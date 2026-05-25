Ταχιάος: Αυτοψία στα εργοτάξια αναβάθμισης της Εγνατίας Οδού – Παρεμβάσεις για ασφάλεια και καλύτερες μετακινήσεις

Ο Νίκος Ταχιάος επισκέφθηκε τα πρώτα εργοτάξια της Εγνατίας Οδού και υπογράμμισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η οδική ασφάλεια και η επιτάχυνση των έργων

Κατασκευές 25.05.2026, 16:42
Σχολιάστε
Ταχιάος: Αυτοψία στα εργοτάξια αναβάθμισης της Εγνατίας Οδού – Παρεμβάσεις για ασφάλεια και καλύτερες μετακινήσεις
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αυτοψία στα πρώτα εργοτάξια αναβάθμισης της Εγνατία Οδός, πραγματοποίησε σήμερα ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Νίκος Ταχιάος

Ταχιάος: «Μεγάλη πρόκληση η αναβάθμιση της Εγνατίας»

Συγκεκριμένα, ο Υφυπουργός βρέθηκε στα τμήματα του αυτοκινητοδρόμου μεταξύ Κλειδίου και Σίνδου, όπου εκτελούνται οι πρώτες εργασίες ασφαλτόστρωσης, καθώς και στο κεντρικό εργοτάξιο του Αγίου Αθανασίου, το οποίο, εκτός των άλλων, υποστηρίζει και την κατασκευή του δεύτερου κλάδου του άξονα «Χαλάστρα – Εύζωνοι», που έχει ήδη εκκινήσει.

Τον Υφυπουργό ενημέρωσαν για το πρόγραμμα και την πρόοδο των παρεμβάσεων, στελέχη της κατασκευαστικής εταιρείας, στην οποία η εταιρεία παραχώρησης Νέα Εγνατία Οδός Α.Ε. έχει αναθέσει τις εργασίες βαριάς συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου.

Μετά το πέρας της επίσκεψης, ο κ. Ταχιάος δήλωσε: «Από την πρώτη στιγμή έχω δηλώσει ότι η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού αποτελεί μία μεγάλη πρόκληση για την αναβάθμιση ενός οδικού άξονα που έχει αρχίσει να εμφανίζει σημάδια γήρανσης και χρειάζεται εκτεταμένες παρεμβάσεις βαριάς συντήρησης. Ήδη η παραχωρησιούχος εταιρεία έχει ξεκινήσει τις πρώτες εργασίες σε τμήματα όμορα της πόλης της Θεσσαλονίκης, παρεμβάσεις που συμβάλλουν όχι μόνο στη βελτίωση της ποιότητας των μετακινήσεων, αλλά πρωτίστως, αποβλέπουν στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας».

Εκτεταμένα εργοτάξια τα επόμενα χρόνια

Όπως εξήγησε ο Υφυπουργός, θα υπάρχουν εκτεταμένα εργοστάξια σε όλο το μήκος της Εγνατίας για τα επόμενα χρόνια.

«Αυτές είναι μόνο η αρχή. Είναι βέβαιο ότι θα υπάρχουν διάσπαρτα εργοτάξια σε όλο το μήκος της Εγνατίας Οδού, για τα αμέσως προσεχή χρόνια, ώστε να αλλάξει άρδην η εικόνα ενός δρόμου, ο οποίος, όταν παραδόθηκε πριν από περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια, αποτέλεσε μία πραγματική τομή για τη Βόρεια Ελλάδα και πρέπει να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στον ίδιο ρόλο. Αντιλαμβάνομαι ότι, σε έναν βαθμό, οι οδηγοί που κινούνται στην Εγνατία Οδό θα βρεθούν αντιμέτωποι με κάποιας μορφής αναστάτωση. Τα μέτωπα είναι πολλά, οι εκκρεμότητες μεγάλες και οι εργασίες βαριές. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οφείλουμε να υπενθυμίζουμε ότι προέχει η ασφάλεια των μετακινήσεων. Γι’ αυτό και οι οδηγοί πρέπει να δίνουν μεγάλη προσοχή στη σήμανση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται κατά περίπτωση και να μην αποκλίνουν από τις οδηγίες. Συνεργαζόμαστε συστηματικά με τον παραχωρησιούχο, ο οποίος παραμένει απολύτως προσηλωμένος στις συμβατικές υποχρεώσεις του και έχει αποδείξει στην πράξη την ετοιμότητά του. Στόχος μας είναι να επιταχύνουμε τις εργασίες και παράλληλα να περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις επιβαρύνσεις στην κυκλοφορία. Συμφωνήσαμε πως τις ημέρες αυξημένης εξόδου, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, ο δρόμος θα παραμένει ελεύθερος από εργοτάξια. Ήδη έχει υπάρξει σχετική συνεννόηση ενόψει και του επερχόμενου τριημέρου του Αγίου Πνεύματος».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Γερμανία: Η βιομηχανία συνεχίζει να χάνει θέσεις εργασίας παρά την πρώτη αύξηση πωλήσεων σε τρία χρόνια, αναφέρει η EY
World

Η γερμανική βιομηχανία συνεχίζει να χάνει θέσεις εργασίας
Αγορά πετρελαίου: Στο «ναδίρ» σε Ασία, έπονται Ευρώπη – ΗΠΑ, προειδοποιεί αναλυτής της αγοράς
Πετρέλαιο

Στο «ναδίρ» η αγορά πετρελαίου σε Ασία, αγωνία σε Ευρώπη - ΗΠΑ
Βολφράμιο: Η Κίνα ελέγχει το μέταλλο – κλειδί για τον πόλεμο στο Ιράν
World

Η Κίνα ελέγχει το βολφράμιο - Κλειδί για τον πόλεμο στο Ιράν
ExxonMobil: Τι παίζει με τα θαλάσσια blocks της Κρήτης
Φυσικό αέριο

Τι παίζει με την ExxonMobil και τα blocks της Κρήτης
Stama: Ενστάσεις για τις ρυθμίσεις του Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισμό
Τουρισμός

Προβληματική η εξίσωση των ξενοδοχειακών με τις κλίνες Airbnb, λέει ο Stama
Χρηματιστήριο Αθηνών: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Alpha Bank «οδηγοί» στο +2%
Xρηματιστήριο Αθηνών

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Alpha Bank «οδηγοί» στο +2% του ΧΑ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Μυτιληναίος στους FT: Ευπρόσδεκτη η στοχευμένη υποστήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας
Βιομηχανία

Μυτιληναίος στους FT: Θετική η στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας

Τι δήλωσε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος στους FT για τις κρατικές ενισχύσεις στην ευρωπαϊκή βιομηχανία

Μελίνα Ζιάγκου
ΔΕΗ: Κλειδώνει και τον εξοπλισμό για το data center στη Δ. Μακεδονία
Tεχνητή νοημοσύνη

Τελική ευθεία από ΔΕΗ για το data center στη Δ. Μακεδονία

Η ΔΕΗ τον Ιούνιο κλείνει τον εξοπλισμό 100 εκ. ευρώ για το data center – Οι τέσσερις hyperscalers – Το σχέδιο για DC εκτός Ελλάδας

Χρήστος Κολώνας
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Πάνω από 3,1 δισ. τα φέσια του Δημοσίου προς ιδιώτες
Economy

Ψηλώνουν τα «φέσια» του Δημοσίου - Οι «πρωταθλητές»

Κίνημα «δεν πληρώνω» από το Δημόσιο - Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Ανδρομάχη Παύλου
Societe Generale: Ανθεκτικές οι ευρωπαϊκές αγορές… αλλά εμφανίζονται ρωγμές
World

Ανθεκτικές οι ευρωπαϊκές αγορές… αλλά με ρωγμές

Τα κέρδη στις ευρωπαϊκές αγορές περιορίζονται σε λίγους κλάδους, αναφέρει η Societe Generale

Αλεξάνδρα Τόμπρα
«Σπίτι μου 3»: Έρχεται νέο πρόγραμμα μετά τα ναυάγια «1» και «2»
Economy

Έρχεται «Σπίτι μου 3» μετά τα «ναυάγια» 1 και 2

Μετά το Βατερλό των προηγούμενων δύο προγραμμάτων «Σπίτι μου» ο πρωθυπουργός προαναγγέλλει νέο «Σπίτι μου 3»

Ανδρομάχη Παύλου
Τηλεπικοινωνίες: Προειδοποιήσεις για κόστος και καθυστερήσεις από τον CSA2
Τηλεπικοινωνίες

Ευρωπαϊκό «καμπανάκι» για τις επενδύσεις στα telecoms

GSMA Europe και Connect Europe προειδοποιούν για πλήγμα σε ανταγωνιστικότητα και επενδύσεις - Καλούν σε απλούστευση πλαισίου

Γιώργος Πολύζος
Τράπεζες: Σε πέντε πεδία εντείνεται ο ανταγωνισμός
Τράπεζες

Αρωμα ανταγωνισμού στην τραπεζική αρένα

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες είναι αντιμέτωπες με τον 5ο πόλο, τις neonbank και τους διεθνείς fintechs

Αγης Μάρκου
Ορμούζ: Τα δύσκολα βήματα για την επανεκκίνηση της πετρελαϊκής «αρτηρίας» του Κόλπου
Ποντοπόρος

Ορμούζ: Τα δύσκολα βήματα για επανεκκίνηση

Οι τελευταίες διπλωματικές επαφές δημιουργούν συγκρατημένη αισιοδοξία για αποκλιμάκωση της κρίσης σε Ιράν και Ορμούζ

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Κατασκευές
Ταχιάος: Αυτοψία στα εργοτάξια αναβάθμισης της Εγνατίας Οδού – Παρεμβάσεις για ασφάλεια και καλύτερες μετακινήσεις
Κατασκευές

Σε τροχιά αναβάθμισης η Εγνατία Οδός, με εκτεταμένες εργασίες συντήρησης

Ο Νίκος Ταχιάος επισκέφθηκε τα πρώτα εργοτάξια της Εγνατίας Οδού και υπογράμμισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η οδική ασφάλεια και η επιτάχυνση των έργων

Ταχιάος: Αυτοψία στην κατασκήνωση ΧΑΝΘ του Πηλίου
Κατασκευές

Αυτοψία στα έργα αποκατάστασης στη ΧΑΝΘ Πηλίου από τον Νίκο Ταχιάο

Τα έργα αποκατάστασης από τις ζημιές που προκάλεσαν οι θεομηνίες Daniel και Elias στην περιοχή του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, επιθεώρησε ο Νίκος Ταχιάος

Φοιτητικές εστίες: Με 1 δισ. ευρώ θα «τρέξουν» τα έργα μέσω ΣΔΙΤ
Κατασκευές

Με 1 δισ. ευρώ και ΣΔΙΤ οι νέες φοιτητικές εστίες

Οι φοιτητικές εστίες μέσω ΣΔΙΤ θα δώσουν λύση στο πρόβλημα στέγασης για περισσότερους από 18 χιλ. σπουδαστές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Δήμας: Στρατηγική η σημασία του Διαδρόμου Δυτικών Βαλκανίων – Ανατολικής Μεσογείου
Κατασκευές

Δήμας: Στρατηγικός ο Διάδρομος Δ. Βαλκανίων - Αν. Μεσογείου

Ο συντομότερος νότιος άξονας που συνδέει την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

Φοιτητικές εστίες: Δημιουργία νέων μέσω ΣΔΙΤ, προϋπολογισμού 737,5 εκατ. ευρώ
Κατασκευές

Φοιτητικές εστίες: Δημιουργία νέων μέσω ΣΔΙΤ, προϋπολογισμού 737,5 εκατ. ευρώ

Στους επόμενους μήνες θα «τρέξουν» διαγωνισμοί 220 εκατ. ευρώ για ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση σε επιπλέον 18 φοιτητικές εστίες

Χρίστος Δήμας: Αυτοκινητόδρομος Ε65 και επέκταση μετρό Θεσσαλονίκης εντός καλοκαιριού
Κατασκευές

Χρίστος Δήμας: Δύο εμβληματικά έργα αναβαθμίζουν τη Θεσσαλονίκη

Στην πρόοδο δύο εμβληματικών έργων αναφέρθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών - Η Θεσσαλονίκη γίνεται γεωστρατηγικός κόμβος

Όμιλος Φωτιάδη: Πράσινο φως για τη τουριστικό χωριό 6.200 κλινών στο Ρέθυμνο
Business

«Πράσινο» σε τουριστικό χωριό 6.200 κλινών στο Ρέθυμνο

Ο κυπριακός Όμιλος Φωτιάδη έλαβε έγκριση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από το υπουργείο Πολιτισμού – Αυστηροί όροι προστασίας των τοπικών μνημείων 

Λάμπρος Καραγεώργος
Latest News
Γερμανία: Η βιομηχανία συνεχίζει να χάνει θέσεις εργασίας παρά την πρώτη αύξηση πωλήσεων σε τρία χρόνια, αναφέρει η EY
World

Η γερμανική βιομηχανία συνεχίζει να χάνει θέσεις εργασίας

Στην Γερμανία χάνονται θέσεις στη βιομηχανία παρά την πρώτη αύξηση πωλήσεων σε τρία χρόνια, αναφέρει η EY

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Αγορά πετρελαίου: Στο «ναδίρ» σε Ασία, έπονται Ευρώπη – ΗΠΑ, προειδοποιεί αναλυτής της αγοράς
Πετρέλαιο

Στο «ναδίρ» η αγορά πετρελαίου σε Ασία, αγωνία σε Ευρώπη - ΗΠΑ

Η αγορά πετρελαίου σε οριακό σημείο και στην Ευρώπη, ενώ ο Ιούλιος θα είναι προβληματικός στις ΗΠΑ

Δημήτρης Σταμούλης
Βολφράμιο: Η Κίνα ελέγχει το μέταλλο – κλειδί για τον πόλεμο στο Ιράν
World

Η Κίνα ελέγχει το βολφράμιο - Κλειδί για τον πόλεμο στο Ιράν

Για να αντιμετωπίσουν την έλλειψη οι ΗΠΑ σε ένα παγκόσμιο κυνήγι για περισσότερο βολφράμιο.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ExxonMobil: Τι παίζει με τα θαλάσσια blocks της Κρήτης
Φυσικό αέριο

Τι παίζει με την ExxonMobil και τα blocks της Κρήτης

Κόντρα Παπασταύρου - ΠΑΣΟΚ για την παραχώρηση της ExxonMobil «Δυτικά της Κρήτης» - Τι γίνεται με το δεύτερο block «ΝΔ της Κρήτης» - H γεώτρηση για υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο

Χρήστος Κολώνας
Stama: Ενστάσεις για τις ρυθμίσεις του Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισμό
Τουρισμός

Προβληματική η εξίσωση των ξενοδοχειακών με τις κλίνες Airbnb, λέει ο Stama

Η σύγκριση των βραχυχρόνιων μισθώσεων με τις ξενοδοχειακές κλίνες είναι άδικη και θα κάνει την Ελλάδα πιο ακριβή, υποστηρίζει ο Stama

Χρηματιστήριο Αθηνών: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Alpha Bank «οδηγοί» στο +2%
Xρηματιστήριο Αθηνών

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Alpha Bank «οδηγοί» στο +2% του ΧΑ

Πάνω από τις 2.300 μονάδες, για πρώτη φορά από τις 17 Απριλίου, βρέθηκε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καταγράφοντας σημαντικά κέρδη

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Πετρέους (πρώην CIA): Αν το Ιράν ασκεί έλεγχο στο Ορμούζ ενδέχεται να «ενισχυθεί στρατηγικά»
World

Πετρέους: Αν το Ιράν ασκεί έλεγχο στο Ορμούζ ίσως «ενισχυθεί στρατηγικά»

Ο Πετρέους, πρώην αρχηγός της CIA, σήμερα είναι συνταξιούχος στρατηγός των ΗΠΑ που είχε αναλάβει διοικήσεις μάχης σε Ιράκ και Αφγανιστάν

NielsenIQ: Πιο αποδοτικές οι προσφορές μετά τον Κώδικα Δεοντολογίας
Business

Πώς επηρέασε ο Κώδικας Δεοντολογίας τις προσφορές στο λιανεμπόριο

Η ένταση των προωθήσεων υποχώρησε οριακά, αλλά η αποτελεσματικότητα και οι επιπλέον πωλήσεις κατέγραψαν άνοδο, σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας της NielsenIQ

PPC’s Kozani Data Center Plans Move Ahead
English Edition

PPC’s Kozani Data Center Plans Move Ahead

PPC is taking another step toward implementing its investment plan for the development of a 300 MW mega data center in Western Macedonia

Τουρκία: Οι αγορές βλέπουν αύξηση των επιτοκίων
World

Τουρκία: Οι αγορές βλέπουν αύξηση των επιτοκίων

Οι υψηλές τιμές της ενέργειας τροφοδοτούν τον πληθωρισμό - Οι πιέσεις στη λίρα Τουρκίας

Ταχιάος: Αυτοψία στα εργοτάξια αναβάθμισης της Εγνατίας Οδού – Παρεμβάσεις για ασφάλεια και καλύτερες μετακινήσεις
Κατασκευές

Σε τροχιά αναβάθμισης η Εγνατία Οδός, με εκτεταμένες εργασίες συντήρησης

Ο Νίκος Ταχιάος επισκέφθηκε τα πρώτα εργοτάξια της Εγνατίας Οδού και υπογράμμισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η οδική ασφάλεια και η επιτάχυνση των έργων

ΞΕΕ: Θέσεις για το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού – Παρεμβάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη
Τουρισμός

Το ΞΕΕ παρεμβαίνει στον νέο χωροταξικό σχεδιασμό του τουρισμού

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) κατέθεσε τις θέσεις του στη δημόσια διαβούλευση για το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού, παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων

Καββαδάς: Η επόμενη μέρα της ελληνικής αλιείας – Νέο πρόγραμμα 16 εκατ. ευρώ
AGRO

Καββαδάς: Η επόμενη μέρα της ελληνικής αλιείας – Νέο πρόγραμμα 16 εκατ. ευρώ

Τι ανέφερε από τη Βουλή ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθ. Καββαδάς

ΣΕΤΚΕ: Τι ζητά για το νέο Χωροταξικό Τουρισμού
Τουρισμός

ΣΕΤΚΕ: Τι ζητά για το νέο Χωροταξικό Τουρισμού

Η ΣΕΤΚΕ δηλώνει ότι συμφωνεί με την ανάγκη θέσπισης ενός σύγχρονου χωροταξικού πλαισίου - Οι αντιρρήσεις

Motor Oil: Υπέγραψε MOU με τη Mercuria για προμήθεια LNG μέσω του FSRU στον Κορινθιακό
Φυσικό αέριο

Στρατηγική συμμαχία Motor Oil και Mercuria για το έργο Dioriga Gas

Motor Oil και Mercuria σχεδιάζουν βήμα προς βήμα την αξιοποίηση της μονάδας αποθήκευσης και αεριοποίησης στον Κορινθιακό

Θεοδωρικάκος στο Blue Strategy Summit: «Ατμομηχανή» ανάπτυξης τα ναυπηγεία και η ναυτιλία
Ναυτιλία

Θεοδωρικάκος: «Ατμομηχανή» ανάπτυξης τα ναυπηγεία και η ναυτιλία

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μίλησε για τη στρατηγική σημασία της γαλάζιας οικονομίας, τις επενδύσεις στα ναυπηγεία και το νέο καθεστώς για την άμυνα στο Blue Strategy Summit

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies