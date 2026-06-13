Νάγκελ: Οι τιμές μπορεί να παραμείνουν υψηλά και μετά το τέλος του πολέμου

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Να παραμείνουν οι τιμές υψηλές για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα είναι πιθανόν ακόμα και αν ο πόλεμος στο Ιράν τελειώσει σύντομα εκτιμά το γεράκι της ΕΚΤ, Γιοαχίμ Νάγκελ,σε συνέντευξή του στο Deutschlandfunk.

«Μπορεί να μην μπορέσουμε καν να βασιστούμε στα δεδομένα που είχαμε πριν από αυτή τη σύγκρουση, επειδή οι αλυσίδες εφοδιασμού έχουν προφανώς αλλάξει και τα ασφάλιστρα κινδύνου ενδέχεται επίσης να αυξηθούν» είπε ο Γερμανός κεντρικός τραπεζίτης, αναφερόμενος στα ασφάλιστρα που ενδέχεται να απαιτηθούν για τη μεταφορά αγαθών μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Νάγκελ: Η ΕΚΡ έτοιμη να αυξήσει ξανά τα επιτόκια

Η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια την Πέμπτη για πρώτη φορά από το 2023, μια κίνηση που ο Νάγκελ χαρακτήρισε απαραίτητη λόγω της αύξησης των τιμών υπό το φως της σύγκρουσης. Απέρριψε την κριτική ότι αυτό θα μπορούσε να εμποδίσει την οικονομική ανάπτυξη.

Η κεντρική τράπεζα είναι επίσης έτοιμη να αυξήσει ξανά τα επιτόκια τον Ιούλιο, σχολίασε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στην ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 3,2% τον Μάιο, ενώ η επιχειρηματική δραστηριότητα συρρικνώνεται.

«Σχεδόν υποψιάζομαι ότι δεν θα επιστρέψουμε ποτέ στην κατάσταση που είχαμε πριν από αυτήν την περιφερειακή σύγκρουση» είπε ο Νάγκελ στη συνέντευξη στο Deutschlandfunk. Ο κόσμος «μπορεί να συνεχίσει να διαμορφώνεται από αβεβαιότητες και αλλαγές πέρα ​​από αυτήν τη σύγκρουση».

Η αύξηση των επιτοκίων βραχυπρόθεσμα θα καταστήσει πιο ακριβή την «αναχρηματοδότηση» ανέφερε ο Νάγκελ. «Αλλά μακροπρόθεσμα, κάνουμε την μεγαλύτερη χάρη στην οικονομία καθιστώντας σαφές ότι η σταθερότητα των τιμών είναι μέρος της εξίσωσης».