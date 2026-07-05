Στενά Ορμούζ: Aυξάνονται τα τάνκερ που περνούν από δίαυλο που προστατεύουν οι ΗΠΑ

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Η μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου κατά μήκος ενός διαδρόμου που προστατεύεται από τις ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ έδειξε σημάδια ανάκαμψης την Κυριακή, σύμφωνα με το Bloomberg, μια μέρα αφότου μια ομάδα πλοίων πραγματοποίησε ανεξήγητες αναστροφές και παρακάμψεις σε αυτόν τον ζωτικής σημασίας ενεργειακό διάδρομο.

Το Σάββατο, 19 πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ προς τις δύο κατευθύνσεις, αλλά μόνο ένα σήμανε ανοιχτά τη διέλευσή του προς την περιοχή κατά μήκος των ακτών του Ομάν

Παρατηρήθηκαν έξι φορτηγά πλοία πετρελαίου και φυσικού αερίου να πλέουν σε μια διαδρομή που περνά κοντά στις ακτές του Ομάν. Αυτά είναι μόνο όσα είναι ορατά, καθώς είναι γνωστό ότι πολλά πλοία διέρχονται με τους πομποδέκτες τους απενεργοποιημένους για να αποφύγουν τον ψηφιακό εντοπισμό. Οι δυτικοί ναυτικοί συνεχίζουν να δηλώνουν ότι, ενώ η κυκλοφορία συνεχίζεται, ο κίνδυνος απειλής είναι «σημαντικός» και ότι το κέντρο των Στενών έχει ναρκοθετηθεί. Δύο άλλα μικρά δεξαμενόπλοια εξήλθαν από τον Περσικό Κόλπο πλέοντας πιο κοντά στο Ιράν.

Η αγορά πετρελαίου έχει στραμμένη την προσοχή της στο τι διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ και με ποιον τρόπο, ένα εγχείρημα που έχει γίνει πιο δύσκολο λόγω των πλοίων που προσπαθούν να αποφύγουν την προσοχή του ιρανικού στρατού κατά την είσοδο και έξοδο τους. Κατά τη διάρκεια της Παρασκευής και του Σαββάτου, παρατηρήθηκαν τουλάχιστον οκτώ πλοία να κάνουν αναστροφή καθώς διέπλεαν κατά μήκος της διαδρομής του Ομάν. Τέσσερα από αυτά συνέχισαν να πλέουν βόρεια προς την ιρανική διαδρομή και εξήλθαν από τα Στενά.

Από τα πλοία που έκαναν αναστροφή, τουλάχιστον ένα δεξαμενόπλοιο καυσίμων φαινόταν να επιχειρεί εκ νέου τη διέλευση την Κυριακή, περνώντας από την άκρη της χερσονήσου Μουσαντάμ του Ομάν. Ένα άλλο δεξαμενόπλοιο διέσχισε νωρίτερα την ίδια διαδρομή, δηλώνοντας ανοιχτά τις προθέσεις του, και τώρα μεταδίδει τη θέση του στον Κόλπο του Ομάν.

Άλλα πλοία επιλέγουν να διασχίσουν τα Στενά στο σκοτάδι, εμφανιζόμενα μόλις βγουν από τη ναυτιλιακή οδό. Ένα δεξαμενόπλοιο αργού τύπου Suezmax εμφανίστηκε στον Κόλπο του Ομάν την Κυριακή, αφού είχε μεταδώσει για τελευταία φορά το σήμα του από το εσωτερικό του Περσικού Κόλπου το Σάββατο.

Το φαινόμενο της αναστροφής στα Στενά του Ορμούζ

Δεν δόθηκε άμεση εξήγηση για τα πλοία που έκαναν αναστροφή την Παρασκευή και το Σάββατο, αν και το Ιράν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι τα πλοία πρέπει να διέρχονται από τα Στενά μόνο μέσω της διαδρομής που έχει καθοριστεί και εγκριθεί από την Ισλαμική Δημοκρατία. Οι ομάδες ναυτικής σύνδεσης δεν έχουν ακόμη σχολιάσει τις απότομες αναστροφές, αν και το Κοινό Κέντρο Ναυτικής Πληροφοριών επανέλαβε την Κυριακή ότι οι ιρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να παρενοχλούν τη ναυτιλία.

Το Σάββατο, 19 πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ προς τις δύο κατευθύνσεις, αλλά μόνο ένα σήμανε ανοιχτά τη διέλευσή του προς την περιοχή κατά μήκος των ακτών του Ομάν, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Kpler. Σε σύγκριση, την Παρασκευή καταγράφηκαν 13 πλοία κατά μήκος της διαδρομής. Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει μόνο τις παρατηρηθείσες διελεύσεις, και τα στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν καθώς επαληθεύονται περισσότερες «σκοτεινές» διελεύσεις — που πραγματοποιήθηκαν χωρίς ενεργοποιημένους πομποδέκτες.

Κατά το μεγαλύτερο μέρος του πολέμου, αρκετά πλοία που προσπαθούσαν να αποχωρήσουν από τον Περσικό Κόλπο μέσω του Ορμούζ ανέφεραν προειδοποιήσεις από τις ιρανικές δυνάμεις μέσω ραδιοεπικοινωνιών, σύμφωνα με τις οποίες δεν έπρεπε να προχωρήσουν χωρίς την άδεια της Τεχεράνης. Το Ιράν έχει ανοίξει πυρ εναντίον ορισμένων από τα πλοία που συνέχισαν την πορεία τους.

Οι εταιρείες δεξαμενόπλοιων αντιμετωπίζουν δυσκολίες λόγω της διακοπτόμενης επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ. Η προθυμία τους να αναλάβουν τον κίνδυνο της διέλευσης από τη στενή αυτή θαλάσσια οδό είναι κρίσιμη για την ομαλοποίηση της αγοράς πετρελαίου, η οποία εξακολουθεί να ανακάμπτει από μια ιστορική κρίση τεσσάρων μηνών.