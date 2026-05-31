Ταχιάος: Στην ώρα του θα παραδοθεί ο Flyover – Τι είπε για την Εγνατία

Κατασκευές 31.05.2026, 13:21
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, δηλαδή τον Μάιο του 2027, αναμένεται να παραδοθεί το έργο του Flyover και έως το τέλος Ιουλίου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Νίκο Ταχιάο.

«Πριν μπούμε στον Αύγουστο, το Μετρό θα παραδοθεί στους Θεσσαλονικείς», είπε ο υφυπουργός.

Παράλληλα, τόνισε ότι τα σενάρια για δημιουργία κυκλικής γραμμής στη Θεσσαλονίκη έχουν εγκαταλειφθεί οριστικά, σημειώνοντας ότι ο σχεδιασμός πλέον επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δύο νέων γραμμών που θα υλοποιηθούν σταδιακά. «Δεν υπάρχει το μετρό με τον κύκλο, πέθανε. Αυτό ήταν μια αστειότητα, δεν μπορούσε να λειτουργήσει ούτε σιδηροδρομικά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται πλέον στη δυτική επέκταση του Μετρό, για την οποία, όπως είπε ο ίδιος, έχει προχωρήσει σημαντικά ο σχεδιασμός σε συνεργασία με την Ελληνικό Μετρό. Οι νέοι σταθμοί προβλέπεται να εξυπηρετήσουν τις περιοχές Αμπελοκήπων, Μενεμένης, Ευόσμου, Κορδελιού, Νεάπολης, Σταυρούπολης και Ευκαρπίας, ενώ έχει ήδη εντοπιστεί και η θέση του σταθμού στην Ευκαρπία.

Το κόστος της επέκτασης, σύμφωνα με τον Νίκο Ταχιάο, είναι περίπου στο 1 δισ. ευρώ, με την υλοποίηση να γίνεται σταδιακά και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης. Σύμφωνα με τον κ. Ταχιάο, η βασική πηγή χρηματοδότησης θα πρέπει να προέλθει από ευρωπαϊκούς πόρους, καθώς αντίστοιχα έργα Μετρό στην Ελλάδα παραδοσιακά χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Flyover

Για το Flyover Θεσσαλονίκης, ο κ. Ταχιάος εμφανίστηκε αισιόδοξος αναφέροντας ότι το έργο θα παραδοθεί εντός χρονοδιαγράμματος, τον Μάιο του 2027.

Όπως είπε, οι εργασίες προχωρούν κανονικά, ενώ παρά τα απρόβλεπτα τεχνικά προβλήματα που έχουν εντοπιστεί κατά την κατασκευή, το εργοτάξιο παραμένει πλήρως οργανωμένο. «Μοιάζει να μπορεί να τελειώσει στον χρόνο του, δηλαδή τον Μάιο του 2027».

Εγνατία Οδός: Σε εξέλιξη έργα συντήρησης και πιστοποίησης

Ο υφυπουργός αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται στην Εγνατία Οδό, εξηγώντας ότι αφορούν τόσο την πιστοποίηση των 69 σηράγγων μήκους άνω των 500 μέτρων όσο και εκτεταμένες εργασίες συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου.

Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων κατά τη θερινή περίοδο, εξετάζεται η αναστολή εργασιών τα Σαββατοκύριακα και η πραγματοποίηση μέρους των παρεμβάσεων κατά τις νυχτερινές ώρες.

Σύνδεση Μετρό με αεροδρόμιο

Αναφερόμενος στη σύνδεση του αεροδρομίου «Μακεδονία» με το Μετρό, ο υφυπουργός υποστήριξε ότι οι μέχρι σήμερα μελέτες δεν δικαιολογούν την κατασκευή του έργου, καθώς δεν καταγράφεται επαρκής επιβατική ζήτηση.

Όπως σημείωσε, η επέκταση θα αποκτούσε μεγαλύτερη αξία μόνο εάν εξυπηρετούσε παράλληλα περιοχές με αυξημένη συγκέντρωση εργαζομένων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όπως το Πατριαρχικό, η περιοχή του ΙΚΕΑ και το Διαβαλκανικό Κέντρο.

Ενιαίο εισιτήριο σε Μετρό και ΟΑΣΘ

Για την τιμολογιακή πολιτική του Μετρό, ο κ. Ταχιάος ανέφερε ότι η αρμοδιότητα ανήκει στον ΟΣΕΘ, εκφράζοντας ωστόσο την άποψη ότι η σημερινή τιμή των 0,60 ευρώ είναι ιδιαίτερα χαμηλή σε σχέση με το επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρει το δίκτυο. Παράλληλα, έθεσε ως προτεραιότητα την πλήρη διαλειτουργικότητα μεταξύ Μετρό και ΟΑΣΘ, ώστε οι επιβάτες να μπορούν να χρησιμοποιούν το ίδιο εισιτήριο και στα δύο μέσα μεταφοράς.

Νέος άξονας Χαλάστρα – Εύζωνοι και έργο Χαλκηδόνα – Έδεσσα

Σημαντικές εξελίξεις υπάρχουν και για τον κάθετο άξονα Χαλάστρας – Ευζώνων, όπου έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες για την κατασκευή δεύτερου κλάδου κυκλοφορίας προς Πολύκαστρο και Ευζώνους.

Όσον αφορά το έργο Χαλκηδόνα – Έδεσσα, ο διαγωνισμός βρίσκεται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης, με τη συμβασιοποίηση να εκτιμάται ότι μπορεί να ολοκληρωθεί στις αρχές του επόμενου έτους.

Η ανάπλαση της ΔΕΘ

Ο υφυπουργός τάχθηκε υπέρ της άμεσης προώθησης της ανάπλασης της ΔΕΘ, υπογραμμίζοντας ότι δεν τίθεται θέμα μετακίνησης της έκθεσης και ότι το έργο πρέπει να προχωρήσει χωρίς νέες καθυστερήσεις.

Κλείνοντας, χαρακτήρισε τη συνέχιση και επέκταση του Μετρό ως το σημαντικότερο αναπτυξιακό έργο για τη Θεσσαλονίκη, εκτιμώντας ότι η δυτική επέκταση θα αλλάξει ριζικά την εικόνα και τη λειτουργία της πόλης τα επόμενα χρόνια. «Για εμένα το κλειδί είναι να προχωρήσει το Μετρό στη Θεσσαλονίκη. Είναι βασικό για την πόλη. Θα την αλλάξει δραματικά προς το καλύτερο».

