EE: «Πράσινο» φως για τις εκταμιεύσεις του Ταμείου Ανάκαμψης σε Ισπανία, Βέλγιο και Πορτογαλία

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Σε προώθηση των πληρωμών σε τρεις χώρες, που προβλέπονται στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (NextGenerationEU), προχώρησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) .

Η Ισπανία έλαβε μερική έγκριση για το έκτο αίτημα πληρωμής της, συνολικού ύψους 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η Πορτογαλία εξασφάλισε έγκριση για το ένατο αίτημα πληρωμής της, ύψους 2,32 δισεκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης. Το Βέλγιο έλαβε επίσης έγκριση για το τέταρτο αίτημα πληρωμής του, ύψους 567 εκατομμυρίων ευρώ.

Ισπανία

Ειδικότερα, η έγκριση της ΕΕ για την Ισπανία αφορά σε υλοποίηση επενδυσεων σε τομείς όπως η βιοποικιλότητα, η βιώσιμη κινητικότητα, η έρευνα και ανάπτυξη, τα κοινωνικά δικαιώματα, η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση, ο πολιτισμός, ο βιώσιμος τουρισμός, η διαχείριση των υδάτων και η αποδοτικότητα της δικαιοσύνης.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Ισπανία έχει εκπληρώσει ικανοποιητικά τα 51 ορόσημα και τους 64 από τους 67 στόχους που καθορίζονται στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου.

Η Επιτροπή έχει πλέον διαβιβάσει την προκαταρκτική της αξιολόγηση σχετικά με την εκπλήρωση από την Ισπανία των οροσήμων και των στόχων που απαιτούνται για την εν λόγω πληρωμή στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (ΟΔΕ), η οποία έχει στη διάθεσή της τέσσερις εβδομάδες για να γνωμοδοτήσει. Η πληρωμή στην Ισπανία μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά τη γνωμοδότηση της ΟΔΕ και την έκδοση απόφασης πληρωμής από την Επιτροπή.

Παράλληλα, η Επιτροπή κοινοποίησε στην Ισπανία τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι οι προαναφερθέντες στόχοι δεν έχουν εκπληρωθεί ικανοποιητικά. Η Ισπανία έχει πλέον προθεσμία ενός μηνός για να υποβάλει τις παρατηρήσεις της στην Επιτροπή.

Εάν η Επιτροπή, μετά τις παρατηρήσεις της Ισπανίας, επιβεβαιώσει την εκτίμησή της ότι οι εν λόγω στόχοι δεν έχουν εκπληρωθεί ικανοποιητικά, θα αναστείλει το ποσό που αντιστοιχεί στους εν λόγω στόχους, από το συνολικό ποσό των 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο της παρούσας αίτησης πληρωμής.

Βέλγιο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε θετικά το τέταρτο αίτημα πληρωμής του Βελγίου ύψους 567 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του κεντρικού στοιχείου του NextGenerationEU.

Πρόκειται για σημαντικό βήμα για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με το εν λόγω αίτημα πληρωμής, στους τομείς της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης, της κινητικότητας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς και της στέγασης.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το Βέλγιο έχει εκπληρώσει ικανοποιητικά 16 ορόσημα και 11 στόχους που είχαν καθοριστεί στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου.

Η Επιτροπή έχει πλέον διαβιβάσει την προκαταρκτική της αξιολόγηση σχετικά με την εκπλήρωση από το Βέλγιο των οροσήμων και των στόχων που απαιτούνται για την εν λόγω πληρωμή στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (ΟΔΕ), η οποία έχει στη διάθεσή της τέσσερις εβδομάδες για να γνωμοδοτήσει. Η πληρωμή στο Βέλγιο μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά τη γνωμοδότηση της ΟΔΕ και την έκδοση απόφασης πληρωμής από την Επιτροπή αργότερα.

Πορτογαλία

Θετικά αξιολογήθηκε απο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ένατο αίτημα πληρωμής της Πορτογαλίας ύψους 2,32 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που συνδέονται με αυτό το αίτημα πληρωμής σε βασικούς τομείς, όπως η εκπαίδευση, η διαχείριση αποβλήτων και η κυκλική οικονομία, η απλούστευση των επιχειρήσεων, η διαχείριση των δασών, η ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Πορτογαλία έχει εκπληρώσει ικανοποιητικά τα 22 ορόσημα και τους 29 στόχους που είχαν καθοριστεί στην εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου.