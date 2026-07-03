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Γαλαξίας: Ανάπτυξη 3% το 2026 εν μέσω έντονου ανταγωνισμού

Βελτιωμένες επιδόσεις έναντι του 2025, αλλά πίσω από την αγορά – Στήριξη από ιδιόκτητο δίκτυο και νέες επενδύσεις

Business 03.07.2026, 07:00
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Γαλαξίας: Ανάπτυξη 3% το 2026 εν μέσω έντονου ανταγωνισμού
Δημήτρης Χαροντάκης

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Με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης «τρέχει» στη διάρκεια του 2026 η Πέντε ΑΕ (Γαλαξίας) βελτιώνοντας σαφώς τις επιδόσεις της έναντι του 2025, αν και υπολείπεται ακόμη του ρυθμού ανάπτυξης της αγοράς. Σε ένα περιβάλλον έντονα ανταγωνιστικό και με τους έκτακτους ρυθμιστικούς κανόνες από την πλευρά της κυβέρνησης, να διαμορφώνουν ένα ασφυκτικό πλαίσιο, η μοναδική στην κατηγορία της αλυσίδα σούπερ μάρκετ – βρίσκεται στο μέσον της κατάταξης του κλάδου – έχει κατορθώσει, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, να «τρέχει» με ρυθμό 3%.

Είναι προφανές ότι κινείται σε υψηλότερα επίπεδα έναντι του 2025, που παρουσίασε μείωση κατά 1,7% στις πωλήσεις της έναντι του 2024 – βελτίωσε κατά 4,7% την επίδοση της – ωστόσο όμως απέχει ακόμη από τον ρυθμό ανάπτυξης του λιανεμπορίου, το οποίο φέτος κινείται με 6% – 7% ως τώρα ως προς τον τζίρο και πάνω από 3,5% ως προς τον όγκο των πωλήσεων. Πέρυσι οι πωλήσεις της ανήλθαν στα 509 εκατ. ευρώ και τα προ φόρων κέρδη της στα 4,512 εκατ. ευρώ.

Γαλαξίας: Χαμηλός δανεισμός και ισχυρή βάση ιδιόκτητων καταστημάτων

Επισημαίνεται ωστόσο ότι ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας είναι ελάχιστος – μονοψήφιος – σε σχέση με τις πωλήσεις, ενώ διαθέτει πολύ μεγάλο αριθμό ιδιόκτητων καταστημάτων.

Οι δραματικές ανακατατάξεις της αγοράς με την συγκέντρωση του κλάδου στο top five ασκεί αφόρητες πιέσεις από την «μέση και κάτω» στον κλάδο.

Η εξαγορά της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός από την Μασούτης ΑΕ έχει προκαλέσει ένα νέο «ωστικό κύμα» ανταγωνιστικών εντάσεων, αν και δεν έχει φανεί ακόμη που θα «καθίσει» η αγορά – αυτό θα αρχίσει να φαίνεται από το 2027, δεδομένων των ανακατατάξεων στο δίκτυο της εξαγορασθείσης εταιρεία.

Σ΄αυτό το πλαίσιο Η Πέντε ΑΕ προσπαθεί να «παρακολουθήσει» – κατά το δυνατόν – και τις ανταγωνιστικές πιέσεις, αλλά και να βελτιώσει την θέση της – το δεύτερο είναι συνάρτηση του πρώτου, αλλά φαίνεται πως έχει ακόμη δρόμο. Ωστόσο πηγές της αγοράς που είναι σε θέση να γνωρίζουν έλεγαν προς τον ΟΤ ότι η εξαγορά – με την οποία ταλαιπωρήθηκε επί αρκετό χρόνο μέχρι να κλείσει – της Παπαγεωργίου στα Γιάννενα, έχει αρχίσει να αποδίδει, ενώ παράλληλα πρόκειται να ανοίξει δύο ακόμη καταστήματα – στις 23 Ιουλίου ένα ιδιόκτητο στα Γιάννενα και στα μέσα του Σεπτεμβρίου επίσης ιδιόκτητο στο Κιλκίς. Αξίζει να σημειωθεί ότι ότι το δίκτυο του Γαλαξία αποτελείται από 179 καταστήματα εκ των οποίων τα 98 είναι ιδιόκτητα – περισσότερα από τα μισά. Πρόκειται για την αλυσίδα με τα περισσότερα ιδιόκτητα σούπερ μάρκετ ως ποσοστό επί του συνόλου.

 Σχέδια για νέα συμφωνία

Η εταιρεία  διαθέτει ακόμη 13 ιδιόκτητα οικόπεδα προς ανέγερση καταστημάτων.

Εχει ενδιαφέρον επίσης το γεγονός ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με βορειοελλαδίτικη τοπική αλυσίδα για το ενδεχόμενο εξαγοράς.

Με όλες αυτές τις κινήσεις η διοίκηση της εταιρείας ελπίζει ότι θα κατορθώσει να ενισχύσει την θέση της στην αγορά σε ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον.

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