Google: Χάνει τη μάχη για το πρόστιμο-μαμούθ 4,1 δισ. ευρώ της ΕΕ

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Το ανώτατο δικαστήριο της Ευρώπης επικύρωσε την Πέμπτη το πρόστιμο ύψους περίπου 4,1 δισεκατομμυρίων ευρώ που επιβλήθηκε στην Google, η οποία είχε κατηγορηθεί για παραβίαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ.

Η Google είχε ασκήσει έφεση κατά της απόφασης μέσω του δικαστικού συστήματος της ΕΕ.

Το 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε στην Google αυτό το πρόστιμο-ρεκόρ, με την αιτιολογία ότι η εταιρεία εκμεταλλεύτηκε την κυρίαρχη θέση του Android στην αγορά των κινητών συσκευών για να προσφέρει αθέμιτο πλεονέκτημα στις δικές της εφαρμογές, μέσω συμφωνιών προεγκατάστασης με κατασκευαστές smartphone.

Η Google είχε ασκήσει έφεση κατά της απόφασης μέσω του δικαστικού συστήματος της ΕΕ. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΕΔ), το ανώτατο δικαστήριο της Ευρώπης, απέρριψε την έφεση της Google. Η Google δεν έχει πλέον δικαίωμα να ασκήσει περαιτέρω έφεση.

«Το Δικαστήριο απορρίπτει την έφεση που άσκησαν η Google και η Alphabet κατά της εν λόγω απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου, επιβεβαιώνοντας έτσι το πρόστιμο που τους επιβλήθηκε, όπως αναθεωρήθηκε από το Γενικό Δικαστήριο, για τις μονοπωλιακές πρακτικές τους σχετικά με το λειτουργικό σύστημα Android», ανέφερε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Η μετοχή της Alphabet, μητρικής εταιρείας της Google, σημείωσε πτώση περίπου 1% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Το 2022, ένα κατώτερο δικαστήριο της ΕΕ μείωσε το πρόστιμο στα σημερινά 4,1 δισεκατομμύρια ευρώ από τα 4,34 δισεκατομμύρια ευρώ που είχε επιβληθεί προηγουμένως.

Η Google υποστήριξε ότι το λειτουργικό σύστημα Android προσφέρει επιλογές στους χρήστες και υποστηρίζει προγραμματιστές και επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η αντίδραση της Google

«Το Android προσφέρει περισσότερες επιλογές για όλους και υποστηρίζει χιλιάδες επιχειρήσεις. Η απόφαση αυτή δεν αναγνωρίζει τη σημαντική επένδυσή μας για να διασφαλίσουμε ότι το Android παραμένει ανοιχτό, διαλειτουργικό και δωρεάν», δήλωσε εκπρόσωπος της Google στο CNBC.

«Σε κάθε περίπτωση, προσαρμόσαμε τις συμφωνίες μας ώστε να συμμορφωθούμε με την αρχική απόφαση ήδη από το 2018 και παραμένουμε προσηλωμένοι στη συνεχή καινοτομία και την ανοιχτότητα για τους χρήστες, τους συνεργάτες και τους προγραμματιστές μας.»

Η Google έχει προσπαθήσει να διασκεδάσει τις ανησυχίες της Επιτροπής όλα αυτά τα χρόνια, για παράδειγμα επιτρέποντας στους χρήστες του Android να εναλλάσσονται μεταξύ μηχανών αναζήτησης και προγραμμάτων περιήγησης, ώστε να μην είναι δεσμευμένοι στις εφαρμογές της εταιρείας.

Πόλεμος ΕΕ – Big Tech

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, ασκεί πίεση στην Google εδώ και πάνω από μια δεκαετία, αφού ξεκίνησε για πρώτη φορά τη διαδικασία εναντίον της εταιρείας το 2015.

Η Google βρίσκεται στο στόχαστρο της Επιτροπής λόγω αρκετών φερόμενων μονοπωλιακών πρακτικών. Πέρυσι, η Επιτροπή επέβαλε στην Google πρόστιμο ύψους 2,95 δισεκατομμυρίων ευρώ για παραβίαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων στον τομέα της διαφημιστικής τεχνολογίας.

Ενώ η αντιμονοπωλιακή νομοθεσία παραμένει στο επίκεντρο της προσοχής της Επιτροπής, η ρυθμιστική αρχή εξετάζει πλέον τις πρακτικές των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας στο πλαίσιο των ευρέων νόμων για τις ψηφιακές αγορές (Digital Markets Act) και τις ψηφιακές υπηρεσίες (Digital Services Act), με εταιρείες όπως η Apple και η Meta να βρίσκονται επίσης υπό εξέταση.

«Η ίδια η απόφαση είναι ιδιαίτερα σημαντική, στο βαθμό που σηματοδοτεί το τέλος αυτού που θα μπορούσε να ονομαστεί η “πρώτη φάση” της μάχης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, δηλαδή τη χρήση των εξουσιών της βάσει του δικαίου του ανταγωνισμού για την αντιμετώπιση της συμπεριφοράς των εταιρειών Big Tech όσον αφορά τον περιορισμό του ανταγωνισμού στις αγορές της ΕΕ», δήλωσε ο Alex Haffner, εταίρος της Fladgate, στο CNBC.

«Πιο πρόσφατα, η Επιτροπή έχει στρέψει την προσοχή της στα νομοθετικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή της, ιδίως στον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, με σκοπό τη ρύθμιση των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας, και είναι επομένως πιθανό ότι αυτός θα αποτελέσει το επίκεντρο της ρυθμιστικής πολιτικής στο μέλλον.»

Η στάση της Ευρώπης απέναντι στις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας έχει προκαλέσει την οργή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και άλλων αμερικανών αξιωματούχων. Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ απείλησε να επιβάλει «δασμό 100%» στα εμπορεύματα οποιασδήποτε χώρας επιβάλλει φόρο ψηφιακών υπηρεσιών σε αμερικανικές εταιρείες. Ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία και η Ισπανία έχουν επιβάλει φόρο ψηφιακών υπηρεσιών.

Τον Μάρτιο, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην ΕΕ Άντριου Πούζντερ δήλωσε στο CNBC ότι η Ευρώπη «δεν μπορεί να υπερρυθμίζει» και να επιβάλλει «τεράστια πρόστιμα» στις εταιρείες, αν θέλει να συμμετάσχει στην οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης.