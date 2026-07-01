ΗΠΑ: Δεν ανανέωσαν τη συμφωνία με Καναδά και Μεξικό, πάνε σε διαπραγματεύσεις

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Η κυβέρνηση Τραμπ αποφάσισε να μην ανανεώσει την τριμερή εμπορική συμφωνία της με τον Καναδά και το Μεξικό, επιλέγοντας αντ’ αυτού να διενεργεί ετήσιες αναθεωρήσεις της συνθήκης που ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε κάποτε χαρακτηρίσει ως «την καλύτερη συμφωνία που έχουμε συνάψει ποτέ».

Η απόφαση σημαίνει ότι η USMCA θα παραμείνει σε ισχύ για μια ακόμη δεκαετία, υπό την προϋπόθεση ότι κανένα μέλος δεν θα επιχειρήσει να αποχωρήσει από αυτήν

Η ευρέως αναμενόμενη απόφαση σχετικά με τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών-Μεξικού-Καναδά (USMCA) ανακοινώθηκε την Τετάρτη, την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας που είχαν οι τρεις εμπορικοί εταίροι της Βόρειας Αμερικής για να αποφασίσουν αν θα ανανεώσουν τη συμφωνία τους για μια ακόμη 16ετή περίοδο.

Η απόφαση σημαίνει ότι η USMCA θα παραμείνει σε ισχύ για μια ακόμη δεκαετία, υπό την προϋπόθεση ότι κανένα μέλος δεν θα επιχειρήσει να αποχωρήσει από αυτήν. Ωστόσο, ενεργοποιεί επίσης ετήσιες αναθεωρήσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επαναδιαπραγμάτευση σημαντικών τμημάτων της συμφωνίας.

Ο Τραμπ «επέλεξε να μην εγκρίνει μηχανικά την ανανέωση της USMCA χωρίς να αντιμετωπιστούν τα υπάρχοντα ζητήματα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάσκεψης στην οποία ανακοινώθηκε η κίνηση αυτή.

Οι ΗΠΑ δεν ανανέωσαν τη συμφωνία

«Με άλλα λόγια, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμφώνησαν να ανανεώσουν την USMCA στην τρέχουσα μορφή της. Ως εκ τούτου, η USMCA δεν ανανεώνεται», ανέφερε ο αξιωματούχος.

Το «κύριο» πρόβλημα του Τραμπ με τη USMCA αφορά τα εμπορικά ελλείμματα των ΗΠΑ έναντι των δύο εμπορικών εταίρων, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ο Τραμπ «έχει ήδη αλλάξει τη φύση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού» πριν από την προθεσμία της Τετάρτης, μέσω των δασμών που επέβαλε. «Έχουμε, λοιπόν, ήδη δει την USMCA, σε κάποιο βαθμό, να υποτάσσεται στην ισχυρή εμπορική πολιτική του προέδρου και στις προσαρμογές των πολιτικών».

Ο εμπορικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ, σε δήλωση που εκδόθηκε ενώ η τηλεφωνική συνομιλία βρισκόταν σε εξέλιξη, ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ «θα συνεχίσει να συνεργάζεται με το Μεξικό και τον Καναδά για την αντιμετώπιση των ελλείψεων της Συμφωνίας».

Η USMCA διαπραγματεύτηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ για να αντικαταστήσει την προηγούμενη, 26 ετών, τριμερή εμπορική συμφωνία γνωστή ως NAFTA, την οποία ο Τραμπ συχνά καταδίκαζε ως δυσμενή συμφωνία για τις ΗΠΑ.

Όταν η νέα συμφωνία τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2020, ο Τραμπ την παρουσίασε ως «τη δικαιότερη, πιο ισορροπημένη και ευεργετική εμπορική συμφωνία που έχουμε υπογράψει ποτέ».

Ωστόσο, ο ενθουσιασμός του Τραμπ για την USMCA έχει πρόσφατα μειωθεί, παράλληλα με την αυξανόμενη ένταση στις σχέσεις των ΗΠΑ με τους δύο γείτονές τους.

«Δεν ξέρω αν θα την ανανεώσω», δήλωσε ο Τραμπ για την USMCA τον Ιούνιο. «Δεν χρειαζόμαστε τίποτα από όσα έχει ο Καναδάς. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα από όσα έχει το Μεξικό, αλλά εκείνοι χρειάζονται όλα όσα έχουμε εμείς. Και πρέπει να μας συμπεριφέρονται καλύτερα».

Ο Τραμπ διαμαρτύρεται εδώ και καιρό για τα εμπορικά ελλείμματα που παρουσιάζουν οι ΗΠΑ έναντι των οικονομικών εταίρων τους. Προσπαθώντας να αντιμετωπίσει αυτή την κατά τη γνώμη του, «αδικία» και να επιβάλει άλλες αλλαγές πολιτικής, ο Τραμπ, κατά τη δεύτερη θητεία του, επέβαλε μια σειρά δασμών σε σχεδόν όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Μεξικού και του Καναδά.

Το δασμολογικό καθεστώς του Τραμπ έχει έκτοτε παρεμποδιστεί από δικαστικές ήττες.

Οι ΗΠΑ και το Μεξικό είχαν ήδη ξεκινήσει μια σειρά διμερών διαπραγματεύσεων, οι οποίες προβλέπεται να συνεχιστούν και μετά την προθεσμία της 1ης Ιουλίου. Ωστόσο, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς δεν έχουν ξεκινήσει τις δικές τους συνομιλίες.