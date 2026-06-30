Compact φορτηγά: Μπορούν τα φθηνά, μικρά φορτηγάκια να επιστρέψουν;

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Οι επιλογές για τον Αμερικανό καταναλωτή που αναζητά οικονομικό compact φορτηγό έχουν πλέον περιοριστεί σημαντικά: είτε θα πληρώσει ακριβά είτε θα συμβιβαστεί με ελάχιστες διαθέσιμες επιλογές.

Οι εποχές που η αγορά προσέφερε μικρά και προσιτά φορτηγά, όπως τα Chevrolet S-10 και Dodge Ram 50, έχουν περάσει. Εδώ και περίπου μία δεκαετία, οι αυτοκινητοβιομηχανίες εγκατέλειψαν την κατηγορία των compact pickup, στρέφοντας το ενδιαφέρον τους σε μεγαλύτερα, βαρύτερα και σαφώς πιο κερδοφόρα μοντέλα, επισημαίνει η Wall Street Journal.

Το ερώτημα πλέον είναι αν η αγορά είναι έτοιμη για την επιστροφή των μικρών pickup.

Η νεοφυής Slate Auto, η οποία υποστηρίζεται από τον Τζεφ Μπέζος, σχεδιάζει να λανσάρει αργότερα μέσα στη χρονιά ένα πλήρως ηλεκτρικό pickup με τιμή εκκίνησης περίπου 25.000 δολάρια. Το όχημα θα είναι μικρότερο ακόμη και από ένα Toyota Corolla. Παράλληλα, η Ford ετοιμάζει για το 2027 ένα τετράθυρο ηλεκτρικό pickup, με αρχική τιμή κοντά στις 30.000 δολάρια, ενώ η Ram της Stellantis εξετάζει την εισαγωγή στις ΗΠΑ του compact Rampage, το οποίο ήδη διατίθεται στη Νότια Αμερική.

«Υπάρχει χώρος στο χαμηλότερο άκρο της αγοράς για τέτοιου είδους οχήματα», εκτιμά ο αντιπρόεδρος της AutoForecast Solutions, Σαμ Φιοράνι. Το ζητούμενο, ωστόσο, είναι αν υπάρχει και επαρκής ζήτηση.

Πριν από περίπου δύο δεκαετίες, τα compact φορτηγά, τα μικρά δίθυρα pickup με μονή καμπίνα αντιπροσώπευαν σχεδόν το 4% των συνολικών πωλήσεων της κατηγορίας στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την Edmunds. Σήμερα, η μοναδική πραγματική επιτυχία στην κατηγορία είναι το Ford Maverick, το οποίο παρουσιάστηκε το 2021. Αν και είναι μεγαλύτερο από τα παραδοσιακά compact pickup του παρελθόντος, παραμένει μικρότερο από το Ranger και έχει κερδίσει σημαντικό μερίδιο αγοράς.

Το 2025 οι πωλήσεις του Maverick ανήλθαν σε περίπου 155.000 μονάδες, αυξημένες κατά 18% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Μαζί με το Hyundai Santa Cruz, συνέβαλαν ώστε το μερίδιο των compact pickup να αυξηθεί από μόλις 1% το 2021 σε περίπου 6,7% της αγοράς πέρυσι.

Τα compact φορτηγά απέχουν πολύ από την ακμή τους

Παρά τη βελτίωση αυτή, η κατηγορία απέχει πολύ από την ακμή της. Το 1986 είχαν πωληθεί στις ΗΠΑ περίπου 1,4 εκατ. compact pickup, που αντιστοιχούσαν σε περισσότερο από το ήμισυ των συνολικών πωλήσεων της κατηγορίας. Αντίθετα, το 2025 τα Maverick και Santa Cruz συγκέντρωσαν μόλις 180.550 πωλήσεις, σε μια συνολική αγορά 3,1 εκατ. pickup. Την κυριαρχία εξακολουθούν να διατηρούν τα μεγάλου μεγέθους μοντέλα, όπως το Ford F-150, το Chevrolet Silverado και το Toyota Tacoma.

Ο Ριτς Κλάμπεν, αντιπρόσωπος των Ford και Jeep-Ram στο Οχάιο, θυμάται την εποχή που το μικρό Ford Ranger ήταν από τα πιο δημοφιλή μοντέλα στις αντιπροσωπείες. Εκτιμά ότι ένα πραγματικά μικρό και οικονομικό pickup θα έβρισκε και σήμερα αγοραστές. «Αν η τιμή είναι σωστή, θα υπάρχει ζήτηση», σημειώνει.

Ο ίδιος θεωρεί επίσης ότι η Ford δεν έχει καταφέρει να καλύψει πλήρως τη ζήτηση για το Maverick, ιδιαίτερα στις υβριδικές και βασικές εκδόσεις, οι οποίες ξεκινούν από περίπου 29.000 δολάρια.

Ωστόσο, η ανάπτυξη ενός πραγματικά οικονομικού pickup δεν είναι εύκολη υπόθεση. Οι περισσότεροι Αμερικανοί καταναλωτές προτιμούν πλέον τετράθυρα μοντέλα με μεγαλύτερη καμπίνα, γεγονός που αυξάνει το κόστος παραγωγής. Το νέο pickup της Slate, με τιμή εκκίνησης 24.950 δολάρια, διαθέτει μόλις δύο πόρτες, στοιχείο που κάνει αρκετούς αναλυτές επιφυλακτικούς για την εμπορική του επιτυχία.

«Το γεγονός ότι είναι δίθυρο με κάνει να αμφιβάλλω αν μπορεί να απευθυνθεί στον μέσο καταναλωτή», σχολιάζει ο αναλυτής της AutoPacific, Ρόμπι ΝτεΓκραφ.

Αντίθετα, το νέο ηλεκτρικό pickup της Ford αναμένεται να διαθέτει τέσσερις πόρτες και πλήρες σύστημα ψυχαγωγίας, διατηρώντας παράλληλα την τιμή κοντά στις 30.000 δολάρια.

Η αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τα compact pickup δεν περνά απαρατήρητη ούτε από άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες. Η Toyota, που επίσης διέθετε στο παρελθόν μικρά pickup, εξετάζει το ενδεχόμενο να επαναφέρει ένα αντίστοιχο μοντέλο στην αμερικανική αγορά.

«Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την επιτυχία των Ford Maverick και Hyundai Santa Cruz», δήλωσε ο Σαμ ντε λα Γκάρζα, επικεφαλής σχεδιασμού προϊόντων φορτηγών της Toyota North America. Παρ’ όλα αυτά, οι δίθυρες εκδόσεις του Tacoma αντιστοιχούσαν μόλις στο 4,5% των συνολικών πωλήσεών του πέρυσι, γεγονός που δείχνει ότι οι προτιμήσεις των Αμερικανών οδηγών έχουν αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια.