prime επέτρεψαν στην εταιρεία να εισαγάγει διαφημίσεις στην πλατφόρμα streaming βίντεο.

Η Αυστραλιανή Επιτροπή Ανταγωνισμού και Καταναλωτών (ACCC) δήλωσε σε ανακοίνωσή της την Τρίτη ότι η Amazon Australia φέρεται να χρησιμοποίησε αθέμιτους όρους μεταξύ Νοεμβρίου 2023 και Αυγούστου 2025 για να κάνει αλλαγές στις συμβάσεις Prime Video, σύμφωνα με το CNBC.

Οι συμβάσεις, ανέφερε η ACCC, απαιτούσαν από περισσότερους από ένα εκατομμύριο ετήσιους συνδρομητές Prime στη χώρα να δέχονται διαφημίσεις ή να πληρώνουν επιπλέον 2,99 δολάρια Αυστραλίας ($2,05) ανά μήνα για μια επιλογή χωρίς διαφημίσεις όταν η Amazon εισήγαγε διαφημίσεις στην υπηρεσία Prime Video τον Ιούλιο του 2024, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων εάν επέλεγαν να ακυρώσουν τη συνδρομή τους.

«Ισχυριζόμαστε ότι η Amazon AU συμπεριέλαβε πολλαπλούς αθέμιτους όρους στις συμβάσεις της με τους ετήσιους συνδρομητές Prime της Αυστραλίας και στη συνέχεια βασίστηκε σε ορισμένους από αυτούς τους όρους για να εισάγει διαφημίσεις στο Amazon Prime Video», δήλωσε η πρόεδρος της ρυθμιστικής αρχής, Τζίνα Κας-Γκότλιμπ.

Ο εκβιασμός της Amazon

«Οι καταναλωτές που ήθελαν να αποφύγουν τις διαφημίσεις δεν είχαν άλλη επιλογή από το να πληρώσουν περισσότερα για να διατηρήσουν την υπηρεσία στην οποία είχαν αρχικά εγγραφεί», ανέφερε η Κας-Γκότλιμπ, σύμφωνα με αυστραλιανά μέσα.

«Όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εξισορροπούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στις τυποποιημένες συμβάσεις τους με τους καταναλωτές, ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι δίκαιες», δήλωσε η Κας-Γκότλιμπ.

Η ACCC ζητά αποζημίωση καταναλωτών, κυρώσεις, έξοδα, δηλώσεις και άλλες κυρώσεις.

Οι συμβάσεις της τοπικής μονάδας της Amazon διερευνήθηκαν από την ρυθμιστική αρχή, αφού έλαβε αναφορές από καταναλωτές μετά την εισαγωγή διαφημίσεων από την εταιρεία στο Prime Video τον Ιούλιο του 2024, ανέφερε η ACCC σε ανακοίνωσή της.

«Εξετάζουμε λεπτομερώς την υπόθεση που υπέβαλε η ACCC. Έχουμε συνεργαστεί με την ACCC καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνάς της και παραμένουμε επικεντρωμένοι στην παροχή της καλύτερης εμπειρίας στους Αυστραλούς πελάτες μας», δήλωσε εκπρόσωπος της Amazon Australia στο CNBC.

Η είδηση ​​έρχεται μετά την άνοδο των μετοχών της Amazon κατά 3,2% τη Δευτέρα, εν μέσω αναφορών για ισχυρότερη από την αναμενόμενη καταναλωτική ζήτηση κατά τη διάρκεια της εκτεταμένης εκδήλωσης Prime Day της εταιρείας στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων Adobe Analytics, οι διαδικτυακοί αγοραστές στις ΗΠΑ δαπάνησαν περισσότερα από 26,4 δισεκατομμύρια δολάρια από τις 23 Ιουνίου έως τις 26 Ιουνίου.