Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βλέπει» και τις 2.540 μονάδες η αγορά

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Σε επαφή με τις 2.540 μονάδες είναι πλέον ο γενικός δείκτης στο χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο έχει αρχίσει με τις καλύτερες προϋποθέσεις το δεύτερο εξάμηνο του έτους, δίχως ακόμη να δείχνει σημάδια «κόπωσης» στην άνοδο.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 1,25% στις 2.536,79 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 96,8 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 14,1 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 1,30% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.440,18 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 1,63% στις 2.870,48 μονάδες.

Ταχεία η αναρρίχηση

Με ταχείς ρυθμούς συνεχίζει την ανοδική του πορεία το Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να προσεγγίζει ήδη τον πρώτο βραχυπρόθεσμο στόχο των 2.540 μονάδων. Ακόμη πιο σημαντικό, ωστόσο, είναι το γεγονός ότι η αγορά έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια υπολογίσιμη απόσταση ασφαλείας από το επίπεδο των 2.500 μονάδων, επιβεβαιώνοντας τη βελτιωμένη δυναμική που καταγράφεται στις πρώτες συνεδριάσεις του Ιουλίου.

Καθοριστική παραμένει η συμβολή των τραπεζικών και ενεργειακών μετοχών, οι οποίες συνεχίζουν να αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της ανόδου. Μάλιστα, η θετική εικόνα αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα αν ληφθεί υπόψη ότι διαμορφώνεται σε μια συνεδρίαση κατά την οποία η Wall Street παραμένει κλειστή, περιορίζοντας συνήθως τα στηρίγματα από το διεθνές επενδυτικό περιβάλλον.

Παρά τις ενδοσυνεδριακές διακυμάνσεις και την αυξημένη μεταβλητότητα που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τον τραπεζικό κλάδο, οι τραπεζικές μετοχές έχουν συμβάλει ουσιαστικά στο ιδιαίτερα θετικό πρώτο τριήμερο του Ιουλίου, διατηρώντας το αγοραστικό ενδιαφέρον σε υψηλά επίπεδα.

Πρόσθετη ώθηση στον κλάδο προσφέρει και η νέα ανάλυση της Eurobank Equities, η οποία εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε τροχιά υπέρβασης των στόχων τους για το 2026. Η χρηματιστηριακή εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξη για τις προοπτικές κερδοφορίας και ανάπτυξης του κλάδου, αναβαθμίζοντας παράλληλα τις εκτιμήσεις της για τις τράπεζες που καλύπτει.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, οι ΔΕΗ, Εθνική και Eurobank σημειώνουν κέρδη άνω του 2%, ενώ άνω του 1% είναι η άνοδος σε Motor Oil, Alpha Bank, Τιτάν, ΟΤΕ Λάμδα, Allwyn, Jumbo και Coca Cola.

Ήπια ανοδικά κινούνται οι Πειραιώς, Cenergy, Metlen, Κύπρου, Helleniq Energy, ΕΛΧΑ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με τις Aegean και ΕΥΔΑΠ να μην έχουν μεταβολή. Στον αντίποδα, οι Aktor, Βιοχάλκο, Credia, ΔΑΑ και Optima κινούνται ήπια πτωτικά.