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Ανεργία: Υποχώρησε στο 8,1% τον Μάιο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Economy 01.07.2026, 13:08
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Ανεργία: Υποχώρησε στο 8,1% τον Μάιο
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Στο 8,1% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Μάιο εφέτος, έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω ποσοστού 9,1% τον Απρίλιο 2025 (αντί 9,5% που είχε ανακοινωθεί αρχικά) και του επίσης αναθεωρημένου προς τα κάτω 10,1% τον Μάρτιο 2026 (αντί 10,4% το οποίο είχε ανακοινωθεί).

Τα στοιχεία για την ανεργία

Σύμφωνα με τα -εποχικά διορθωμένα- στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού, τα οποία ανακοίνωσε, σήμερα Τετάρτη, η Ελληνική Στατιστική Αρχή για το μήνα Μάιο, ο αριθμός τον ανέργων ανήλθε σε 383.740 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 29.643 άτομα σε σχέση με τον Μάιο πέρυσι (-7,2%) αλλά και μείωση κατά 48.028 άτομα σε ένα μήνα, σε σχέση με τον Απρίλιο του 2026 (-11,1%).

Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 11,7% από 10,6% τον Μάιο πέρυσι και στους άνδρες σε 5% από 7,2%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15-24 ετών το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε σε 16,8% από 20,7% τον Μάιο του 2025 και στις ηλικίες 25-74 ετών σε 7,6% από 8%.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.353.357 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 20.712 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2025 (0,5%) και αύξηση κατά 18.654 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2026 (0,4%).

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 2.979.634, σημειώνοντας μείωση κατά 24.552 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2025 (-0,8%) και αύξηση κατά 25.121 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2026 (0,9%).

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