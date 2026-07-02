 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(19) "Technology Industry"
    [1]=>
    string(3) "Law"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(32) "Negative News: Tech and Telecom2"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(28) "Law Gov & Politics: Politics"
}

Google: Χάνει τη μάχη για το πρόστιμο-μαμούθ 4,1 δισ. ευρώ της ΕΕ

Το ανώτατο δικαστήριο της Ευρώπης επικύρωσε το πρόστιμο ύψους περίπου 4,1 δισ. ευρώ που επιβλήθηκε στη Google για μονοπωλιακές πρακτικές

Τεχνολογία 02.07.2026, 16:30
Σχολιάστε
Google: Χάνει τη μάχη για το πρόστιμο-μαμούθ 4,1 δισ. ευρώ της ΕΕ
Επιμέλεια Δημήτρης Σταμούλης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Το ανώτατο δικαστήριο της Ευρώπης επικύρωσε την Πέμπτη το πρόστιμο ύψους περίπου 4,1 δισεκατομμυρίων ευρώ που επιβλήθηκε στην Google, η οποία είχε κατηγορηθεί για παραβίαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ.

Η Google είχε ασκήσει έφεση κατά της απόφασης μέσω του δικαστικού συστήματος της ΕΕ.

Το 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε στην Google αυτό το πρόστιμο-ρεκόρ, με την αιτιολογία ότι η εταιρεία εκμεταλλεύτηκε την κυρίαρχη θέση του Android στην αγορά των κινητών συσκευών για να προσφέρει αθέμιτο πλεονέκτημα στις δικές της εφαρμογές, μέσω συμφωνιών προεγκατάστασης με κατασκευαστές smartphone.

Η Google είχε ασκήσει έφεση κατά της απόφασης μέσω του δικαστικού συστήματος της ΕΕ. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΕΔ), το ανώτατο δικαστήριο της Ευρώπης, απέρριψε την έφεση της Google. Η Google δεν έχει πλέον δικαίωμα να ασκήσει περαιτέρω έφεση.

«Το Δικαστήριο απορρίπτει την έφεση που άσκησαν η Google και η Alphabet κατά της εν λόγω απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου, επιβεβαιώνοντας έτσι το πρόστιμο που τους επιβλήθηκε, όπως αναθεωρήθηκε από το Γενικό Δικαστήριο, για τις μονοπωλιακές πρακτικές τους σχετικά με το λειτουργικό σύστημα Android», ανέφερε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Η μετοχή της Alphabet, μητρικής εταιρείας της Google, σημείωσε πτώση περίπου 1% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Το 2022, ένα κατώτερο δικαστήριο της ΕΕ μείωσε το πρόστιμο στα σημερινά 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ από τα 4,34 δισεκατομμύρια ευρώ που είχε επιβληθεί προηγουμένως.

Η Google υποστήριξε ότι το λειτουργικό σύστημα Android προσφέρει επιλογές στους χρήστες και υποστηρίζει προγραμματιστές και επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η αντίδραση της Google

«Το Android προσφέρει περισσότερες επιλογές για όλους και υποστηρίζει χιλιάδες επιχειρήσεις. Η απόφαση αυτή δεν αναγνωρίζει τη σημαντική επένδυσή μας για να διασφαλίσουμε ότι το Android παραμένει ανοιχτό, διαλειτουργικό και δωρεάν», δήλωσε εκπρόσωπος της Google στο CNBC.

«Σε κάθε περίπτωση, προσαρμόσαμε τις συμφωνίες μας ώστε να συμμορφωθούμε με την αρχική απόφαση ήδη από το 2018 και παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνεχή καινοτομία και την ανοιχτότητα για τους χρήστες, τους συνεργάτες και τους προγραμματιστές μας.»

Η Google έχει προσπαθήσει να διασκεδάσει τις ανησυχίες της Επιτροπής όλα αυτά τα χρόνια, για παράδειγμα επιτρέποντας στους χρήστες του Android να εναλλάσσονται μεταξύ μηχανών αναζήτησης και προγραμμάτων περιήγησης, ώστε να μην είναι δεσμευμένοι στις εφαρμογές της εταιρείας.

Πόλεμος ΕΕ – Big Tech

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, ασκεί πίεση στην Google εδώ και πάνω από μια δεκαετία, αφού ξεκίνησε για πρώτη φορά τη διαδικασία εναντίον της εταιρείας το 2015.

Η Google βρίσκεται στο στόχαστρο της Επιτροπής λόγω αρκετών φερόμενων μονοπωλιακών πρακτικών. Πέρυσι, η Επιτροπή επέβαλε στην Google πρόστιμο ύψους 2,95 δισεκατομμυρίων ευρώ για παραβίαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων στον τομέα της διαφημιστικής τεχνολογίας.

Ενώ η αντιμονοπωλιακή νομοθεσία παραμένει στο επίκεντρο της προσοχής της Επιτροπής, η ρυθμιστική αρχή εξετάζει πλέον τις πρακτικές των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας στο πλαίσιο των ευρέων νόμων για τις ψηφιακές αγορές (Digital Markets Act) και τις ψηφιακές υπηρεσίες (Digital Services Act), με εταιρείες όπως η Apple και η Meta να βρίσκονται επίσης υπό εξέταση.

«Η ίδια η απόφαση είναι ιδιαίτερα σημαντική, στο βαθμό που σηματοδοτεί το τέλος αυτού που θα μπορούσε να ονομαστεί η “πρώτη φάση” της μάχης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, δηλαδή τη χρήση των εξουσιών της βάσει του δικαίου του ανταγωνισμού για την αντιμετώπιση της συμπεριφοράς των εταιρειών Big Tech όσον αφορά τον περιορισμό του ανταγωνισμού στις αγορές της ΕΕ», δήλωσε ο Alex Haffner, εταίρος της Fladgate, στο CNBC.

«Πιο πρόσφατα, η Επιτροπή έχει στρέψει την προσοχή της στα νομοθετικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή της, ιδίως στον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, με σκοπό τη ρύθμιση των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας, και είναι επομένως πιθανό ότι αυτός θα αποτελέσει το επίκεντρο της ρυθμιστικής πολιτικής στο μέλλον.»

Η στάση της Ευρώπης απέναντι στις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας έχει προκαλέσει την οργή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και άλλων αμερικανών αξιωματούχων. Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ απείλησε να επιβάλει «δασμό 100%» στα εμπορεύματα οποιασδήποτε χώρας επιβάλλει φόρο ψηφιακών υπηρεσιών σε αμερικανικές εταιρείες. Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία και η Ισπανία έχουν επιβάλει φόρο ψηφιακών υπηρεσιών.

Τον Μάρτιο, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην ΕΕ Άντριου Πούζντερ δήλωσε στο CNBC ότι η Ευρώπη «δεν μπορεί να υπερρυθμίζει» και να επιβάλλει «τεράστια πρόστιμα» στις εταιρείες, αν θέλει να συμμετάσχει στην οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Όμιλος Σαράντη: Το Möller’s περνά στο χαρτοφυλάκιο του Health & Care Division
Business

Το Möller’s περνά στον Όμιλο Σαράντη
Wall Street: Ήπια άνοδος στους δείκτες – Ανάμικτα μηνύματα από την αγορά εργασίας
Wall Street

Ανακάμπτει η Wall Street, μικτά τα μηνύματα από την αγορά εργασίας
Όμιλος ΑΒΑΞ: Ισχυρή ανάπτυξη το 2025 και στόχος EBITDA 150 εκατ. ευρώ
Business

Ισχυρό 2025 για την ΑΒΑΞ με άνοδο σε τζίρο, EBITDA και κέρδη
Google: Χάνει τη μάχη για το πρόστιμο-μαμούθ 4,1 δισ. ευρώ της ΕΕ
Τεχνολογία

Τελεσίδικη ήττα Google από ΕΕ - Θα πληρώσει το πρόστιμο-μαμούθ 4,1 δισ.
Καββαδάς: Προτεραιότητα ο εκσυγχρονισμός του αλιευτικού στόλου και η στήριξη των επαγγελματιών αλιέων
AGRO

Καββαδάς: Εκσυγχρονισμός του αλιευτικού στόλου και στήριξη των αλιέων
ΗΠΑ: Λιγότερες από το αναμενόμενο οι προσλήψεις τον Ιούνιο
World

ΗΠΑ: Λιγότερες από το αναμενόμενο οι προσλήψεις τον Ιούνιο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Παπακωνσταντίνου για Attica: Η IPO αρχή μιας νέας εποχής
Business

Παπακωνσταντίνου για Attica: Η IPO αρχή μιας νέας εποχής

Πρότυπο για νέες εισαγωγές στο Euronext Athens η IPO της Attica Stores

Γιώργος Μανέττας - Αλεξάνδρα Τόμπρα
Καταθέσεις: Αυξάνονται καθώς τα αμοιβαία κεφάλαια υποχωρούν
Τράπεζες

Σε τροχιά νέου ρεκόρ οι καταθέσεις - Πόσο απέχουν από το 2009

Τραπεζικά στελέχη δεν αποκλείεται η καταγραφή νέου υψηλού στις καταθέσεις μέχρι και το 2028

Αγης Μάρκου
Μυτιληναίος: Μεγάλη ζήτηση για το γάλλιο της Metlen
Βιομηχανία

Ποιοι διψούν… για το γάλλιο της Metlen

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος στη ΓΣ της European Metals χαρακτήρισε την επένδυση στο γάλλιο ως το πλέον ώριμο έργο στον δυτικό κόσμο

Χρήστος Κολώνας
Ακίνητα: Τα διαμερίσματα 50-100 τ.μ. κυριαρχούν στις αγοραπωλησίες
Ακίνητα

Ποια ακίνητα «σπάνε» τα κοντέρ - Οι top περιοχές

Αγοραστές ακινήτων στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε κατοικίες μεσαίας επιφάνειας

Ντίνος Σιωμόπουλος
AVE Group: Στόχος 20 θυγατρικές το 2026 και μέρισμα το 2027 – Τα σχέδια για Yalco, Carrefour και φαρμακεία
Business

AVE: Έτος-ορόσημο το 2027 - Τα σχέδια για Carrefour, Yalco

Πλώρη για νέες εξαγορές ο όμιλος AVE – Στο επίκεντρο η δραστηριότητα στα φαρμακεία – Τι αποφασίστηκε για το franchise της Carrefour και πότε αναμένεται η επιστροφή στα κέρδ

Γιώργος Μανέττας
SARKK: Πώς επενδύει σε Tommy Hilfiger και Calvin Klein
Business

SARKK: Πώς επενδύει σε Tommy Hilfiger και Calvin Klein

Πού ποντάρει η SARKK για την ανάπτυξη Tommy Hilfiger και Calvin Klein στην ελληνική αγορά

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Goldman Sachs: Στις 2.600 μονάδες ο στόχος για τον Γενικό Δείκτη του Euronext Athens
Markets

Goldman: Στις 2.600 μονάδες βάζει τoν στόχο για τον Γενικό Δείκτη

Η Goldman Sachs εξακολουθεί να συγκαταλέγει την Ελλάδα στις αγορές που παρουσιάζουν ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες στην Ευρώπη

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Συνταξιούχοι: Αυξήσεις, επιδόματα και ρυθμίσεις στην ατζέντα της κυβέρνησης
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Τα «δώρα» της ΔΕΘ για τους συνταξιούχους - Τι έρχεται

Οι συνταξιούχοι στο πακέτο της ΔΕΘ - Ποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις ετοιμάζει η κυβέρνηση για το ερχόμενο φθινόπωρο

Κώστας Παπαδής
Περισσότερα από Τεχνολογία
Google: Χάνει τη μάχη για το πρόστιμο-μαμούθ 4,1 δισ. ευρώ της ΕΕ
Τεχνολογία

Τελεσίδικη ήττα Google από ΕΕ - Θα πληρώσει το πρόστιμο-μαμούθ 4,1 δισ.

Το ανώτατο δικαστήριο της Ευρώπης επικύρωσε το πρόστιμο ύψους περίπου 4,1 δισ. ευρώ που επιβλήθηκε στη Google για μονοπωλιακές πρακτικές

Δημήτρης Σταμούλης
Πιερρακάκης: ΑΙ και κυβερνοασφάλεια στην ατζέντα του Eurogroup
Economy

Πιερρακάκης: Κυβερνοασφάλεια και ΑΙ στην ατζέντα του Eurogroup

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης θα συζητήσουν θέματα κυβερνοασφάλειας και τεχνητής νοημοσύνης

Ίλον Μασκ: Η πόλη που έχτισε στην άμμο του Τέξας
Τεχνολογία

Η νέα πόλη που ο Μασκ χτίζει στην άμμο του Τέξας

Μια νέα πόλη για τους εργαζόμενους της SpaceX δημιουργεί ο Ίλον Μασκ στο Τέξας

Δημήτρης Σταμούλης
Τεχνητή νοημοσύνη: Οι εργοδότες που απέλυσαν εργαζόμενους έχουν ήδη αρχίσει να το μετανιώνουν
Tεχνητή νοημοσύνη

Οι εργοδότες που απέλυσαν εργαζόμενους λόγω ΑΙ το... μετάνιωσαν

Οι εργοδότες που απέλυσαν εργαζόμενους για να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη έχουν ήδη αρχίσει να το μετανιώνουν

Δημήτρης Σταμούλης
Anthropic: O Λευκός Οίκος αίρει την απαγόρευση για τα μοντέλα της
Tεχνητή νοημοσύνη

O Λευκός Οίκος αίρει την απαγόρευση για τα μοντέλα της Anthropic

Η κίνηση της κυβέρνησης των ΗΠΑ επιτρέπει στην Anthropicνα επανακυκλοφορήσει τα μοντέλα Mythos και Fable

Ford: Η προσγείωση για τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης
Τεχνολογία

Το πάθημα της Ford με την τεχνητή νοημοσύνη

Η Ford επαναπροσλαμβάνει μηχανικούς μετά την αποτυχία της Τεχνητής Νοημοσύνης να ανταποκριθεί στους ποιοτικούς ελέγχους

Πιερρακάκης: Το IRIS είναι το success story της ελληνικής ψηφιακής οικονομίας
Economy

Πιερρακάκης: Το IRIS είναι το success story της ελληνικής ψηφιακής οικονομίας

Oι άμεσες ψηφιακές πληρωμές δεν αλλάζουν μόνο τον τρόπο με τον οποίο συναλλασσόμαστε, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί η οικονομία στο μέλλον, τόνισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Latest News
Όμιλος Σαράντη: Το Möller’s περνά στο χαρτοφυλάκιο του Health & Care Division
Business

Το Möller’s περνά στον Όμιλο Σαράντη

Ο Όμιλος Σαράντη εντάσσει από την 1η Ιουλίου το Möller’s στο χαρτοφυλάκιο του Health & Care Division, διευρύνοντας την παρουσία του στην αγορά βιταμινών και συμπληρωμάτων διατροφής

Wall Street: Ήπια άνοδος στους δείκτες – Ανάμικτα μηνύματα από την αγορά εργασίας
Wall Street

Ανακάμπτει η Wall Street, μικτά τα μηνύματα από την αγορά εργασίας

Θετική εξέλιξη το ενδιαφέρον για ημιαγωγούς - Πώς κινήθηκαν οι δείκτες της Wall Street - Σημαντικά λιγότερες οι νέες θέσεις εργασίας

Όμιλος ΑΒΑΞ: Ισχυρή ανάπτυξη το 2025 και στόχος EBITDA 150 εκατ. ευρώ
Business

Ισχυρό 2025 για την ΑΒΑΞ με άνοδο σε τζίρο, EBITDA και κέρδη

Ο κύκλος εργασιών της ΑΒΑΞ αυξήθηκε κατά 47% στα 958 εκατ. ευρώ, ενώ τα EBITDA έφτασαν τα 121 εκατ. ευρώ - Πρόταση για μέρισμα 0,10 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 40% σε σχέση με πέρυσι

Google: Χάνει τη μάχη για το πρόστιμο-μαμούθ 4,1 δισ. ευρώ της ΕΕ
Τεχνολογία

Τελεσίδικη ήττα Google από ΕΕ - Θα πληρώσει το πρόστιμο-μαμούθ 4,1 δισ.

Το ανώτατο δικαστήριο της Ευρώπης επικύρωσε το πρόστιμο ύψους περίπου 4,1 δισ. ευρώ που επιβλήθηκε στη Google για μονοπωλιακές πρακτικές

Δημήτρης Σταμούλης
Καββαδάς: Προτεραιότητα ο εκσυγχρονισμός του αλιευτικού στόλου και η στήριξη των επαγγελματιών αλιέων
AGRO

Καββαδάς: Εκσυγχρονισμός του αλιευτικού στόλου και στήριξη των αλιέων

Ο Αθ. Καββαδάς στον Επαγγελματικό Αλιευτικό Σύλλογο «Το Αιγαίο»

ΗΠΑ: Λιγότερες από το αναμενόμενο οι προσλήψεις τον Ιούνιο
World

ΗΠΑ: Λιγότερες από το αναμενόμενο οι προσλήψεις τον Ιούνιο

Μικρή υποχώρηση του ποσοστού ανεργίας

Witside και Qlik ανέδειξαν τη νέα εποχή του επιχειρηματικού AI
Tεχνητή νοημοσύνη

Το μέλλον της AI περνά από τα δεδομένα και την ανθρώπινη κρίση

Η εκδήλωση της Witside ανέδειξε ότι η πραγματική αξία της τεχνητής νοημοσύνης προκύπτει από την ποιότητα των δεδομένων και τη σωστή διακυβέρνησή τους

Mediterra: Αναδημοσίευσε τις οικονομικές καταστάσεις για το 2025 – Μείωση κερδών για εταιρεία και όμιλο
Business

Mediterra: Τι εικόνα δείχνουν οι νέες οικ. καταστάσεις για το 2025

Σημαντική υποχώρηση κερδών αλλά και ζημιές κατέγραψε η Mediterra στην αναδημοσίευση των οικονομικών της καταστάσεων για τη χρήση 2025

Θεοδωρικάκος: Μπαίνει τέλος σε καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές
Economy

Θεοδωρικάκος: Μπαίνει τέλος σε καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές

Στόχος τη κυβέρνησης είναι μια πιο δίκαιη αγορά και η προστασία του καταναλωτή, είπε ο Τακης Θεοδωρικάκος μιλώντας επί του νομοσχεδίου για την καταναλωτική πίστη

FAO: «Έξυπνη γεωργία» για την στήριξη των αγροτών
AGRO

FAO: «Έξυπνη γεωργία» για την στήριξη των αγροτών

Πώς θα αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις του αύριο - Ο FAO διοργανώνει το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο για την «έξυπνη γεωργία»

Ρωσία: Η απογοήτευση για τα καύσιμα εντείνεται, η κρίση οξύνεται
World

Ράλι τιμών στα ρωσικά καύσιμα, εντείνονται τα πλήγματα του Κιέβου

Οι επιθέσεις με ουκρανικά drones πλήττουν την παραγωγή καυσίμων στη Ρωσία

Εθνική Τράπεζα: Φόροι, κατανάλωση και συμμόρφωση έφεραν ιστορικά πλεονάσματα
Macro

Ισχυρά έσοδα και συγκράτηση δαπανών «έχτισαν» τα πλεονάσματα

Η Εθνική Τράπεζα αποδίδει την επίδοση σε ισχυρότερα έσοδα από ΦΠΑ, εισοδήματα και επιχειρήσεις, αλλά και στη συγκράτηση των δαπανών

Ευρώ: Πώς να ελέγξετε τα μετρητά σας στο άψε σβήσε
Economy

Πώς να ελέγξετε τα μετρητά σας στο άψε σβήσε

Οι οδηγίες της ΕΚΤ για τον έλεγχο των χαρτονομισμάτων ευρώ

Ελληνική οικονομία: Πέρασε ο κίνδυνος της Μέσης Ανατολής;
Economy

Πέρασε ο κίνδυνος της Μέσης Ανατολής για την ελληνική οικονομία;

Το οικονομικό επιτελείο στρέφει πλέον την προσοχή του στην ανάπτυξη, στον τουρισμό, στα δημόσια έσοδα και στις επενδύσεις

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΔΥΠΑ: Την Παρασκευή ξεκινούν οι αιτήσεις για 28 βρεφονηπιακούς σταθμούς
Κοινωνία

Αντίστροφη μέτρηση για αιτήσεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς ΔΥΠΑ

Οι ιδιόκτητοι ΒΝΣ της ΔΥΠΑ λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου

ΑΑΔΕ: Σαρωτικοί έλεγχοι μέσω του Ψηφιακού Πελατολογίου
Economy

ΑΑΔΕ: Σαρωτικοί έλεγχοι μέσω του Ψηφιακού Πελατολογίου

Υψηλή παραβατικότητα στους κλάδους οχημάτων και μεταφορών βρήκαν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies