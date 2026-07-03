 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(37) "Logistics and Transportation Industry"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Ορμούζ: Αυξάνονται οι διελεύσεις καθώς τηρείται η εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν

Ο αριθμός των πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ τετραπλασιάστηκε την περασμένη εβδομάδα καθώς τα δεξαμενόπλοια επιστρέφουν με προσοχή

World 03.07.2026, 19:43
Σχολιάστε
Ορμούζ: Αυξάνονται οι διελεύσεις καθώς τηρείται η εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Υπερτετραπλασιάστηκαν τα ταξίδια μέσω των Στενών του Ορμούζ την περασμένη εβδομάδα εν μέσω αυξανόμενης εμπιστοσύνης στην 60ήμερη εκεχειρία των ΗΠΑ και του Ιράν.

Ο αριθμός των πλοίων που διέρχονται από και προς τον Κόλπο κάθε μέρα έχει αυξηθεί από ένα έως δύο για το μεγαλύτερο μέρος της σύγκρουσης σε οκτώ την 1η Ιουλίου, σύμφωνα με έναν κινητό επταήμερο μέσο όρο από την πλατφόρμα ναυτιλιακών δεδομένων Signal.

Η Hapag-Lloyd, η μεγαλύτερη εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, δήλωσε στους Financial Times την Πέμπτη ότι τέσσερα πλοία που είχαν προηγουμένως κολλήσει στον Κόλπο έχουν πλέον φύγει, ενώ η ανταγωνίστρια Maersk δήλωσε ότι δύο από τα πλοία της είχαν φύγει από το στενό την περασμένη εβδομάδα.

Η αυξημένη κίνηση αποτελεί ένδειξη της πεποίθησης των πλοιοκτητών ότι θα μπορέσουν να περάσουν με ασφάλεια από την αμφισβητούμενη πλωτή οδό χωρίς να πληγούν. Τα στοιχεία εξακολουθούν να είναι πολύ χαμηλότερα από τον αριθμό των προπολεμικών διελεύσεων, αλλά δείχνουν την επιθυμία των φορέων εκμετάλλευσης να αξιοποιήσουν τη σχετική ειρήνη για να βγάλουν πλοία που έχουν κολλήσει στον Κόλπο ή να επωφεληθούν από τους υψηλούς ναύλους μεταφοράς.

Το Ιράν έχει χτυπήσει δύο πλοία από τότε που υπέγραψε μνημόνιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα. Ωστόσο, ο αριθμός των διελεύσεων προς και από τον Κόλπο, συμπεριλαμβανομένων των «σκοτεινών ταξιδιών», έφτασε συνολικά τις 258 την εβδομάδα έως τις 28 Ιουνίου, από 41 την πρώτη εβδομάδα της κρίσης τον Μάρτιο, σύμφωνα με στοιχεία της Lloyd’s List Intelligence. Αυτά τα στοιχεία χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να επαληθευτούν, καθώς τα πλοία απενεργοποιούν τα σήματα GPS τους για να αποφύγουν τον εντοπισμό.

Ορμούζ

Ελάχιστη πρόοδος για το καθεστώς του Ορμούζ

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ, του Κατάρ και του Ιράν συζήτησαν για τα στενά κατά τη διάρκεια συνομιλιών την Τρίτη και την Τετάρτη στη Ντόχα, αλλά υπήρχαν ελάχιστα σημάδια ότι είχε σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος προς την πλήρη επαναλειτουργία της πλωτής οδού.

Πριν από τη σύγκρουση, περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου περνούσε από το στενό, με περίπου 135 πλοία την ημέρα να πραγματοποιούν τη διέλευση.

«Είναι πραγματικά δύσκολο να πούμε αν πρόκειται για αυξανόμενη εμπιστοσύνη ή αν πρόκειται για ανάληψη κινδύνων», δήλωσε στους FT ο Γιάκομπ Λάρσεν, επικεφαλής ασφάλειας και προστασίας στη μεγαλύτερη ένωση πλοιοκτητών BIMCO. «Μια απόφαση μιας εταιρείας αφορά στην πραγματικότητα τον κίνδυνο για την ασφάλεια, αλλά και το πόσο πόνο προκαλεί το να έχει ένα πλοίο κλειδωμένο. Κάποια στιγμή οι πλοιοκτήτες είναι πρόθυμοι να αναλάβουν αυτό το επιπλέον ρίσκο για να βγάλουν το πλοίο τους από το στενό».

Οι δύο κύριες ναυτιλιακές οδοί μέσω του στενού έχουν ναρκοθετηθεί από το Ιράν, με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό να εκτιμά την περασμένη εβδομάδα ότι περίπου 80 νάρκες θα χρειαστούν καθαρισμό πριν η πλωτή οδός χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια.

Αντίθετα, τα πλοία είτε ταξιδεύουν μέσω της πλωτής οδού μέσω μιας διαδρομής που έχει χαράξει το Ιράν και απαιτεί έγκριση από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, είτε μέσω μιας νότιας διαδρομής που αγκαλιάζει την ακτογραμμή του Ομάν. Οι ΗΠΑ και το Ομάν παρέχουν κάποιο επίπεδο αεράμυνας για τα πλοία που χρησιμοποιούν αυτήν τη διαδρομή.

Αποσυμφόρηση παγιδευμένων δεξαμενόπλοιων

Τα περισσότερα πλοία που έχουν πραγματοποιήσει το ταξίδι προς και από τον Κόλπο την περασμένη εβδομάδα ήταν δεξαμενόπλοια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Lloyd’s List. Τα πλοία που ταξιδεύουν από το στενό μεταφέρουν σε μεγάλο βαθμό φορτία που αντλούνταν πριν από τον πόλεμο και διατηρούνταν αποθηκευμένα στα πλοία.

Περισσότερα από 60 ήταν ιρανικά, καθώς η Τεχεράνη εκμεταλλεύεται την απαλλαγή από τις κυρώσεις των ΗΠΑ για το εμπόριο ιρανικού πετρελαίου που ήδη βρίσκεται εν πλω.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ, δήλωσε την Τρίτη ότι το Ιράν έχει εξάγει 40 εκατομμύρια βαρέλια από τότε που άρθηκε ο αποκλεισμός των ΗΠΑ, με αύξηση 20% σε σχέση με τις τιμές πριν από τον πόλεμο.

Οι ροές από τις χώρες του Κόλπου έχουν επίσης αυξηθεί. Αρκετά δεξαμενόπλοια Adnoc διέσχισαν το στενό την Τετάρτη σε μια νηοπομπή χρησιμοποιώντας τη διαδρομή του Ομάν. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent έπεσε στα προπολεμικά επίπεδα την περασμένη εβδομάδα για πρώτη φορά από την έναρξη της σύγκρουσης.

Σε μια ένδειξη του επιπέδου της ζήτησης για δεξαμενόπλοια και της έλλειψης προσφοράς στις 23 Ιουνίου, οι τιμές spot της αγοράς για τη χρήση ενός δεξαμενόπλοιου στη διαδρομή μέσω Ορμούζ έφτασαν τα 500.000 δολάρια την ημέρα, σύμφωνα με το Signal – ένα επίπεδο που δεν έχει παρατηρηθεί από τις αρχές Απριλίου. Μειώθηκαν ξανά στα 294.000 δολάρια την ημέρα την 1η Ιουλίου, σε μια ένδειξη αυξημένου αριθμού πλοίων που είναι έτοιμα να διέλθουν.

Οι τιμές ασφάλισης είχαν μειωθεί σε περίπου 2% της αξίας ενός πλοίου ακόμη και πριν από τις εκπτώσεις, δήλωσε ο Τζέιμς Ρίζον της μεσιτικής εταιρείας WTW, από περίπου 7% κατά τη στιγμή της εκεχειρίας.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Μουντιάλ: Τα γκολ των σταρ αποδεικνύονται δαπανηρά για τις εταιρείες τυχερών παιχνιδιών
World

Πόσο κοστίζουν τα γκολ των σταρ του Μουντιάλ στους bookmakers
Tesla Robotaxi: Ξεκίνησε η υπηρεσία αυτόνομης μετακίνησης στο Μαϊάμι
Business

Η Tesla πατά γκάζι στα robotaxi με νέα επέκταση στο Μαϊάμι
EasyJet: Πτώση μετοχής καθώς πλησιάζει η προθεσμία για την προσφορά της Castlelake
World

Σε πτώση η μετοχή της EasyJet εν αναμονή της προσφοράς της Castlelake
ΕΕ-Mercosur: «Κίτρινη κάρτα» στις εισαγωγές κρέατος απο τη Βραζιλία
World

Στενή επιτήρηση για τις εισαγωγές βραζιλιάνικου κρέατος απο τις υπηρεσίες της ΕΕ
Ορμούζ: Αυξάνονται οι διελεύσεις καθώς τηρείται η εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν
World

Αυξάνονται οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ
Ομάν: Ασκήσεις ισορροπίας για τα τέλη στα Στενά του Ορμούζ – Το «τυφλό σημείο» στις αγορές
World

Ασκήσεις ισορροπίας του Ομάν στο Ορμούζ - Το «τυφλό σημείο» στις αγορές

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Eurobank Equities: Σε τροχιά υπέρβασης των στόχων τους οι ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Ξεπερνούν τον πήχη οι τράπεζες - Τα top pick

Η Eurobank Equities αναβαθμίζει τις προβλέψεις κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών και ξεχωρίζει την Alpha Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Τραμπ: Συνεχίζει απτόητος τις προσπάθειες ελέγχου της Fed
World

Τραμπ: Συνεχίζει απτόητος τις προσπάθειες ελέγχου της Fed

Λίζα Κουκ και Τζερόμ Πάουελ στο στόχαστρο του Λευκού Οίκου - Το θρίλερ με την Fed της Ατλάντα

Τζούλη Καλημέρη
ΕΥΔΑΠ: Στις ράγες η «Ψυττάλεια ΙΙΙ» – Το πρώτο βήμα για επένδυση άνω των 500 εκατ. ευρώ
Business

Η ΕΥΔΑΠ βάζει μπροστά την «Ψυττάλεια ΙΙΙ» των 500 εκατ.

Το ΔΣ της ΕΥΔΑΠ ενέκρινε χθες την προκήρυξη της μελέτης για το master plan του μεγαλύτερου έργου περιβαλλοντικών υποδομών της επόμενης δεκαετίας - Ενδιαφέρον από ΕΤΕπ για χρηματοδότηση της κατασκευαστικής φάσης

Μάχη Τράτσα
Ομάν: Ασκήσεις ισορροπίας για τα τέλη στα Στενά του Ορμούζ – Το «τυφλό σημείο» στις αγορές
World

Ασκήσεις ισορροπίας του Ομάν στο Ορμούζ - Το «τυφλό σημείο» στις αγορές

Ιράν και Ομάν διεξάγουν κοινές συνομιλίες με σκοπό να καθορίσουν μια νέα τάξη πραγμάτων όσον αφορά τη θαλάσσια ασφάλεια στο Ορμούζ

Δημήτρης Σταμούλης
Ψηφιακό Πελατολόγιο: Σειρά παίρνουν ξενοδοχεία, catering και δεξιώσεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Big Brother σε γάμους, βαφτίσεις και δεξιώσεις - Τι αλλάζει

Συνεχίζεται η μάχη κατά της φοροδιαφυγής - Η ΑΑΔΕ με το ψηφιακό πελατολόγιο μπαίνει σε γάμους και πάρτι

Ανδρομάχη Παύλου
Τραμπ – Μπέζος: Πώς από εχθροί έγιναν σύμμαχοι – και γιατί η Blue Origin κερδίζει έδαφος
World

Πώς ο Μπέζος έμαθε... να αγαπάει τον Τραμπ

Η διαστημική εταιρεία του Μπέζος έχει σημειώσει ταχεία ανάπτυξη υπό αυτήν την κυβέρνηση Τραμπ, αφού ο ιδρυτής πέρασε την πρώτη θητεία του προέδρου στα «μαύρα κατάστιχα»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
FrieslandCampina Hellas: Το κερδοφόρο 2025 και οι μελλοντικοί στόχοι – Πώς θα ενισχύσει τη θέση της
Business

Γύρισε σελίδα με κέρδη το 2025 η FrieslandCampina Hellas

Θετικα μεγέθη κατέγραψε η FrieslandCampina Hellas - Η επιστροφή φόρου εισοδήματος και οι πωλήσεις σε ελληνική και διεθνή αγορά

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Funds: Γιατί αυξάνουν τις τοποθετήσεις στην Ελλάδα – To σήμα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Xρηματιστήριο Αθηνών

Γιατί τα ξένα κεφάλαια στοιχηματίζουν στο ΧΑ

Οι μεγάλες συναλλαγές των τελευταίων μηνών δείχνουν ότι η ελληνική αγορά είναι ελκυστική για ξένα funds – Στο στόχαστρο ελληνικές εταιρείες με ισχυρό story

Γιώργος Μανέττας
Περισσότερα από World
Μουντιάλ: Τα γκολ των σταρ αποδεικνύονται δαπανηρά για τις εταιρείες τυχερών παιχνιδιών
World

Πόσο κοστίζουν τα γκολ των σταρ του Μουντιάλ στους bookmakers

Η απόδοση κορυφαίων επιθετικών και οι νίκες για δημοφιλείς ομάδες του Μουντιάλ έχουν κοστίσει στο DraftKings έως και 50 εκατομμύρια δολάρια

EasyJet: Πτώση μετοχής καθώς πλησιάζει η προθεσμία για την προσφορά της Castlelake
World

Σε πτώση η μετοχή της EasyJet εν αναμονή της προσφοράς της Castlelake

Η Castlelake πρέπει να υποβάλει επίσημη προσφορά εξαγοράς της easyJet έως τις 5 Ιουλίου, αλλιώς θα αποσυρθεί

ΕΕ-Mercosur: «Κίτρινη κάρτα» στις εισαγωγές κρέατος απο τη Βραζιλία
World

Στενή επιτήρηση για τις εισαγωγές βραζιλιάνικου κρέατος απο τις υπηρεσίες της ΕΕ

Κάτω απο στενή επιτήρηση οι εισαγωγές κρέατος απο τη Βραζιλία στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur - Εκτός του ευρωπαϊκου καταλόγου λόγω της χρήσης αντιβιοτικών

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Ορμούζ: Αυξάνονται οι διελεύσεις καθώς τηρείται η εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν
World

Αυξάνονται οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ

Ο αριθμός των πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ τετραπλασιάστηκε την περασμένη εβδομάδα καθώς τα δεξαμενόπλοια επιστρέφουν με προσοχή

Ομάν: Ασκήσεις ισορροπίας για τα τέλη στα Στενά του Ορμούζ – Το «τυφλό σημείο» στις αγορές
World

Ασκήσεις ισορροπίας του Ομάν στο Ορμούζ - Το «τυφλό σημείο» στις αγορές

Ιράν και Ομάν διεξάγουν κοινές συνομιλίες με σκοπό να καθορίσουν μια νέα τάξη πραγμάτων όσον αφορά τη θαλάσσια ασφάλεια στο Ορμούζ

Δημήτρης Σταμούλης
Nike: Στα δικαστήρια με τη 7-Eleven για τα νέα Air Max
World

«Πόλεμος» για ένα ζευγάρι sneakers

Η 7-Eleven κατέθεσε μήνυση κατά της Nike, υποστηρίζοντας ότι τα νέα Air Max 95 αντιγράφουν την εμβληματική χρωματική ταυτότητα της αλυσίδας

Νατάσα Σινιώρη
Κομισιόν: Πέντε κοινά έργα για ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ
World

Πέντε νέα κοινά αμυντικά έργα στην ΕΕ - Aπό drones έως αντιπυραυλικά

Η Κομισιόν έχει διαθέσει 325 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της δημιουργίας και της ανάπτυξης των EDPCI

Δημήτρης Σταμούλης
Latest News
Μουντιάλ: Τα γκολ των σταρ αποδεικνύονται δαπανηρά για τις εταιρείες τυχερών παιχνιδιών
World

Πόσο κοστίζουν τα γκολ των σταρ του Μουντιάλ στους bookmakers

Η απόδοση κορυφαίων επιθετικών και οι νίκες για δημοφιλείς ομάδες του Μουντιάλ έχουν κοστίσει στο DraftKings έως και 50 εκατομμύρια δολάρια

Tesla Robotaxi: Ξεκίνησε η υπηρεσία αυτόνομης μετακίνησης στο Μαϊάμι
Business

Η Tesla πατά γκάζι στα robotaxi με νέα επέκταση στο Μαϊάμι

Η Tesla επεκτείνει την υπηρεσία robotaxi στο Μαϊάμι, ενισχύοντας τη στρατηγική του Ίλον Μασκ για την τεχνητή νοημοσύνη και τα αυτόνομα οχήματα

ΗΠΑ: Ακραίος καύσωνας απειλεί δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και μετακινήσεις της 4ης Ιουλίου
Κλιματική αλλαγή

Ο ακραίος καύσωνας απειλεί τα ηλεκτρικά δίκτυα στις ΗΠΑ

Η ακραία ζέστη αναμένεται να συνεχιστεί στις κεντρικές και ανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ ως την Ημέρα της Ανεξαρτησίας

EasyJet: Πτώση μετοχής καθώς πλησιάζει η προθεσμία για την προσφορά της Castlelake
World

Σε πτώση η μετοχή της EasyJet εν αναμονή της προσφοράς της Castlelake

Η Castlelake πρέπει να υποβάλει επίσημη προσφορά εξαγοράς της easyJet έως τις 5 Ιουλίου, αλλιώς θα αποσυρθεί

ΕΕ-Mercosur: «Κίτρινη κάρτα» στις εισαγωγές κρέατος απο τη Βραζιλία
World

Στενή επιτήρηση για τις εισαγωγές βραζιλιάνικου κρέατος απο τις υπηρεσίες της ΕΕ

Κάτω απο στενή επιτήρηση οι εισαγωγές κρέατος απο τη Βραζιλία στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur - Εκτός του ευρωπαϊκου καταλόγου λόγω της χρήσης αντιβιοτικών

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
OPEKEPE Scandal: Former Officials Sentenced to 5 Years, 8 Months
English Edition

OPEKEPE Scandal: Former Officials Sentenced to 5 Years, 8 Months

Both officials walk free pending appeal, but a travel ban keeps them in Greece as the case moves toward a felony trial and possible scrutiny from EU prosecutors

Ομόλογα: Πώς προβλέπεται να κινηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα
Ομόλογα

Το play των ομολόγων στη σκιά της Μ. Ανατολής

Οι προβλέψεις της Alpha Bank για το ομόλογα - Οι αγορές προεξοφλούν αυξήσεις επιτοκίων το 2026

Τάσος Μαντικίδης
Ορμούζ: Αυξάνονται οι διελεύσεις καθώς τηρείται η εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν
World

Αυξάνονται οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ

Ο αριθμός των πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ τετραπλασιάστηκε την περασμένη εβδομάδα καθώς τα δεξαμενόπλοια επιστρέφουν με προσοχή

Ομάν: Ασκήσεις ισορροπίας για τα τέλη στα Στενά του Ορμούζ – Το «τυφλό σημείο» στις αγορές
World

Ασκήσεις ισορροπίας του Ομάν στο Ορμούζ - Το «τυφλό σημείο» στις αγορές

Ιράν και Ομάν διεξάγουν κοινές συνομιλίες με σκοπό να καθορίσουν μια νέα τάξη πραγμάτων όσον αφορά τη θαλάσσια ασφάλεια στο Ορμούζ

Δημήτρης Σταμούλης
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Διεύρυναν τα εβδομαδιαία κέρδη τους
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Διεύρυναν τα εβδομαδιαία κέρδη τους οι ευρωαγορές

Στα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κυριάρχησε η έντονη μεταβλητότητα

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Πώς θα ρυθμίσετε τα χρέη σας στον ΕΦΚΑ σε έως 72 δόσεις

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την ηλεκτρονική ρύθμιση στην πλατφόρμα για τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Anthropic: Κλείνει κενά που επιτρέπουν στην Κίνα πρόσβαση στον Claude
Tεχνητή νοημοσύνη

Η Anthropic κλείνει κενά που αφήνουν στην Κίνα πρόσβαση στον Claude

Οι μηχανικοί εξακολουθούν να βρίσκουν τρόπους να χρησιμοποιούν μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης παρά τους αυστηρούς περιορισμούς της Anthropic

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΔΕΗ blue – Visa: Έως 18 ευρώ επιβράβευση τον μήνα για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων το καλοκαίρι
Business

ΔΕΗ blue – Visa: Καλοκαιρινό bonus για τους οδηγούς EV

Η ΔΕΗ blue και η Visa επεκτείνουν τη συνεργασία τους με νέα καλοκαιρινή προσφορά, προσφέροντας επιβράβευση έως 18 ευρώ τον μήνα στους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων που χρησιμοποιούν το δημόσιο δίκτυο φόρτισης της ΔΕΗ blue

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 6 Ιουλίου έως 10 Ιουλίου
Economy

Ποια επιδόματα και παροχές πληρώνουν e-ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ ως Παρασκευή

Θα καταβληθούν περίπου 70 εκατ. ευρώ σε 81.273 δικαιούχους των e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ

ΥΠΕΝ: Πάνω από 10 εκατ. ευρώ για νέα έργα ύδρευσης σε 7 δήμους
Κατασκευές

Νέα έργα 10,3 εκατ. ευρώ κατά της λειψυδρίας σε Κεντρική Μακεδονία και Ήπειρο

Το ΥΠΕΝ προχωρά στη χρηματοδότηση επτά νέων έργων ύδρευσης σε ισάριθμους δήμους, ενισχύοντας τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

Αρχή Προστασίας Καταναλωτή: Μείωση τιμών σε 1.898 κωδικούς προϊόντων στο β΄τρίμηνο
Economy

Μείωση τιμών σε 1.898 κωδικούς στο β΄τρίμηνο - Ποια προϊόντα φθήνυναν

Ποια είναι η εικόνα των τιμών για την περίοδο από 1η Απριλίου έως 24 Ιουνίου με βάση την επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies