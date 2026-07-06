Ιράν: Γιατί μπορεί να δυσκολευτεί να εκκαθαρίσει τα αποθέματα πετρελαίου

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Προκλήσεις στην εκκαθάριση των αποθεμάτων πετρελαίου του είναι πιθανό να αντιμετωπίσει το Ιράν, ακόμη και μετά την άρση των περιορισμών στις εξαγωγές του, καθώς ο μεγαλύτερος πελάτης του τροποποιεί την ενεργειακή του στρατηγική, ενώ το πετρέλαιο από άλλους προμηθευτές κατακλύζει την αγορά, σύμφωνα με αναλυτές.

Η Κίνα, ο κορυφαίος εισαγωγέας αργού πετρελαίου στον κόσμο, δεν ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδης για την αγορά ιρανικού πετρελαίου, παρά το γεγονός ότι παραδοσιακά ήταν ο κύριος πελάτης του Ιράν. «Στην πραγματικότητα, οι Κινέζοι δεν δείχνουν κανένα ενθουσιασμό να αγοράσουν πολύ πετρέλαιο από κανέναν», δήλωσε στο CNBC ο Φερεϊντούν Φεσαράκι, ομότιμος πρόεδρος της FGE NexantECA.

Οι εισαγωγές αργού πετρελαίου της Κίνας έχουν μειωθεί από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, μειώνοντας τη ζήτηση πετρελαίου. Τον Μάιο, μειώθηκαν κατά 29% από ένα χρόνο νωρίτερα στα 7,82 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2018, σύμφωνα με την Wind Information.

Οι κινεζικές εισαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράν μειώθηκαν περισσότερο από το μισό τον Ιούνιο σε περίπου 654.000 βαρέλια την ημέρα σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ανέφερε το Bloomberg.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή «έχει οξύνει τη στρατηγική εστίαση της Κίνας και έχει προσδώσει ανανεωμένη δυναμική στις προσπάθειες πράσινης μετάβασης», σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου Πολιτικής Ασφάλειας και Ανάπτυξης με έδρα τη Στοκχόλμη.

Ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Τσιάνγκ επανέλαβε την ανάγκη ενίσχυσης της επέκτασης της μη ορυκτής ενέργειας και δημιουργίας ενός νέου ενεργειακού συστήματος, ενθαρρύνοντας παράλληλα την καινοτομία και τις ταχύτερες μεταρρυθμίσεις, ανέφερε ο ερευνητικός οργανισμός.

Η αυξημένη προσφορά πλήττει το πετρέλαιο του Ιράν

Εν τω μεταξύ, η προσφορά πετρελαίου αναμένεται επίσης να αυξηθεί, αφού ο ΟΠΕΚ+ συμφώνησε να προσθέσει 188.000 βαρέλια την ημέρα στον στόχο παραγωγής του για τον Αύγουστο.

«Η αύξηση αποτελεί μέρος του σχεδίου του ομίλου να ολοκληρώσει την αντιστροφή των περιορισμών στην παραγωγή που έγιναν πριν από λίγα χρόνια και σημαίνει ότι έχουν προσθέσει 940.000 βαρέλια την ημέρα στις ποσοστώσεις από την έναρξη του πολέμου», σύμφωνα με έκθεση της United Overseas Bank.

«Η αύξηση της προσφοράς είναι πραγματική», δήλωσε σε δήλωση προς το CNBC ο Τιάγκο Λατσέρντα, αναλυτής αγοράς στην χρηματιστηριακή Axi. Πρόσθεσε ότι υπήρξε μια απότομη συσσώρευση εν πλω, καθώς το Ιράν έχει μεταφέρει περισσότερα από 40 εκατομμύρια βαρέλια από τότε που οι ΗΠΑ ήραν τον ναυτικό αποκλεισμό τους, ενώ οι ρωσικές εξαγωγές έχουν επίσης εκτοξευθεί σε επίπεδα ρεκόρ.

Ωστόσο, η πιθανότητα διαταραχών στις ροές πετρελαίου μέσω του Ορμούζ μπορεί να μην αποκλειστεί εντελώς, κάτι που θα μπορούσε να περιπλέξει τους υπολογισμούς του ενεργειακού εφοδιασμού.

Το Ιράν έχει καταστήσει πολύ σαφές ότι η τρέχουσα «ελεύθερη» διέλευση στο Πορθμό του Ορμούζ είναι διαθέσιμη μόνο για 60 ημέρες, μετά τις οποίες θα αρχίσουν να επιβάλλουν κλιμακωτά διόδια, δήλωσε ο Φεσαράκι, προσθέτοντας ότι «αν είσαι φίλος μου, πληρώνεις λιγότερα. Αν δεν είσαι φίλος μου, πληρώνεις περισσότερα. Αν δεν μου αρέσεις, ίσως δεν σε αφήσω καν να περάσεις το πετρέλαιό σου».