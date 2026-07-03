Ορμούζ: Αυξάνονται οι διελεύσεις καθώς τηρείται η εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν

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Υπερτετραπλασιάστηκαν τα ταξίδια μέσω των Στενών του Ορμούζ την περασμένη εβδομάδα εν μέσω αυξανόμενης εμπιστοσύνης στην 60ήμερη εκεχειρία των ΗΠΑ και του Ιράν.

Ο αριθμός των πλοίων που διέρχονται από και προς τον Κόλπο κάθε μέρα έχει αυξηθεί από ένα έως δύο για το μεγαλύτερο μέρος της σύγκρουσης σε οκτώ την 1η Ιουλίου, σύμφωνα με έναν κινητό επταήμερο μέσο όρο από την πλατφόρμα ναυτιλιακών δεδομένων Signal.

Η Hapag-Lloyd, η μεγαλύτερη εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, δήλωσε στους Financial Times την Πέμπτη ότι τέσσερα πλοία που είχαν προηγουμένως κολλήσει στον Κόλπο έχουν πλέον φύγει, ενώ η ανταγωνίστρια Maersk δήλωσε ότι δύο από τα πλοία της είχαν φύγει από το στενό την περασμένη εβδομάδα.

Η αυξημένη κίνηση αποτελεί ένδειξη της πεποίθησης των πλοιοκτητών ότι θα μπορέσουν να περάσουν με ασφάλεια από την αμφισβητούμενη πλωτή οδό χωρίς να πληγούν. Τα στοιχεία εξακολουθούν να είναι πολύ χαμηλότερα από τον αριθμό των προπολεμικών διελεύσεων, αλλά δείχνουν την επιθυμία των φορέων εκμετάλλευσης να αξιοποιήσουν τη σχετική ειρήνη για να βγάλουν πλοία που έχουν κολλήσει στον Κόλπο ή να επωφεληθούν από τους υψηλούς ναύλους μεταφοράς.

Το Ιράν έχει χτυπήσει δύο πλοία από τότε που υπέγραψε μνημόνιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα. Ωστόσο, ο αριθμός των διελεύσεων προς και από τον Κόλπο, συμπεριλαμβανομένων των «σκοτεινών ταξιδιών», έφτασε συνολικά τις 258 την εβδομάδα έως τις 28 Ιουνίου, από 41 την πρώτη εβδομάδα της κρίσης τον Μάρτιο, σύμφωνα με στοιχεία της Lloyd’s List Intelligence. Αυτά τα στοιχεία χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να επαληθευτούν, καθώς τα πλοία απενεργοποιούν τα σήματα GPS τους για να αποφύγουν τον εντοπισμό.

Ελάχιστη πρόοδος για το καθεστώς του Ορμούζ

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ, του Κατάρ και του Ιράν συζήτησαν για τα στενά κατά τη διάρκεια συνομιλιών την Τρίτη και την Τετάρτη στη Ντόχα, αλλά υπήρχαν ελάχιστα σημάδια ότι είχε σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος προς την πλήρη επαναλειτουργία της πλωτής οδού.

Πριν από τη σύγκρουση, περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και φυσικού αερίου περνούσε από το στενό, με περίπου 135 πλοία την ημέρα να πραγματοποιούν τη διέλευση.

«Είναι πραγματικά δύσκολο να πούμε αν πρόκειται για αυξανόμενη εμπιστοσύνη ή αν πρόκειται για ανάληψη κινδύνων», δήλωσε στους FT ο Γιάκομπ Λάρσεν, επικεφαλής ασφάλειας και προστασίας στη μεγαλύτερη ένωση πλοιοκτητών BIMCO. «Μια απόφαση μιας εταιρείας αφορά στην πραγματικότητα τον κίνδυνο για την ασφάλεια, αλλά και το πόσο πόνο προκαλεί το να έχει ένα πλοίο κλειδωμένο. Κάποια στιγμή οι πλοιοκτήτες είναι πρόθυμοι να αναλάβουν αυτό το επιπλέον ρίσκο για να βγάλουν το πλοίο τους από το στενό».

Οι δύο κύριες ναυτιλιακές οδοί μέσω του στενού έχουν ναρκοθετηθεί από το Ιράν, με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό να εκτιμά την περασμένη εβδομάδα ότι περίπου 80 νάρκες θα χρειαστούν καθαρισμό πριν η πλωτή οδός χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια.

Αντίθετα, τα πλοία είτε ταξιδεύουν μέσω της πλωτής οδού μέσω μιας διαδρομής που έχει χαράξει το Ιράν και απαιτεί έγκριση από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, είτε μέσω μιας νότιας διαδρομής που αγκαλιάζει την ακτογραμμή του Ομάν. Οι ΗΠΑ και το Ομάν παρέχουν κάποιο επίπεδο αεράμυνας για τα πλοία που χρησιμοποιούν αυτήν τη διαδρομή.

Αποσυμφόρηση παγιδευμένων δεξαμενόπλοιων

Τα περισσότερα πλοία που έχουν πραγματοποιήσει το ταξίδι προς και από τον Κόλπο την περασμένη εβδομάδα ήταν δεξαμενόπλοια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Lloyd’s List. Τα πλοία που ταξιδεύουν από το στενό μεταφέρουν σε μεγάλο βαθμό φορτία που αντλούνταν πριν από τον πόλεμο και διατηρούνταν αποθηκευμένα στα πλοία.

Περισσότερα από 60 ήταν ιρανικά, καθώς η Τεχεράνη εκμεταλλεύεται την απαλλαγή από τις κυρώσεις των ΗΠΑ για το εμπόριο ιρανικού πετρελαίου που ήδη βρίσκεται εν πλω.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλίμπαφ, δήλωσε την Τρίτη ότι το Ιράν έχει εξάγει 40 εκατομμύρια βαρέλια από τότε που άρθηκε ο αποκλεισμός των ΗΠΑ, με αύξηση 20% σε σχέση με τις τιμές πριν από τον πόλεμο.

Οι ροές από τις χώρες του Κόλπου έχουν επίσης αυξηθεί. Αρκετά δεξαμενόπλοια Adnoc διέσχισαν το στενό την Τετάρτη σε μια νηοπομπή χρησιμοποιώντας τη διαδρομή του Ομάν. Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent έπεσε στα προπολεμικά επίπεδα την περασμένη εβδομάδα για πρώτη φορά από την έναρξη της σύγκρουσης.

Σε μια ένδειξη του επιπέδου της ζήτησης για δεξαμενόπλοια και της έλλειψης προσφοράς στις 23 Ιουνίου, οι τιμές spot της αγοράς για τη χρήση ενός δεξαμενόπλοιου στη διαδρομή μέσω Ορμούζ έφτασαν τα 500.000 δολάρια την ημέρα, σύμφωνα με το Signal – ένα επίπεδο που δεν έχει παρατηρηθεί από τις αρχές Απριλίου. Μειώθηκαν ξανά στα 294.000 δολάρια την ημέρα την 1η Ιουλίου, σε μια ένδειξη αυξημένου αριθμού πλοίων που είναι έτοιμα να διέλθουν.

Οι τιμές ασφάλισης είχαν μειωθεί σε περίπου 2% της αξίας ενός πλοίου ακόμη και πριν από τις εκπτώσεις, δήλωσε ο Τζέιμς Ρίζον της μεσιτικής εταιρείας WTW, από περίπου 7% κατά τη στιγμή της εκεχειρίας.