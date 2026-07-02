Χρηματιστήριο Αθηνών: Πάνω από τις 2.500 μονάδες με βοήθειες από Motor Oil, Coca Cola

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Με σημαντικά κέρδη έκλεισε και σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, επιβεβαιώνοντας την κατάκτηση της ζώνης των 2.500 μονάδων, καθώς έλαβε ισχυρή ώθηση τόσο από τον κλάδο της ενέργειας, όσο και από δεικτοβαρείς τίτλους όπως η Coca Cola.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,97% στις 2.505,37 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.484,08 μονάδων (+0,11%) και 2.517,63 μονάδων (+1,46%). Ο τζίρος ανήλθε στα 303,2 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 34,8 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 4,2 εκατ. τεμάχια αξίας 68,8 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 1,09% στις 6.357,35 μονάδες, ενώ στο -0,31% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 3.180,21 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,78% στις 2.824,42 μονάδες.

Ενέργεια και Coca Cola

Πλώρη για τις 2.540 μονάδες βάζει με τη σημερινή επίδοση το ελληνικό χρηματιστήριο, με τον ενεργειακό κλάδο να αναδεικνύεται σε βασικό μοχλό της ανόδου και να ηγείται των κερδών στη σημερινή συνεδρίαση. Θετική ήταν και η εικόνα των μετοχών όπως η ΕΥΔΑΠ, ενώ η Coca-Cola HBC κινήθηκε επίσης ανοδικά, με την κεφαλαιοποίησή της να προσεγγίζει τα 22 δισ. ευρώ, ενισχύοντας το επενδυτικό ενδιαφέρον για τον τίτλο.

Ο Γενικός Δείκτης ξεπέρασε ενδοσυνεδριακά το προηγούμενο υψηλό έτους, φτάνοντας έως τις 2.515 μονάδες, αν και στο κλείσιμο περιορίστηκαν τα κέρδη. Το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο είναι στις 2.528,95 μονάδες, το οποίο είχε επιτευχθεί στις 18 Νοεμβρίου 2009. Υπό την αίρεση της βελτίωσης του τζίρου το κυρίαρχο πλέον σενάριο είναι ο στόχος στις 2.540 μονάδες.

Το θετικό momentum ενισχύθηκε και από τις εκτιμήσεις της Goldman Sachs, η οποία διατηρεί ιδιαίτερα αισιόδοξη στάση για τις προοπτικές της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς. Ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος τοποθετεί τον στόχο για τον Γενικό Δείκτη στις 2.600 μονάδες, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πλέον ελκυστικές επενδυτικές επιλογές στην Ευρώπη, χάρη στο ισχυρό μακροοικονομικό της προφίλ και στις θετικές προοπτικές του τραπεζικού κλάδου.

Την ίδια ώρα, η μετατόπιση κεφαλαίων προς τις ευρωπαϊκές αγορές λειτούργησε υποστηρικτικά και για το Χρηματιστήριο Αθηνών. Το αρνητικό κλίμα που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στον τεχνολογικό κλάδο της Wall Street έχει οδηγήσει μέρος των επενδυτικών κεφαλαίων να αναζητήσει εναλλακτικές τοποθετήσεις στην Ευρώπη, εξέλιξη που ευνοεί και την ελληνική αγορά.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΕΥΔΑΠ σημείωσε άλμα 4,05%, με τις Motor Oil, Coca Cola και Κύπρου να ολοκληρώνουν τη συνεδρίαση με κέρδη άνω του 2%. Άνω του +1% έκλεισαν οι Βιοχάλκο, ΔΕΗ, Alpha Bank, Optima Bank, Helleniq Energy, Metlen, Jumbo, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Λάμδα και ΔΑΑ. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Aegean, Εθνική, Πειραιώς και Τιτάν.

Στον αντίποδα, οι Credia Bank, OTE, Aktor, Cenergy, Eurobank και Allwyn έκλεισαν σε αρνητικά εδάφη, με την τελευταία μάλιστα να χάνει την ενδοσυνεδριακή της κίνηση που έφτασε μέχρι το +2,16%. Χωρίς μεταβολή έκλεισε η ΕΛΧΑ.