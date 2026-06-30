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Ταχιάος: Σημαντικές επενδύσεις στις υποδομές ενισχύουν τον αναπτυξιακό ρόλο της Θράκης

Ο Νίκος Ταχιάος ξεκαθαρίζει το καθεστώς των διοδίων στην Εγνατία Οδό και αναδεικνύει τις επενδύσεις που ενισχύουν τη στρατηγική σημασία της Θράκης

Επικαιρότητα 30.06.2026, 21:50
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Ταχιάος: Σημαντικές επενδύσεις στις υποδομές ενισχύουν τον αναπτυξιακό ρόλο της Θράκης
Newsroom

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Διευκρινίσεις έδωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος σχετικά με το ισχύον πλαίσιο της Σύμβασης Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, απαντώντας στις ερμηνείες που διατυπώθηκαν μετά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης στη Βουλή για το καθεστώς των δωρεάν διελεύσεων οχημάτων.

Παράλληλα, ο κ. Ταχιάος μίλησε για την στρατηγική σημασία της Θράκης και τις επενδύσεις που υλοποιούνται στην περιοχή.

Ταχιάος: Η Θράκη αποκτά ενισχυμένο αναπτυξιακό ρόλο

Αναφερόμενος στην περιοχή, ο κ. Ταχιάος υπογράμμισε ότι η Θράκη αποτελεί τόπο με ιδιαίτερη στρατηγική σημασία και σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές, λόγω της γεωγραφικής της θέσης. «Η περιοχή εξελίσσεται σε κομβικό σημείο για τις μεταφορές, την ενέργεια και τις διεθνείς εμπορευματικές ροές», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «η Κυβέρνηση υλοποιεί σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές που ενισχύουν τον αναπτυξιακό της ρόλο». «Η αναφορά στην ακριτικότητα, την οποία επικαλέστηκε ο ερωτών βουλευτής, έγινε μόνο για να διαφανεί ότι δεν μπορεί να αποτελέσει επαρκές τεχνικό επιχείρημα για να δικαιολογήσει μία εξαίρεση και πάντως δεν αφορούσε τη Θράκη», διευκρίνισε.

Το καθεστώς των διοδίων στην Εγνατία Οδό

Σχετικά με το καθεστώς του κομίστρου διελεύσεων από την Εγνατία Οδό, ο Υφυπουργός εξήγησε ότι «η κατάργηση της ατέλειας για τα επαγγελματικά οχήματα δεν συνιστά νέα κυβερνητική απόφαση, αλλά πρόβλεψη της Σύμβασης Παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, η οποία ήταν γνωστή από την ημέρα υπογραφής της και ήδη εφαρμόζεται».

Απαντώντας την προηγούμενη Δευτέρα στη Βουλή ο κ. Ταχιάος είχε μάλιστα τονίσει ότι ουδέποτε στη διαδικασία διαβούλευσης των όρων του διαγωνισμού, που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2018 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, είχε περιληφθεί οποιαδήποτε εξαίρεση καταβολής διοδίων για οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα, ενώ με πρωτοβουλία της σημερινής κυβέρνησης υπήρξε στον κυρωτικό νόμο, σχετική διάταξη για τα άτομα με αναπηρία.

Ο  Υφυπουργός επεσήμανε ακόμα ότι για τους ιδιώτες κατοίκους της Θράκης εξακολουθεί να ισχύει το καθεστώς δωρεάν διελεύσεων, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο προς την εταιρεία παραχώρησης, υπενθυμίζοντας πως η σύμβαση, η οποία ενεργοποιήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 2025, προβλέπει μεταβατική περίοδο δύο ετών, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη ένα έτος.

Επιπλέον, ο κ. Ταχιάος διευκρίνισε ότι το Δημόσιο εξακολουθεί να καλύπτει το κόστος των δωρεάν διελεύσεων των πολιτών της Θράκης. Όπως δήλωσε, απαντώντας σε ερώτηση για τη διέλευση μετά τον τρίτο χρόνο, «η επόμενη κυβέρνηση θα γνωρίζει πλέον με ακρίβεια το πραγματικό δημοσιονομικό κόστος αυτής της πολιτικής και θα λάβει τις όποιες αποφάσεις».

Η συντήρηση και αναβάθμιση της Εγνατίας Οδού

Κλείνοντας, ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι η Θράκη παραμένει υψηλά στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης, τόσο μέσω των ειδικών πολιτικών στήριξης, όσο και μέσω των σημαντικών επενδύσεων που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή. Παράλληλα, σημείωσε ότι η Σύμβαση Παραχώρησης προβλέπει εκτεταμένες εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης της Εγνατίας Οδού, με επεμβάσεις για συνολική βελτίωση του αυτοκινητοδρόμου, όπως ασφαλτοστρώσεις και παρεμβάσεις στα τεχνικά έργα, ώστε να διατηρείται υψηλό επίπεδο ασφάλειας και εξυπηρέτησης για όλους τους χρήστες του αυτοκινητοδρόμου.

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