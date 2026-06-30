Ναδάλ: Πρωταθλητής στο τένις και στο… business

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Έχοντας περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στο τένις, ο Ράφα Ναδάλ ζούσε σε ξενοδοχεία, κάνοντας το συγκεκριμένο τομέα εξαιρετικά οικείο και κατά συνέπεια προσφιλή.

«Αυτό έκανα στα μισά της ζωής μου και ξέρω τι μου αρέσει περισσότερο», υπογράμμισε στο CNBC. Έτσι, το να ανοίξει τη δική του αλυσίδα ξενοδοχείων, ήταν φυσικό.

Τα Zel Hotels του Ναδάλ

Ο 22 φορές νικητής Grand Slam, ο οποίος αποσύρθηκε από το αγωνιστικό τένις τον Νοέμβριο του 2024, μόλις άνοιξε το τέταρτο ξενοδοχείο του στα Κανάρια Νησιά, στη Φουερτεβεντούρα, υπό την επωνυμία φιλοξενίας «Zel Hotels», η οποία ιδρύθηκε το 2022 σε συνεργασία με την Meliá Hotels International.

Η μάρκα άνοιξε το πρώτο της ξενοδοχείο, το ZEL Mallorca, το 2023. Ακολούθησαν ξενοδοχεία στην Κόστα Μπράβα στην Ισπανία και την Πούντα Κάνα στη Δομινικανή Δημοκρατία.

«Δεν είμαι από τους ανθρώπους που τους αρέσει να ξυπνούν το πρωί και να μην ξέρουν τι να κάνουν, και ο στόχος μου ήταν να συνεχίσω να εργάζομαι σκληρά», ανέφερε ο Ναδάλ στην Τάνια Μπράιερ για το «CNBC Meets».

«Με τον ίδιο τρόπο που έχτισα μια κληρονομιά στο γήπεδο, τώρα είναι η στιγμή να χτίσω μια κληρονομιά και εκτός γηπέδου».

Τα μαθήματα του πρωταθλητή

Ο γεννημένος στη Μαγιόρκα, Ράφα Ναδάλ, πρόσθεσε ότι οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να ξοδεύουν περισσότερα σε εμπειρίες, καθιστώντας τη φιλοξενία έναν αναπτυσσόμενο τομέα για επενδύσεις.

Ωστόσο, η οικοδόμηση ενός σημαντικού brand ήταν «μια πρόκληση στην αρχή», καθώς ο χώρος είναι τόσο ανταγωνιστικός.

Ο Ναδάλ, ο οποίος κέρδισε τον αριθμό ρεκόρ των 14 τίτλων στο Γαλλικό Όπεν και δύο χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια, επισήμανε πως ο αθλητισμός τον δίδαξε «να ανέχεται την απογοήτευση, μαθαίνεις να λειτουργείς ως ομάδα, μαθαίνεις να αποδέχεσαι ότι μερικές φορές χάνεις, πρέπει να διαχειρίζεσαι τις νίκες, γιατί δεν έχει σημασία αν κερδίσεις, πρέπει να παίξεις την επόμενη μέρα».

Περιέγραψε πώς πέρασε έναν χρόνο αναρρώνοντας από χειρουργική επέμβαση στο ισχίο το 2023, χωρίς να γνωρίζει ότι θα έπρεπε να αποσυρθεί, κάτι που τελικά έκανε.

«Δεν ήταν εύκολο, αλλά όταν ήξερα ότι ήταν το τέλος για μένα, ήταν μια αλλαγή στη ζωή μου αφού έκανα σχεδόν το ίδιο πράγμα σε όλη μου τη ζωή, αλλά ήμουν προετοιμασμένος γι′ αυτό και ήμουν έτοιμος να ανοίξω το επόμενο κεφάλαιο στη ζωή μου».

Το 2025, ο Ναδάλ πούλησε το 44,9% της αθλητικής του ακαδημίας στην ιδιωτική επενδυτική εταιρεία GPF Capital

Γιατί επενδύει σε φιλοξενία, εκπαίδευση και αθλητισμό

Τα επιχειρηματικά ενδιαφέροντα του Ναδάλ εκτείνονται στους τομείς της φιλοξενίας, της εκπαίδευσης και του αθλητισμού, με πολλές από τις επενδύσεις του να διαχειρίζεται η οικογενειακή του εταιρεία χαρτοφυλακίου, Aspemir.

Πριν από τα Zel Hotels, ο Nadal άνοιξε την Ακαδημία Rafa Nadal στη Μαγιόρκα το 2016 για προπονητές τένις υψηλού επιπέδου, η οποία έχει πλέον εξελιχθεί σε ένα διεθνές δίκτυο ακαδημιών τένις και αθλητικών κέντρων σε χώρες όπως το Μεξικό, η Ελλάδα, το Κουβέιτ, το Χονγκ Κονγκ και η Δομινικανή Δημοκρατία.

«Νομίζω ότι κάθε μέρα έχεις όλο και περισσότερους ανθρώπους με περισσότερες πληροφορίες ότι η φροντίδα του σώματός σου είναι εξαιρετικά σημαντική τώρα, επομένως επενδύστε στην εκπαίδευση των παιδιών, επενδύστε στην ευημερία και στον αθλητισμό», είπε ο Ναδάλ.

Το 2025, ο Ναδάλ πούλησε το 44,9% της Ακαδημίας στην ιδιωτική επενδυτική εταιρεία GPF Capital, μια συναλλαγή αξίας περίπου 94 εκατομμυρίων ευρώ, περίπου 107 εκατομμυρίων δολαρίων. Η συμφωνία άφησε τον Ναδάλ με ποσοστό 55,1% και πλειοψηφικό έλεγχο.

«Αυτό είναι κάτι που, φυσικά, αποτελεί ένα έργο ζωής για μένα, πολύ προσωπικό, αλλά ταυτόχρονα, η εταιρεία έχει αναπτυχθεί τα τελευταία δύο χρόνια και νιώσαμε ότι χρειαζόμασταν βοήθεια για να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε και να επεκτείνουμε», είπε.