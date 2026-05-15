Toyota: Νέα επένδυση-μαμούθ 2 δισ. δολαρίων στο Τέξας για εργοστάσιο αυτοκινήτων

Αίτηση έγκρισης για την κατασκευή μιας νέας μονάδας παραγωγής στο Τέξας υπέβαλε η Toyota Motor Corp., καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει τις αυτοκινητοβιομηχανίες να ενισχύσουν την παραγωγή στις ΗΠΑ.

Η τοποθεσία θα βρίσκεται στην κομητεία Μπέξαρ με συνολική επένδυση 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με έγγραφο που υποβλήθηκε την Παρασκευή στον Ελεγκτή Δημόσιων Λογαριασμών του Τέξας. Το νέο εργοστάσιο θα δημιουργήσει 2.000 νέες θέσεις εργασίας, σύμφωνα με το έγγραφο, το οποίο αναφέρει το Bloomberg.

Η προτεινόμενη επέκταση από τον μεγαλύτερο κατασκευαστή αυτοκινήτων στον κόσμο, η οποία θα δημιουργήσει μια νέα γραμμή συναρμολόγησης παράλληλα με ένα υπάρχον εργοστάσιο φορτηγών, αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης τάσης των παγκόσμιων αυτοκινητοβιομηχανιών που επιδιώκουν στρατηγικές παραγωγής γύρω από την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ και τη μετατόπιση της καταναλωτικής ζήτησης. Η κίνηση αυτή θα εμβαθύνει το αποτύπωμα παραγωγής της Toyota στη μεγαλύτερη αγορά της σε μια εποχή που η Ford Motor Co., η Nissan Motor Co. και άλλοι ανταγωνιστές αποσύρονται.

«Με την πιθανότητα το καθεστώς υψηλών δασμών των ΗΠΑ να παραμείνει σε ισχύ για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι αυτοκινητοβιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης της Toyota, φαίνεται να επανεκτιμούν την κατανομή παραγωγής ανά μοντέλο οχήματος», δήλωσε ο ανώτερος αναλυτής αυτοκινήτων του Bloomberg Intelligence, Τατσούο Γιόσιντα. Η νέα εγκατάσταση θα μπορούσε να βοηθήσει την Toyota να θωρακιστεί περαιτέρω μεταφέροντας την παραγωγή του φορτηγού Tacoma στις ΗΠΑ από το Μεξικό, πρόσθεσε.

Ένας εκπρόσωπος της Toyota στις ΗΠΑ δήλωσε στο Bloomberg ότι δεν έχει τίποτα άλλο να ανακοινώσει αυτή τη στιγμή, προσθέτοντας ότι «η φιλοσοφία παραγωγής μας είναι να κατασκευάζουμε όπου πουλάμε και να αγοράζουμε όπου κατασκευάζουμε».

H Toyota απαντά στους δασμούς Τραμπ

«Αξιολογούμε τακτικά το αποτύπωμα παραγωγής μας για να διασφαλίσουμε ότι παραμένουμε ανταγωνιστικοί και ευθυγραμμισμένοι με τη ζήτηση των πελατών», ανέφερε η εταιρεία σε αναφορά προς το Bloomberg News. «Αυτό αντικατοπτρίζει τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας να επενδύουμε στην περιοχή της Βόρειας Αμερικής, στην τοπική παραγωγή, σε θέσεις εργασίας και στους προμηθευτές».

Η κατασκευή θα ξεκινήσει φέτος και θα ολοκληρωθεί το 2029, με τις λειτουργίες να ξεκινούν το 2030, σύμφωνα με την αίτηση.

Ο Κέντα Κον, διευθύνων σύμβουλος της Toyota, είχε ήδη υπαινιχθεί την επέκταση κατά τη διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης για τα κέρδη την περασμένη εβδομάδα, όταν είπε ότι το κλειδί για την αξιοποίηση της παραγωγικής ικανότητας περιλάμβανε την κατασκευή νέων εργοστασίων.

Η προτεινόμενη τοποθεσία στο Τέξας – που ονομάστηκε «Project Orca» – περιλαμβάνει τα σχέδια της Toyota να επεκτείνει την παραγωγή στις ΗΠΑ μέσω της δημιουργίας μιας νέας γραμμής συναρμολόγησης παραγωγής. Η Toyota παράγει δύο φορτηγά – το Tundra και το Sequoia – στο υπάρχον εργοστάσιό της στο Σαν Αντόνιο του Τέξας. Συναρμολόγησε σχεδόν 200.000 οχήματα το 2025 και απασχολεί περίπου 3.700 άτομα.

Η Toyota δήλωσε τον Νοέμβριο ότι θα επενδύσει έως και 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε τοπικά έργα για την ενίσχυση της παραγωγής, σε απάντηση στους δασμούς 15% του Τραμπ σε αυτοκίνητα και ανταλλακτικά αυτοκινήτων που εισάγονται στις ΗΠΑ από την Ιαπωνία.

Τα σχέδια περιλαμβάνουν μια δέσμευση 912 εκατομμυρίων δολαρίων για την αύξηση της παραγωγής υβριδικών εξαρτημάτων και οχημάτων σε πέντε πολιτείες. Ανέφερε ότι τα εργοστάσια στη Δυτική Βιρτζίνια, το Κεντάκι, το Μισισιπή, το Τενεσί και το Μιζούρι θα δουν 252 νέες θέσεις εργασίας ως αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας.