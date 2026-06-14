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GCAP: Βρετανία και Ιαπωνία δεσμεύονται για το project του παγκόσμιου μαχητικού

Σύντομα η υπογραφή διεθνούς σύμβασης για την επόμενη φάση του σχεδίου του GCAP

World 14.06.2026, 21:15
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GCAP: Βρετανία και Ιαπωνία δεσμεύονται για το project του παγκόσμιου μαχητικού
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Τη στενότερη τεχνολογική συνεργασία -μεταξύ των χωρών τους- με στόχο την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας ,ανακοίνωσαν οι ηγέτες της Ιαπωνίας και της Βρετανίας. Δεσμεύτηκαν επίσης, να επιταχύνουν την πρόοδο του μαχητικού αεροσκάφους επόμενης γενιάς, Global Combat Air Programme (GCAP).

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαίτσι συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ στο Λονδίνο την Κυριακή, μαζί με μια ομάδα επιχειρηματικών ηγετών, για να συζητήσουν τρόπους εμβάθυνσης της συνεργασίας σε τομείς όπως η τεχνολογία, η πράσινη ενέργεια και η άμυνα.

«Αποφασίσαμε να επιταχύνουμε περαιτέρω την πρόοδο του Παγκόσμιου Προγράμματος Μαχητικών Αεροσκαφών (GCAP), το οποίο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της συνεργασίας μας στον τομέα της ασφάλειας», δήλωσε μέσω διερμηνέα.

Το GCAP είναι μια προσπάθεια για την κατασκευή ενός μαχητικού αεροσκάφους νέας γενιάς που θα αναπτυχθεί από μια κοινοπραξία της βρετανικής BAE Systems , της ιταλικής Leonardo και της Japan Aircraft Industrial Enhancement, η οποία υποστηρίζεται από τη Mitsubishi Heavy Industries.

Η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ , η οποία βρίσκεται σε διαμάχη σχετικά με την ανάγκη για περισσότερες δαπάνες στην άμυνα, είχε δηλώσει ότι οι δύο ηγέτες θα επιβεβαίωναν την κοινή δέσμευσή τους στο έργο και θα συζητούσαν την έναρξη της επόμενης φάσης του, με μια διεθνή σύμβαση που αναμένεται να υπογραφεί μέχρι το τέλος του μήνα.

Παράλληλα με ανακοινώσεις συνολικού ύψους 18 δισεκατομμυρίων λιρών (24 δισεκατομμύρια δολάρια) για υποδομές, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και αιολική ενέργεια, η Τακαΐτσι δήλωσε ότι οι στενοί δεσμοί στον τομέα της ασφάλειας αποτελούν το θεμέλιο των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Στάρμερ, ο οποίος ενδέχεται να αντιμετωπίσει πρόκληση για την ηγεσία του τους επόμενους μήνες, και η Τακαίτσι ανακοίνωσαν επίσης μια σειρά έργων που, όπως δήλωσαν, θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της συνεργασίας σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, ο διαστημικός τομέας, η κβαντική πληροφορική και η κυβερνοασφάλεια.

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