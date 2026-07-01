Dassault: Ανοικτή σε συνεργασίες μετά την κατάρρευση του FCAS

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Ετοιμη να συνεργαστεί με φορείς ακόμα και εκτός Ευρώπης, δηλώνει η γαλλική αεροναυπηγική εταιρεία Dassault Aviation λίγο καιρό αφότου κατέρρευσε το -πολλά υποσχόμενο και ακριβό – γαλλο-γερμανο-ισπανικό πρόγραμμα κατασκευής μαχητικών αεροσκαφών (FCAS).

Είναι η πρώτη φορά που ο διευθύνων σύμβουλoς του γαλλικού κολοσσού Ερικ Τραπιε αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με έναν μη ευρωπαϊκό εταίρο και αυτό στην πρώτη επίσημη κατάθεσή του από τότε που η Γερμανία και η Γαλλία ακύρωσαν τον περασμένο μήνα το σχέδιο για την κατασκευή μαχητικού αεροσκάφους νέας γενιάς, μετά από βιομηχανικές διαμάχες μεταξύ της Dassault και του κύριου εταίρου της, της γερμανικής Airbus.

«Είμαστε σε θέση να συνεργαστούμε, το έχουμε αποδείξει στο παρελθόν, αλλά θέλουμε να συνεργαστούμε με κανόνες που θα είναι αποδεκτοί από την αρχή», δήλωσε σε επιτροπή της Γαλλικής Γερουσίας.

Ο Τραπιέ, σημειώνει το Reuters, ανέφερε ότι η κατάρρευση του βασικού σκέλους του προγράμματος FCAS που αφορούσε το μαχητικό αεροσκάφος οφείλεται σε ασυμβίβαστες διαφορές με την Airbus, η οποία με τη σειρά της κατηγόρησε την Dassault για την αποτυχία.

Όταν ρωτήθηκε αν η Γαλλία θα μπορούσε να προχωρήσει με τη δικό της μαχητικό αεροσκαφος, όπως έκανε με το Rafale μετά την αποχώρησή της από το Eurofighter τη δεκαετία του 1980, ο Τραπιέ απάντησε: «Μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας, αυτό είναι δυνατό, ή μπορούμε να βρούμε εταίρους. Πρέπει αυτοί οι εταίροι να είναι αποκλειστικά Ευρωπαίοι; Αυτό είναι ένα ανοιχτό ερώτημα».

Υπάρχουν εικασίες ότι η Γαλλία θα μπορούσε να στραφεί προς τη σουηδική αεροναυπηγική εταιρεία Saab ως πιθανό εταίρο ή να συνεργαστεί με μια χώρα-εισαγωγέα της Μέσης Ανατολής για την επόμενη γενιά μαχητικών αεροσκαφών, λόγω δημοσιονομικών περιορισμών. Η Airbus επίσης επιδιώκει τη συνεργασία με τη Saab.

Ο Τραπιέ αναφέρθηκε στη συνέχεια στην υπάρχουσα συνεργασία της Dassault με τα ΗΑΕ, λέγοντας ότι η εταιρεία ενδιαφέρεται να μάθει αν η Γαλλία θα ξεκινήσει ένα μελλοντικό πρόγραμμα μαχητικών αεροσκαφών.

Το plan B της Dassault

«Δεν λέω ότι διαθέτουμε απαραίτητα τα οικονομικά μέσα για να το κάνουμε μόνοι μας», δήλωσε ο Τραπιέ αναφερόμενος σε ένα μαχητικό αεροσκάφος επόμενης γενιάς, αν και «από τεχνική και τεχνολογική άποψη, μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας, μαζί με τους (Γάλλους) εταίρους μας».

Ο Τραπιέ επισήμανε τον πιθανό φαινόμενο χιονοστιβάδας που θα προκαλούσε ο σχεδιασμός μεγαλύτερων αεροσκαφών ως αποτέλεσμα συμβιβασμών με διεθνείς εταίρους, οδηγώντας σε υψηλότερο κόστος και λιγότερες εξαγωγές.

Η ανάγκη της Γαλλίας για ένα μικρότερο και πιο ευέλικτο αεροσκάφος, ικανό να αναπτυχθεί από αεροπλανοφόρα, θεωρήθηκε εν μέρει υπεύθυνη για την αποχώρησή της από το πρόγραμμα Eurofighter και, πιο πρόσφατα, για την αποτυχία του FCAS.

Ερωτηθείς για ένα πιθανό «σχέδιο Β» για το FCAS, απάντησε: «Αυτό είναι ένα Super Rafale, το οποίο δεν σημαίνει ότι δεν θα αναπτύξουμε ένα μελλοντικό μαχητικό αεροσκάφος».

Πρόσθεσε ότι αυτό θα κόστιζε ακόμα λιγότερο «από την ανάπτυξη εκείνου του τεράστιου μαχητικού αεροσκάφους που υποτίθεται ότι θα πετάξει το 2035», σε μια προφανή αναφορά στο εγκαταλελειμμένο -πλέον – μαχητικό του FCAS.

«Υδρατμοί»

Ενώ η Γερμανία και η Γαλλία έχουν δεσμευτεί να διατηρήσουν ζωντανό μέρος του προγράμματος FCAS, συνεχίζοντας την ανάπτυξη συνδέσεων δεδομένων μεταξύ πολεμικών αεροσκαφών και drones ή άλλων μέσων, γνωστών ως «combat cloud», ο Τραπιέ έριξε μια σπόντα στην ιδέα αυτή.

«Ένα σύννεφο είναι απλώς υδρατμοί», είπε, προσθέτοντας ότι η πραγματική απαίτηση είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διοίκησης και ελέγχου.

Ο Ερικ Τραπιέ επιβεβαίωσε επίσης ότι η ρήξη της Dassault με την Airbus, η οποία εκπροσωπεί κυρίως τη Γερμανία ⁠και την Ισπανία ​στην στρατιωτική αεροπορία, είχε επεκταθεί και σε ένα ξεχωριστό ευρωπαϊκό πρόγραμμα μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Μάλιστα, κατηγόρησε ​την Airbus ότι προσπαθεί να αποκλείσει τη Dassault από το πρόγραμμα Eurodrone και ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις σχετικά με τη διαμάχη. Το Reuters ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι η Dassault ζητούσε ​αποζημίωση από την Airbus λόγω αλλαγής στην κατανομή των βιομηχανικών εργασιών.