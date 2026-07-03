Χρηματιστήριο Αθηνών: Βρίσκει δυνάμεις για υψηλότερα η αγορά

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Με σημαντικά κέρδη συνεχίζει και σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, έχοντας για ακόμη μία ημέρα την πλειονότητα των τίτλων του σε θετικά εδάφη, ενώ ο επόμενος κοντινός του στόχος είναι στις 2.540 μονάδες.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 0,96% στις 2.529,40 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 18,3 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 2,1 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,97% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.418,81 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 1,12% στις 2.856,04 μονάδες.

Θετικό το κλίμα

Η θετική εικόνα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές λειτουργεί υποστηρικτικά για το Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ καθημερινά προστίθενται ευνοϊκές εκθέσεις ξένων επενδυτικών οίκων για ελληνικές μετοχές. Έτσι, και σήμερα το ΧΑ έχει βάλει πλώρη για υψηλότερα επίπεδα, παρά το ότι οι συναλλαγές αναμένεται να επηρεαστούν από την αργία στις Ηνωμένες Πολιτείες για την Ημέρα Ανεξαρτησίας (4η Ιουλίου).

Το θετικό αφήγημα για την ελληνική κεφαλαιαγορά δεν περιορίζεται μόνο στις ελκυστικές αποτιμήσεις των εισηγμένων εταιρειών. Οι επενδυτές αξιολογούν θετικά και τη σταδιακή διεύρυνση της αγοράς, καθώς νέες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, ιδιωτικές τοποθετήσεις και δημόσιες εγγραφές ενισχύουν τη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου, αυξάνοντας το επενδυτικό βάθος και διευρύνοντας τις επιλογές για τα διεθνή χαρτοφυλάκια.

Την ίδια ώρα, σημαντικό στήριγμα για τον Γενικό Δείκτη εξακολουθεί να αποτελεί η ισχυρή κερδοφορία των τραπεζών. Ωστόσο, οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι ο τραπεζικός κλάδος δύσκολα θα επαναλάβει τις εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις που κατέγραψε την τελευταία διετία. Ως αποτέλεσμα, το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται ολοένα και περισσότερο και σε άλλες ισχυρές εισηγμένες, όπως η Motor Oil, η Titan, αλλά και σε εταιρείες των υποδομών, της ενέργειας και της βιομηχανίας, οι οποίες συνεχίζουν να επιδεικνύουν ανθεκτική κερδοφορία και ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Εθνική σημειώνει κέρδη 2,26%, με τις Τιτάν, Cenergy, Motor Oil, Λάμδα, Jumbo, Allwyn, Coca Cola, ΕΛΧΑ, Eurobank και ΔΕΗ να καταγράφουν κέρδη που ξεπερνούν το 1%.

Ήπια ανοδικά κινούνται οι ΟΤΕ, Optima, Κύπρου, Βιοχάλκο, Alpha Bank, Aktor, Metlen, Aegean και Πειραιώς, ενώ ήπια πτωτικά οι ΔΑΑ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Credia Bank και ΕΥΔΑΠ. Χωρίς μεταβολή είναι η Helleniq Energy.