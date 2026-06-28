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50 Χρόνια Τεχνητής Νοημοσύνης: Αναδρομή και Μέλλον

Το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ οργάνωσε ειδική εκδήλωση προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Γεώργιος Δουκίδη με θέμα τα 50 χρόνια Τεχνητής Νοημοσύνης

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 28.06.2026, 22:33
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50 Χρόνια Τεχνητής Νοημοσύνης: Αναδρομή και Μέλλον
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Το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ οργάνωσε ειδική εκδήλωση προς τιμή του Ομότιμου Καθηγητή Γεώργιος Δουκίδη με θέμα τα 50 χρόνια Τεχνητής Νοημοσύνης και πως από τις εμπειρίες δεκαετιών μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που έρχονται. Ο καθηγητής Δουκίδης ήταν από τους πρώτους Έλληνες πανεπιστημιακούς που εισήγαγε τη Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας ‘80.

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης, ομιλητές ήταν οι καθηγητές του ΟΠΑ Διομήδης Σπινέλης, Κατερίνα Πραματάρη, Παναγιώτης Λουρίδας, ο καθηγητής Edgar Whitley του London School of Economics, ο καθηγητής Θοδωρής Ευγενίου του INSEAD, και ο καθηγητής Κωστας Κουρκουμπέτης του Chinese University of Hong Kong. Τα θέματα που αναλύθηκαν ήταν ο ρόλος των δεδομένων και της μηχανικής μάθησης, η σωστή αξιοποίηση των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων στις επιχειρήσεις, ο ρόλος της ΤΝ στην επιχειρηματικότητα, η καθολική εξέλιξη των πρακτόρων ΤΝ, οι ευκαιρίες και κίνδυνοι της ΤΝ, ο μετασχηματισμός της εργασίας μέσω της ΤΝ.

Στο δεύτερο μέρος ο καθηγητής Δουκίδης ανέλυσε την αποτελεσματική εξέλιξη της ΤΝ μέσω των εμπειριών των τελευταίων 50 ετών, όπως μεγαλύτερη έμφαση στη μεταφορά γνώσης και στην αλλαγή έμφασης από την αυτοματοποίηση λειτουργιών στη υποστήριξη πολύπλοκων αποφάσεων, την αναγκαία διακυβέρνηση και τη σωστή προβλεπτική διαχείριση των αποτυχιών ΤΝ, πως δημιουργείται ελληνική ανταγωνιστική βιομηχανία εφαρμογών και λύσεων ΤΝ, πως η Ευρώπη θα μπρούσκε να ανταγωνισθεί τις ΗΠΑ και Κίνα δίνοντας έμφαση στη αξιόπιστη ΤΝ, πως οι εφαρμογές ΤΝ θα μπουν στη καθημερινότητα των μικρών επιχειρήσεων.

Η εκδήλωση έκλεισε με μία συζήτηση μεταξύ του Καθ. Δουκίδη και του Ηλία Βυζά, εταίρου της ΕΥ, επικεφαλή συμβουλευτικών υπηρεσιών ΕΥ Ελλάδας και επικεφαλή AI & Data για τη Κεντρική Ευρώπη. Η συζήτηση κάλυψε επιτυχημένα παραδείγματα ΤΝ στις επιχειρήσεις και τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας, το ρόλο των ανώτατων στελεχών, τα συχνά λάθη που κάνουν οι επιχειρήσεις στην εισαγωγή και αξιοποίηση της ΤΝ, την υπεύθυνη χρήση της ΤΝ, τις αναγκαίες δεξιότητες και το ρόλο των πανεπιστημίων, το ρόλος της ηγεσίας όταν οι αποφάσεις υποστηρίζονται ολοένα και περισσότερο από τη ΤΝ.

Την εκδήλωση προλόγισε ο Καθ. Βασιλης Βασδέκης πρύτανης του ΟΠΑ και το έργο του κ. Δουκίδη παρουσίασε ο Καθ. Ιωάννης Νικολάου πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Την εκδήλωση παρακολούθησαν πάνω από 200 στελέχη επιχειρήσεων και εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, με τη παρουσία των πρυτανικών αρχών του ΟΠΑ. Την εκδήλωση συντόνισε η Καθ. Αγγελική Πουλυμενάκου κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης του ΟΠΑ.

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