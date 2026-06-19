Ανεργία: Ιστορικό χαμηλό εγγεγραμμένων στα μητρώα της ΔΥΠΑ τον Μάιο του 2026

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε 660.682 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων για ανεργία στο μητρώο της ΔΥΠΑ για τον μήνα Μάιο 2026. Από αυτά, τα 373.042 (ποσοστό 56,5%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 287.640 (ποσοστό 43,5%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Ο Μάιος του 2026 σημείωσε τη σοβαρότερη ετήσια υποχώρηση των τελευταίων ετών, ρίχνοντας τον συνολικό αριθμό στο ιστορικό χαμηλό των 660.682 ατόμων (ποσοστιαία μεταβολή -10,8%).

Ειδικότερα, οι άνδρες ανέρχονται σε 218.698 άτομα (ποσοστό 33,1%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 441.984 άτομα (ποσοστό 66,9% ), ενώ η ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών, ο οποίος ανέρχεται σε 185.722 άτομα (ποσοστό 28,1%).

Η ακτινογραφία της ΔΥΠΑ για την ανεργία

Όπως σημειώνει η ΔΥΠΑ, το εκπαιδευτικό επίπεδο Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων μεταξύ των εκπαιδευτικών επιπέδων ο οποίος ανέρχεται σε 315.685 άτομα (ποσοστό 47,8%).

Μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας, η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφουν τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων, ο οποίος ανέρχεται σε 226.352 άτομα (ποσοστό 34,3%) και 134.219 άτομα (ποσοστό 20,3%) αντίστοιχα.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Μάιο 2026, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 110.856 άτομα, από τα οποία οι 94.560 (ποσοστό 85,3%) είναι κοινοί άνεργοι και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων ανέργων και οι 16.296 (ποσοστό 14,7%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων.

Από τα εγγεραμμένα άτομα στη ΔΥΠΑ, τα 373.042 (ποσοστό 56,5%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 287.640 (ποσοστό 43,5%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.

Οι άνδρες ανέρχονται σε 47.413 (ποσοστό 42,8%) και οι γυναίκες σε 63.443 (ποσοστό 57,2%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 90.876 (ποσοστό 82,0%) είναι κοινοί, 1.939 (ποσοστό 1,7%) είναι οικοδόμοι, 16.296 (ποσοστό 14,7%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.392 (ποσοστό 1,3%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 285 (ποσοστό 0,3%) είναι εκπαιδευτικοί και 68 (ποσοστό 0,1%) είναι λοιποί επιδοτούμενοι.

Πτώση στο ποσοστό ανέργων

Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, το σύνολο των εγγεγραμμένων για τον μήνα Μάιο 2026 ανήλθε σε 660.682 άτομα καταγράφοντας μείωση κατά -80.324 άτομα (-10,8%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Μάιο 2025 και μείωση κατά -76.943 άτομα (-10,4%), σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Απρίλιο 2026.

Παράλληλα, ο αριθμός των επιδοτούμενων για τον μήνα Μάιο 2026 ανήλθε σε 110.856 άτομα καταγράφοντας μείωση κατά -15.877 άτομα (12,5%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Μάιο 2025 και μείωση κατά -51.626 άτομα (-31,8%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Απρίλιο 2026.

Ιστορικό χαμηλό εγγεγραμμένων ανέργων

Κατακόρυφη πτώση σημείωσε ο αριθμός εγγεραμμένων ανέργων τον Μάιο του 2026, όπως αναωφέρει η ΔΥΠΑ.

Η σύγκριση από Μάιο σε Μάιο αναδεικνύει το μέγεθος της τρέχουσας πτώσης. Ο Μάιος του 2026 σημείωσε τη σοβαρότερη ετήσια υποχώρηση των τελευταίων ετών, ρίχνοντας τον συνολικό αριθμό στο ιστορικό χαμηλό των 660.682 ατόμων (ποσοστιαία μεταβολή -10,8%).