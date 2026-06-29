Γαλαξίας: Μείωση κερδών το 2025 – Μηδενικός δανεισμός για 55η χρονιά

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Σημαντική μείωση στα κέρδη σημείωσε κατά το 2025 η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας, που κατάφερε ωστόσο να διατηρήσει τον κύκλο εργασιών της, παραμένοντας εκτός τραπεζικού δανεισμού για 55η χρονιά.

Τα μεγέθη της Γαλαξίας

Τα κέρδη (προ φόρων) της Πέντε ΑΕ -της μητρικής του εμπορικού σήματος της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Γαλαξίας- ανήλθαν στο ποσό των 3.490.966,49 σε σχέση με τα αντίστοιχα κέρδη προ φόρων της προηγούμενης χρήσης, που ανήλθαν στο ποσό των 7.907.707,87 ευρώ, παρουσίασαν μείωση -55,85%. Αντίστοιχα, τα κέρδη μετά φόρων στην κλειόμενη χρήση ανήλθαν στο ποσό των 2.512.500,00€ σε σχέση με τα κέρδη της προηγούμενης χρήσης που ανήλθαν στο ποσό των 5.952.578,15 ευρώ, παρουσίασαν μείωση -57,79%.

Επίσης, τα καθαρά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας την 31/12/2025 ανήλθαν στα 11.910.193,35 ή 2,34% επί κύκλου εργασιών και σε σχέση με την προηγούμενη χρήση παρουσίασαν μείωση κατά -27,93% (31/12/2024: καθαρά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 16.526.038,61 ή 3,22% επί κύκλου εργασιών).

Ενώ τα ταμειακά της διαθέσιμα εμφανίζονται μειωμένα. Ειδικότερα στα 1.976.591,80 ευρώ από 2.590.034,51 ευρώ την προηγούμενη χρήση. Ενώ οι καταθέσεις όψεως και προθεσμίας υπολογίζονται στα 39.481.936,24 ευρώ από τα 61.716.320,15 ευρώ κατά το 2024.

Σταθερότητα

Παρά τη μείωση της κερδοφορίας, η εταιρεία εμφανίζει σταθερότητα στα χρηματοοικονομικά στοιχεία της εταιρείας μας (συνεχόμενη κερδοφορία) σε ένα έντονο οικονομικό περιβάλλον, ειδικά του κλάδου των σούπερ μάρκετ όπου το στοιχείο του ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών του κλάδου είναι υψηλό και ακολουθεί υψηλή ταχύτητα παρά τη «μεταβαλλόμενη εμπορική πολιτική που λειτουργεί στην αγορά», όπως αναφέρει η διοίκηση της εταιρείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, «η σταθερότητα αυτή που επιδεικνύει η εταιρεία οφείλεται στην έντονη προσπάθεια και στη συνέχεια και συνέπεια των προσπαθειών της διοίκησης της εταιρείας και στην αμέριστη συμπαράσταση των στελεχών και εργαζομένων».

Η διοίκηση

Οι οικογένειες των πέντε ιδρυτών συνεχίζουν ελέγχουν την πλειοψηφία της εταιρείας, αλλά πλέον έχει δημιουργηθεί ένα ισχυρό σώμα μετόχων, που έχει κάθε λόγο να προστατεύει τα συμφέροντα και την πορεία της εταιρείας – για δύο λόγους, πρώτον γιατί είναι εργαζόμενοι και δεύτερον γιατί είναι μέτοχοι.

Από τους πέντε ιδρυτές της Πέντε ΑΕ οι δύο απεβίωσαν – το 2008 ο Βασίλης Χειμωνίδης, που ως τότε κατείχε τη θέση του προέδρου και το 2018 ο Χρήστος Μαυρόπουλος, που τον διαδέχτηκε.

Σήμερα αποτελείται από 210 μετόχους, διαθέτει δίκτυο 177 καταστημάτων (94 ιδιόκτητα και 83 μισθωμένα) και την προηγούμενη χρήση απασχόλησε 5.220 εργαζόμενους.