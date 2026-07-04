Ferrari: Μετά το Luce, η σκουντερία μιλά ξανά στους θαυμαστές της

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Ένα νέο μοντέλο περιορισμένης έκδοσης 12 κυλίνδρων με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων ανακοίνωσε η Ferrari, κάνοντας στροφή από το πολυσυζητημένο Luce, απευθυνόμενη στους παραδοσιακούς λάτρεις των δυνατών βενζινοκινητήρων και της πρακτικής οδήγησης.

Η Ferrari 12Cilindri Manuale – μια ειδική σειρά του μοντέλου 12Cilindri του 2024 – εισάγει ένα νέο σύστημα «Manuale ​by-wire» που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει μια αυθεντική εμπειρία χειροκίνητης οδήγησης με λεβιέ ταχυτήτων, διατηρώντας παράλληλα τα πλεονεκτήματα των σύγχρονων κιβωτίων διπλού συμπλέκτη, σύμφωνα και με το Reuters.

Το grand tourer με τον κινητήρα μπροστά απευθύνεται σε πιστούς πελάτες της Ferrari που αναζητούν μια πιο φυσική εμπειρία οδήγησης, βασισμένη στην κληρονομιά της μάρκας. Η τιμή του στην Ιταλία θα ξεκινά από 590.000 ευρώ (672.000 δολάρια), με τις πρώτες παραδόσεις στους πελάτες να έχουν προγραμματιστεί για το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους.

Η νέα κυκλοφορία της Ferrari έρχεται εβδομάδες μετά το ντεμπούτο του Luce EV

Η Ferrari μετά την κριτική για το Luce EV

Η νέα ειδική σειρά έρχεται λίγο περισσότερο από ένα μήνα αφότου η Ferrari παρουσίασε το διχαστικό Luce, το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο της – ένα ιστορικό ορόσημο για την ιταλική μάρκα μεν, που προκάλεσε μια συγκρατημένη αντίδραση από όσους είχαν συνηθίσει τον χαρακτηριστικό ήχο του κινητήρα και την αναλογική αίσθηση.

Με τιμή 550.000 ευρώ, το Luce έχει προκαλέσει εκτεταμένες επικρίσεις και ένα κύμα μη κολακευτικών memes στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με επίκεντρο τόσο το αντισυμβατικό στυλ του όσο και την υιοθέτηση της ηλεκτρικής τεχνολογίας από τη Ferrari.

Αλλά με το 12Cilindri Manuale, η σκουντερία δίνει ξανά έμφαση στα βασικά της χαρακτηριστικά, καθώς το νέο αυτοκίνητο συνδυάζει έναν ατμοσφαιρικό κινητήρα V12 6,5 λίτρων που αποδίδει 830 ίππους με διάταξη τριών πεντάλ, τοποθετώντας «τη σχέση μεταξύ της παρέμβασης του οδηγού, των μηχανικών χαρακτηριστικών και του ελέγχου στην καρδιά της οδηγικής εμπειρίας».

Βενζινοκίνητα και υβριδικά μοντέλα

Το 12Cilindri Manuale υπογραμμίζει επίσης το εύρος του χαρτοφυλακίου της Ferrari, όπου η ηλεκτροκίνηση παραμένει μόνο ένα σκέλος.

Παράλληλα με το ηλεκτρικό Luce, η τρέχουσα γκάμα του περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα βενζινοκίνητων και υβριδικών μοντέλων, αυτοκινήτων πίστας και παραδοσιακών ναυαρχίδων V12, συμπεριλαμβανομένης και της τετράθυρης, τετραθέσιας Purosangue.

Η Ferrari έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να προσφέρει αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης παράλληλα με τις νέες τεχνολογίες: Τα ηλεκτρικά μοντέλα αναμένεται να αποτελούν μόνο το 20% της γκάμας της έως το 2030, σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας , ενώ το υπόλοιπο 80% θα κατανεμηθεί εξίσου μεταξύ βενζινοκίνητων και υβριδικών.